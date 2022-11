[株式会社ポプラ社]









1987年に創刊以来、沢山の子供たちに愛されてきた、作・絵/原ゆたか『かいけつゾロリ』シリーズ(ポプラ社刊)は、累計発行部数3500万部を超え、35周年を迎えました。今年7月に発売した71巻『かいけつゾロリ にんじゃおばけあらわる!』の巻数で、2022年10月24日にギネス世界記録™認定がされました。









ギネス世界記録™名は、『同一作者によって物語とイラストが執筆された単一児童書シリーズの最多巻数(Most volumes published for a single chapter book series written and illustrated by the same author)』です。











本日、ギネスワールドレコーズジャパン株式会社にて、ギネスワールドレコーズ公式認定員の関岡 智美さんより、原ゆたか先生へ公式認定証が授与されました。



「このたび、原ゆたか氏の偉業を、ギネス世界記録として世界に発信できることを大変光栄に思います。

今回認定したのは、『かいけつゾロリ』シリーズ作者の原ゆたか先生の世界記録、Most volumes published for a single chapter book series written and illustrated by the same author、「同一作者によって物語とイラストが執筆された単一児童書シリーズの最多巻数」というタイトルです。



『かいけつゾロリ』シリーズは、1987年に創刊され、沢山の子供たちに愛されてきました。

35年という長期間に渡り、毎年出版され、7月12日には71巻が発売されました。原作本は、シリーズ累計3,500万部を超えており、世代を超えて子どもたちに読み繋がれてきたロングセラーの児童書シリーズです。



今回は、「同一作者によって物語とイラストが、執筆された単一児童書シリーズの最多巻数」というその事実を称え、本日この場で、ギネス世界記録公式認定証を原ゆたか氏に贈呈させていただきます。」







原ゆたか先生は公式認定証を授与され、

『夢のような事が起こってしまいました。ギネス世界記録に認定していただいて、ただただビックリしています。この本は、自分が子供のときにこういう本があったらいいなと思い書き始めました。大人の立場ではなく、子供たちの友達のような存在で書き続けています。知らないうちに、35年経っていました。

この35周年のタイミングでギネス世界記録の認定を頂けて、「もっと頑張りなさい」という意味だと思います。私に似た全国の小学生の読者がこれまで、「かいけつゾロリ」を支えてくれました。



わたし一人の偉業ではありません。沢山の読者と出版社とそして、いつも最初の読者としてチェックをしてくれる妻の支えがあって、成し遂げられたと思います。

子供たちに望まれる分だけ、これからも長く書き続けていきたいと思います。有難うございました。』



と喜びのコメントを発表されました。















山寺宏一さんより お祝いコメント



また、長年アニメでゾロリ役を務め、12月9日に公開する劇場版アニメ最新作「映画かいけつゾロリ ラララ♪スターたんじょう」に出演される山寺宏一さんよりお祝いのコメントが届きました。



山寺宏一さんより

原ゆたか先生!ギネス世界記録™おめでとうございます!素晴らしい! ぼくはゾロリが大好きですが、それよりも原先生のことが大好きです!おならで色々なことを解決する作品がギネス世界記録™を取るのは凄い事だと思います。原先生、他の人達がチャレンジしてくると思いますが、この記録を伸ばして行ってください。

どんなに大変な事があっても、立ち上がるゾロリの精神で、ずっと書き続けてください!そしてこれからも世界中の子供たちを、先生の作品で、はらはらドキドキさせて、ゆたかなこころの持ち主にしてください。(原ゆたかをかけました)本当におめでとうございます。ハッスルハッスル! (動画コメントより抜粋)







ギネス世界記録™とは



ギネス世界記録™とは、世界中からあらゆる世界一を収集し、公けに認定する組織です。世界記録のデータベースに登録されている記録の数はおよそ 6万件にのぼります。世界記録の収集・管理をミッションとする記録管理部と呼ばれる部門と、そこに所属する公式認定員が世界中を飛び回り、あらゆる人・団体の輝きにスポットライトを当て、その素晴らしさを世界中に届けるために、日々活動を続けています。







かいけつゾロリシリーズとは



いたずらの王者を目指すキツネの主人公ゾロリと、その弟子で双子のイノシシ兄弟イシシとノシシが、修行の旅をしながら、行く先々で活躍する冒険ストーリー。原作本はシリーズ累計3,500万部を超えている、沢山の子供たちに読まれている、超大人気児童書シリーズです。







12月7日発売!

72巻目の最新作「かいけつゾロリ きょうりゅうママをすくえ!」

作・絵 原 ゆたか

発売年月:2022年12月7日

定価:1100円(10%税込)

内容きょうりゅうのママをつかまえようと、なぞのしゅうだんがあらわれた!ゾロリたちはママをまもりきることができるのか!?



原ゆたか プロフィール



熊本県出身。1953年生まれ。1974年、KFSコンテスト・講談社児童図書部門賞受賞。主な作品に「かいけつゾロリ」シリーズ、「イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話」シリーズ、「にんじゃざむらいガムチョコバナナ」シリーズ(KADOKAWA)、「プカプカチョコレー島」シリーズ(あかね書房)などがあり子供たちの人気を集めている。「かいけつゾロリ」には、自らもキャラクターとして登場している。





ゾロリしんぶん2022年~2023年冬とくべつごう を12月7日~ 一部の書店で配布します!















『映画かいけつゾロリ ラララ♪スターたんじょう』12/9(金)全国ロードショー!











【「かいけつゾロリ」35周年記念作品は豪華にパワーアップ!ゾロリがスターのたまごをプロデュース!? 冒険×音楽エンタテインメント!】

いたずらの天才・ゾロリが天性の歌声をもつ女の子ヒポポと出会い、ちょっとおかしな歌手デビュー大作戦が始まる――。自分にまったく自信がもてず、大きな声で歌えないヒポポを、ゾロリはスターにできるのか!? 歌があふれる、笑いと感動の物語。



劇場版アニメ最新作は、2019年に発売された「かいけつゾロリ スターたんじょう」をベースに、人気キャラクターたちが総出演する映画オリジナルストーリー。愛すべきヒーロー・ゾロリの活躍とスターをめざす女の子・ヒポポの勇気と友情の成長物語を、楽しくて、胸が熱くなる数々の歌にのせてお届けします。



メインキャストには山寺宏一、愛河里花子、くまいもとこ、梶 裕貴ほか実力派声優たちが出演。ヒロイン・ヒポポ役を演じるのは、舞台・映画・ドラマと活躍中の生田絵梨花。多くのミュージカル作品に出演し高い歌唱力が評価されている生田が声と歌で特別出演!劇中披露する歌の中には、ゾロリ役の山寺宏一とのデュエットも。圧巻の歌声に心震えます。



子どもたちだけでなく、大人たちにも勇気をあたえる音楽エンタテインメントです!





原作:原ゆたか「かいけつゾロリ スターたんじょう」(ポプラ社刊)

監督:緒方隆秀 脚本:冨岡淳広 音楽:田中公平

声の出演:山寺宏一 愛河里花子 くまいもとこ 梶 裕貴 他

特別出演:生田絵梨花 霜降り明星(粗品 せいや)

アニメーション制作:BN Pictures、亜細亜堂 配給:東京テアトル

12月7日発売の最新刊で 全72巻に!











企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-20:16)