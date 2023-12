[株式会社A3]

株式会社A3はTVアニメ『SHY』の新作グッズを発売いたします。







TVアニメ『SHY』のPOP UP コーナーが、eeo Store 池袋本店で12月23日(土)から開催決定! POP UP コーナーに先駆けて、本日12月6日(水)からeeo Store(通販)で先行販売がスタートしました!!



2023年10月から放送中のTVアニメ『SHY』。

「変身シーンが胸アツだった!」「一生懸命頑張っているシャイが可愛い」など視聴者をトリコにしている注目作品のPOP UP コーナーには、たくさんの新作グッズが登場します。



作中の名シーンを使用したグッズはもちろん、ここだけでしか見られないオリジナルミニキャライラストを使ったキュートなグッズまで盛りだくさん!

思わず手に取りたくなるようなグッズの魅力を、すべてお届けします。



【開催情報】

先行通販:12月6日(水)~

店舗発売日:12月23日(土)~

場所:eeo Store 池袋本店

eeo Store(通販)



TVアニメ『SHY』から8アイテム35種類のグッズが登場!



【オリジナルミニキャライラスト使用グッズ】

・缶バッジ(全7種)※トレーディング

・アクリルぷちスタンド(全7種)※トレーディング

・小物ケース(全2種)

・モバイルアクセサリーケース(全1種)



【公式イラスト使用グッズ】

・缶バッジ(全6種)※トレーディング

・アクリルキーホルダー(全6種)※トレーディング

・アクリルスタンド(全4種)

・キャラクリアケース(全1種)

・アクリルアートボード(全1種)



オリジナルミニキャライラスト

缶バッジ(全7種)※トレーディング



オリジナルミニキャライラストを描いた缶バッジは、大きさおよそ57mm。コレクションしやすい一般的なサイズを採用しています。



缶バッジはシャイたちの上半身をクローズアップしているので、キャラクターたちの表情がより見やすいのが特徴。シャイの隣にはえびおさんも一緒に描かれています!



購入方法にはランダムで1種が当たるトレーディングの単品と、7種全部がゲットできるコンプリートBOXをご用意。



アクリルぷちスタンド(全7種)※トレーディング



アクリルぷちスタンドは縦幅最大7cm。こぢんまりとしており、オリジナルミニキャライラストがさらに可愛く見えるサイズです。



こぢんまりサイズなので、ラックやテーブル、または職場のデスク周りなどにさり気なく飾るのもおすすめ!

缶バッジと同じくコンプリートBOXもお選びいただけますので、お好きな場所にシャイたちを大集合させてみてはいかがでしょうか?



小物ケース(全2種)





紅葉山テル&小石川惟子、そして5人のヒーローたちが描かれた2種類の小物ケースは、大きさおよそ縦10cm、横11cm、厚さ3cm。

机の上に置いて整理整頓用のケースとして利用するほか、絆創膏などを入れてミニ救急箱にするのにもピッタリです!



さらに、今回同時に発売した缶バッジやアクリルぷちスタンドも収納できるので、自分だけのコレクションボックスをぜひ作ってみてください!!



モバイルアクセサリーケース(全1種)



モバイルアクセサリーケースは、スマートフォンやケーブル、イヤホン、モバイルバッテリーなどを収納できる便利グッズです。



これを持ち歩けば「ケーブルが絡まってしまった」「モバイルバッテリーがなかなか取り出せない」などのお悩みもスッキリ解決!



公式イラスト

缶バッジ(全6種)※トレーディング



TVアニメ『SHY』の場面写を使用した缶バッジも登場。大きさおよそ57mmで、オリジナルミニキャライラストを使った缶バッジと並べて飾りやすいサイズです。



缶バッジには、シャイたちの名シーンをデザイン! 惟子に向ってほほ笑むシャイ、照れて頬を赤く染めるレディ・ブラック……といった名シーンをカバンにつけたりお部屋に飾ったりしてみてください!



場面写を使用した缶バッジも、トレーディングの単品とコンプリートBOXからお好きな方をお選びいただけます。



アクリルキーホルダー(全6種)※トレーディング



大きさおよそ65mm×65mmのアクリルキーホルダーにも、アニメの場面写をデザインしました!

シャイが転心輪の力を目覚めさせるシーンなど、様々な名シーンが描かれています。



トレーディングの単品のほかコンプリートBOXもご用意しているので全種そろえてお部屋に飾ったり、缶バッジとあわせてカバンにつけたりすることもできます。



アクリルスタンド(全4種)





※画像は一例です



アクリルスタンドは縦横最大15cmとビッグサイズ。シャイたちのイラストとあわせて、キャラクターの名前や作品のタイトルロゴをデザインしました。



アクリルスタンドは、背景が透けている仕様になっています。

お出かけ先で写真を撮るのはもちろん、ミニチュア用のレンガシートなどをアクリルスタンドの背後に立てて、世界観を自作してみるという楽しみ方もおすすめです!



キャラクリアケース(全1種)



キャラクリアケースはA5サイズの硬質クリアケース。硬めの素材でできているのでポストカードなど大切なものを保管するのにピッタリなグッズです。



そのほかチケットホルダーの代わりとして使うのもおすすめ! ライブのチケットや新幹線の切符を入れて持ち歩けば、イベントや旅行がもっと楽しくなるはず!!



アクリルアートボード(全1種)



アクリルアートボードには、TVアニメ『SHY』のキービジュアルをデザイン! およそ縦21cm、横15cmというサイズで、イラストを堪能できます。



さらに、アクリルアートボードは台座付きなので、テーブルの上に立てて飾れます。

お好きな場所で胸が高鳴るキービジュアルをじっくりと眺めてみてください!



ツィベタやクフフたちとのバトルから、ますます目が離せないTVアニメ『SHY』。

作中のシーンを思い出すグッズ、そしてオリジナルミニキャライラストを使ったグッズをゲットして、シャイたちをもっと応援してみませんか?



(C)実樹ぶきみ(秋田書店)/SHY製作委員会



【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



事業内容

・JoyCreation事業

・MomentumBase事業



各公式サイトURL

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

MomentumBase:https://athree3.com/momentumbase/



【Joy Creation Platform eeoについて】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



