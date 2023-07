[株式会社ストリームメディアコーポレーション]

話題の人気急上昇俳優ウ・ドファンの独占インタビュー『「朝鮮弁護士」インタビューSP』を8月に日本初放送!



株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、9月はパク・ヘジン主演の痛快ラブコメディ『今からショータイム』をTV初放送いたします。また、いま人気急上昇中のウ・ドファンに独占インタビューをした『「朝鮮弁護士」インタビューSP』を8月に日本初放送することを決定いたしました。







パク・ヘジンがイケメンマジシャン役を演じ話題となった『今からショータイム』を9月4日(月)よりTV初放送でお届けいたします。





本作は幽霊と手を組み魔法のようなマジックを披露する冷血なイケメンマジシャンと正義感溢れる熱血女性警察官が事件解決に奔走する痛快ラブコメディです。



パク・ヘジンが、3人の幽霊の力を借りながら、マジックで人々を魅了するひねくれ者の人気イケメンマジシャン役に扮します。華麗な衣装を着こなし派手なマジックショーを繰り広げるシーンは必見です!また、会えば衝突ばかりしていたヒロインのことが徐々に気になりはじめ、ツンデレな態度をとる主人公をユーモアたっぷりに演じているところも見どころです。





一方の、元柔道選手で熱血警察官のヒロインを演じるのはチン・ギジュ。幼い頃に刑事だった父を亡くしながらも前向きに生きるヒロインを好演しています。





事件解決に奔走する中で芽生える2人のロマンスの行方にもぜひご注目ください!





さらに、いま人気急上昇中の大注目俳優、ウ・ドファンに独占インタビューをした『「朝鮮弁護士」インタビューSP』を8月8日(火)に日本初放送でお送りします。





除隊後復帰作となったドラマ『朝鮮弁護士』(原題)について、撮影の思い出や現場の裏話、共演者とのエピソードなどを語っています。



ドラマもいよいよ8月19日(土)より日本初放送スタートです。どちらもお楽しみに!



■『今からショータイム』

9月4日 (月) TV初放送スタート

毎週(月)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか

全16話/(C)Licensed by SAMHWA NETWORKS CO., LTD.(C)SAMHWA NETWORKS. All Rights reserved

出演:パク・ヘジン、チン・ギジュ、チョン・ジュノほか



■『「朝鮮弁護士」インタビューSP』

8月8日(火)午後10:00~10:30 ほか 日本初放送

全1回/(C)Stream Media Corporation

出演:ウ・ドファン

※『朝鮮弁護士』(原題)は 8月19日(土)より日本初放送スタート!※



