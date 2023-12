[株式会社ヨウジヤマモト]

https://wildside-online.jp/







WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOと<pillings>とのコラボレーションアイテムを、12月13日(水)よりWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAにて発売します。

【日本サイト】 https://wildside-online.jp



<pillings>

2014年春夏、デザイナー・村上亮太と母親である村上千明によって<RYOTAMURAKAMI>をスタート。2021年春夏より<pillings>に改名し、村上亮太のみがデザインを手掛ける。毛玉を意味する“pilling”に複数形の“-s”を付け、毛玉ができるまで大切に着続けてほしいというブランドの願いが込められており、また、その摩擦によって生まれる毛玉のように、職人との絶え間ないコミュニケーションと試行錯誤によって、毎シーズンのデザインが作られている。



初となる<pillings>とのコラボレーションコレクションとして、<pillings>2023秋冬コレクションで発表されたノルディックニットをWILDSIDE仕様にカスタムしたアイテムが登場します。



コンパクトに作られた着丈に対し袖のボリュームが特徴的な、<pillings>ならではの手編みのニットは、凸凹のある編み方、所々にわざと施した穴、そして、フロントの高い位置に付けられた2つのポケットに手を入れることで生まれる身体を抱え込むようなシルエットなど、デザイナー・村上亮太の感性が詰まった他にはないデザイン性の高いアイテム。WILDSIDEのコンセプトカラーである「黒」をテーマに、白地のニットには柄にクラッシュ加工、黒地のニットには生地にダメージ加工を施した、モード要素が加えられた2種類のニットを展開します。



【商品ラインナップ】

WILDSIDE×pillings Unstable Nordic Pullover (knit crash) 132,000円(税込) フリーサイズ

https://wildside-online.jp/shop/g/gSJ-K05-120-1-03/



front



back





WILDSIDE×pillings Unstable Nordic Pullover (pattern crash) 132,000円(税込) フリーサイズ

https://wildside-online.jp/shop/g/gSJ-K04-120-1-03/

front





back





【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×pillings Collaboration Collection】

▼発売日時:2023年12月13日(水) 日本時間PM12:00

公式オンラインプラットフォーム 【日本サイト】https://wildside-online.jp/



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038



▼WILDSIDE Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotojp

https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/



▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotoosaka

https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/



▼WILDSIDE Official Twitter:@wildsideyohjiJp

https://twitter.com/WildsideYohjiJp



▼WILDSIDE Officialアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8



