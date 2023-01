[The Orchard Japan]

ミュージックビデオのキレのあるダンスにも注目。



Riju、初の学園ストーリー、とにかく”年下の男の子のことが気になって仕方ない”そんな毎日を描いた新曲「Boy」が、Riju 二十歳の誕生日、2月5日(日曜日)に配信される。アッパーなサウンドで描いた”Sweet & Sour”Songだ。同日0時ミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開され、さらに当日、SHIBUYA TAKE OFF 7での 「Riju 20th Birthdayワンマンライヴ」も決定している。









「Boy」は、Rijuの2023年第一弾Digital Singleとなる。”年下の男の子”のことが気になりだして仕方ない毎日を綴った初の学園ストーリーで、アッパーなサウンドで描いた”Sweet & Sour”Song。ミュージックビデオも同日0時にプレミア公開される予定だ。リリースに先駆けて、早速独自の振付もTikTokで披露している。



Riju TikTok : https://www.tiktok.com/@riju__sing



リリース日の2023年2月5日、Riju二十歳の誕生日当日にはSHIBUYA TAKE OFF 7での「Riju 20th Birthdayワンマンライヴ」も決定した。Rijuは路上ライヴも積極的に行なっており、その模様が生配信されたTikTokも話題に。また、ライヴハウスではハンドマイクでステージを駆け回り、拳を上げる姿も印象的だ。ライヴハウスでのパフォーマンスも常に評価され、十代最後の今を最大限に楽しんでいる彼女は最高にキュートでカッコいい。



新曲リリース、YouTubeプレミア公開、そしてワンマンライヴとこれからも益々目が離せないRijuにご注目を。





■Riju 20th Birthday ワンマンライヴ



日程:2023年2月5日(日)

場所:SHIBUYA TAKE OFF 7

時間:OPEN 11:30 / START(昼)12:00 ~

チケット:当日券 ¥4,000 前売り券 ¥3,500

※電子チケット発売中

https://t.livepocket.jp/e/4mydi

主催 : ソニー・ミュージックエンタテインメント



■Riju official YouTube チャンネル

2023年2月5日(日) 0:00~

「Boy」MVプレミア公開(無料/通知予約受付中)







■デジタルシングル情報





2023年2月5日(日) 配信リリース

「Boy」

作詞/作曲 Riju 編曲 近藤ひさし

配信リンク: https://orcd.co/riju_boy



■Riju プロフィール

現役女子大生/シンガーソングライター/O型/みずがめ座

2003年2月5日生まれ。東京都在住。

幼少期よりピアノとダンスを習い始め、ギターで作詞作曲を行う。

現在、The Orchard Japanから精力的に楽曲リリース中。

かなりのチーズマニア。



最新インフォメーションはこちらから → https://www.sonymusic.co.jp/PR/Riju



