[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『幻日のヨハネ -SUNSHINE IN THE MIRROR-』より新グッズ「限定品【初回生産のみ&イベント先行】描き下ろし ヨハネ 刺繍ワークシャツ」の発売を発表した。







『幻日のヨハネ -SUNSHINE IN THE MIRROR-』より、【初回生産のみ&イベント先行】の限定品、描き下ろしイラストを使用した「ヨハネ 刺繍ワークシャツ」が二次元コスパから登場です。



国産高密度刺繍の圧倒的存在感。工芸品を身に纏う満足感が味わえる一着。

こちらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかでご予約を受付中です。

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。

<予約受付期間>

【基本受注期間】2023年10月1日(日)まで

【延長受注期間】2023年10月2日(月)~

※注意再生産はいたしません。



また、

・2023年9月中旬:〈ゲーマーズ沼津店〉

・2023年9月16日(土),17日(日):〈京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2023〉COSPA(コスパ)ブース

・2023年9月21日(木)~24日(日):〈東京ゲームショウ2023(TOKYO GAME SHOW 2023)〉COSPA(コスパ)ブース

にて先行販売も実施予定となります。



商品情報







★限定★描き下ろし ヨハネ 刺繍ワークシャツ

発売日:2023年12月上旬予定

サイズ:M/L/XL / カラー:BLACK

価格:14,850円(税込)





描き下ろしイラスト使用

国産高密度刺繍の圧倒的存在感。

工芸品を身に纏う満足感が味わえる一着。

・10万ステッチ以上の密度で『ヨハネ』を再現。

着た時の満足感がプリントとは一味違う刺繍ワークシャツ。

・伝統的な刺繍の名産地群馬県「桐生市」産で高品質、高密度な仕上がり。

・糸の方向による光沢の差や立体感により、表情や髪の流れ、衣装の質感を

高密度かつ繊細に表現。

・フロントデザインは専用のジャカードタグを縫い付け、高級感ある仕上がりに。

・耐久性がありながら、かろやかなで着心地の良い生地を使用。

・イベントでも日常でも、ずっしりとキャラの存在感を背中に感じながら

身に纏えるワークシャツは、あなたにとって特別な一着になります。



こちらの商品は限定品【初回生産のみ&イベント先行】です

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。

<予約受付期間>

【基本受注期間】2023年10月1日(日)まで

【延長受注期間】2023年10月2日(月)~

※注意再生産はいたしません。

延長受注期間内は、規定数に達し次第予約受付終了となりますのでご注意ください。

<先行販売情報>

・2023年9月中旬:〈ゲーマーズ沼津店〉

・2023年9月16日(土),17日(日):〈京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2023〉COSPA(コスパ)ブース

・2023年9月21日(木)~24日(日):〈東京ゲームショウ2023(TOKYO GAME SHOW 2023)〉COSPA(コスパ)ブース

先行販売予定です。

先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。



(C) PROJECT YOHANE

関連リンク





・【COSPA(コスパ)】/『幻日のヨハネ -SUNSHINE IN THE MIRROR-』先行販売情報

┗ https://nijigencospa.com/event/id/24403

・【COSPA(コスパ)】/〈京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2023〉出展情報

┗ https://cospa.co.jp/event/id/24555

・【COSPA(コスパ)】/〈東京ゲームショウ2023 (TOKYO GAME SHOW 2023)〉出展情報

┗ https://cospa.co.jp/special/tgs/

・【株式会社コスパ】/公式X(旧Twitter):@cospa_inc

┗ https://twitter.com/cospa_inc



発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

商品に関する詳細、お問合せ先





コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-18:46)