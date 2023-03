[ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社]

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京港区)は、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年のセレブレーションイベント「ディズニー100」の一環として、3月15日(水)から、国内最大級のショッピングイベント『Disney100 THE MARKET』を開催。期間限定で、銀座三越を皮切りに、阪急うめだ本店など全国を巡回していきます。





『Disney100 THE MARKET』詳細情報は特設サイトをご覧ください。

https://www.disney.co.jp/shopping/special/disney100 ※ 3月8日(水)更新予定定



「ディズニー」、「ピクサー」、「スター・ウォーズ」、「マーベル」の不朽のストーリーやキャラクターにインスパイアされたバラエティ豊かな商品ラインアップをご用意し、ディズニーの100周年を祝してデザインした様々な商品を、幅広い世代のお客様やディズニーファンの皆様にお楽しみいただけます。

また、イベント限定のフォトスポットや、選りすぐりの商品を集めたギャラリー、購入者特典の提供など、ショッピングをさらに盛り上げる企画もご用意しています(一部会場を除く)。



取り扱い商品例







ディズニー100周年限定デザイン ミッキーマウス

シュタイフ/66,000円(税込)

ディズニー100周年限定デザイン

ミッキーマウス with テディベア/シュタイフ/77,000円(税込)





江戸切子ミッキーミニーペアセット

石塚硝子./132,000円(税込)





Giclee Art 『100 Years of Wonder 3.』

テンヨー/88,000円(税込)





【マスタークラフト等身大】『ディズニー100』ミニーマウス

(プラチナカラー)/ビースト・キングダム/ 1,800,000円(税込)

【マスタークラフト等身大】『ディズニー100』ドナルドダック

(プラチナカラー)/ビースト・キングダム/ 1,800,000円(税込)



※上記商品のデザイン、仕様、価格は変更となる場合があります。



『Disney100 THE MARKET』開催スケジュール

3月15日(水)~3月27日(月) [最終日午後6時終了] 銀座三越 新館7階 催物会場

4月26日(水)~5月8日(月)[最終日午後6時終了] 阪急うめだ本店9階 催場

7月4日(火)~7月16日(日) [最終日午後8時終了] ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場

8月9日(水)~8月21日(月) [最終日午後6時終了] 日本橋三越本店 本館7階 催物会場

10月4日(水)~10月16日(月)[最終日午後6時終了予定] 大丸札幌店 7階催事場

10月25日(水)~11月5日(日)[最終日午後6時終了予定] 松坂屋名古屋店 本館7階大催事場

11月8日(水)~11月20日(月) 福岡三越 7階 催物会場

12月計画中

※会期等変更になる場合がございます。



「ディズニー100」コンシューマ・プロダクツ、ゲームス & パブリッシングについて

ディズニー100は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの100周年を記念して、比類なきコンテンツ、体験、商品コレクションをご提供し、ディズニーの素晴らしさと魔法を共に分かち合うストーリーテラー、ファン、そしてファミリーを讃える一生に一度のイベントです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-05:40)