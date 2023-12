[株式会社アミューズ]

1月16日(火)~25(木)アニメイト池袋本店1階エントランス広場にて「エキメン総選挙ラジオ」O.A.決定





『STATION IDOL LATCH!』(読み:ステーション アイドル ラッチ)とは、JR山手線・全30駅で働く駅員の中から、各駅一人ずつ選ばれたステーションアイドルです。自分の愛する駅や街を盛り上げるべく、業務時間外にはアイドルとして活動中。それぞれの駅への想いの深さから、まさにその駅を体現する個性豊かなエキメンが集まっています。









現在開催中の山手線最強メンバーを決める「エキメン総選挙」にはLATCH総勢30名が属性ごとにスマート、リーダー、エンターテイナー、ファンタジスタ、エレガントの5つのブロックに分かれて参戦。パッセンジャー(=ファンの呼称)のみなさまからの投票を受け付けています。



本日、そのブロックごとの新曲全5曲が解禁!

これら新曲は2024年1月17日(水)に3枚同発売となる1stアルバム「THE FIRST TRAIN ~声よし!~」「THE FIRST TRAIN ~所作よし!~」「THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~」に収録されます。



1月16日(火)~25 日(木)アニメイト池袋本店1階エントランス広場にて「エキメン総選挙ラジオ」O.A.







【1Fエントランス広場 展示】

・モニターにて「エキメン総選挙ラジオ」O.A.

MC :御徒町駅/高良 摩利央(CV:阿座上 洋平)

上野駅/飴屋 楊(CV:笠間 淳)



ゲスト:高田馬場駅/武庸 裕哉(CV:青山 凌大)

日暮里駅/戸成 綾(CV:山口 智広)

神田駅/咖山 喱人(CV:菊池 幸利)



・3rd 中間発表勝者メンバー(1月16日発表予定) スタンディパネル展示

・その他、「アルバム収録楽曲解説」などが登場予定



【エキメン総選挙ラジオ特別調査】

会場にて特別調査(アンケート記入)を実施いたします。

参加してくださった方には「あなたにぴったりのLATCH楽曲カード」を先着順でプレゼント!



【購入特典】

期間中に、アニメイト池袋本店で「THE FIRST TRAIN」を含む「STATION IDOL LATCH!」の全CDまたはグッズをご購入いただくと金額に応じて「エキメン総選挙2023投票シリアルコード」、「アニメイト特製LATCHカード」、「ラジオ特別お便り用紙」を先着順でお渡しします。詳細はオフィシャルサイトNEWSページまたは公式Xにてご確認ください。





【新グッズ】



1月16日(火)からアニメイト池袋本店1階エントランス広場にて「STATION IDOL LATCH!オフィシャル 駅員アクリルスタンド」(全30種/¥1,500税込)と「STATION IDOL LATCH!オフィシャル エキメン総選挙3rd中間発表リワードステッカー」(全5種/¥400税込)の販売決定!















「STATION IDOL LATCH!オフィシャル 駅員アクリルスタンド」





「エキメン総選挙 開票LIVE」





【公演日】2024年4月27日(土)

【開演時間】後日発表

【会場】神奈川県民ホール 大ホール

【公演内容】ライブ+「エキメン総選挙」最終結果発表

【チケット代】後日発表

【チケット発売日】後日発表

【出演者】 JY01 東京駅 東海林 鈴音役 / 小野 賢章

JY04 御徒町駅 高良 摩利央役 / 阿座上 洋平

JY07 日暮里駅 戸成 綾役 / 山口 智広

JY10 駒込駅 英 皐月役 / 高塚 智人

JY14 目白駅 綜馬 礼役 / 太田 将熙

JY28 浜松町駅 湊 航琉役 / 狩野 翔

秘書 桜田 カイ役 / 重松千晴

and more…





※1stアルバム「THE FIRST TRAIN ~声よし!~」「THE FIRST TRAIN ~所作よし!~」「THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~」にチケット最速先行抽選申込案内封入あり

※出演キャストと、担当キャラクターの「エキメン総選挙」最終順位とは関係ありません。





「エキメン総選挙」開催中





駅や街を盛り上げるべくアイドルとして活動してきたLATCHたちから、山手線最強メンバーを選抜するのが、「エキメン総選挙」。LATCH総勢30名が、属性ごとに5つのブロックに分かれて参戦し、各ブロックのトップに選ばれた5名が最強メンバーの称号を手にします。





<投票方法>



どなたでも参加可能な「オフィシャルサイト毎日投票」や「エキメン総選挙 アニメイト投票所」での投票、そして、もっとメンバーを応援したいというパッセンジャーのみなさま向けの「オフィシャルサイト『LATCH友の会』毎日投票」など、各種投票方法がございます。



※投票種別毎に投票ポイント数や投票方法が異なります。詳細は「エキメン総選挙」投票サイトhttps://latch.jp/vote/をご参照ください。









【クレジット】

作品クレジット:(C) LATCH! Project/JRE

原作:ミリアゴンスタジオ・ジェイアール東日本企画

原作窓口:AAO Project



【AAO Projectとは】

株式会社AOI Pro.、株式会社アミューズ、オリガミクスパートナーズ株式会社(現 株式会社ミリアゴンスタジオ)の3社が有名クリエイターとともに、多様なジャンルに向けオリジナルIPを開発・プロデュースするプロジェクトです。

『STATION IDOL LATCH!』

オフィシャルサイト:https://latch.jp

オフィシャルX:https://twitter.com/latch_info

オフィシャルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@LATCHofficial

オフィシャルTikTok:https://www.tiktok.com/@latch_info

楽曲配信:https://stationidollatch.lnk.to/Digital





























