「にじさんじ甘やかしボイス＆お叱りボイス」2023年1月18…
［ANYCOLOR株式会社］
甘やかしボイスのキービジュアルは、叶＆ローレン・イロアス、闇ノシュウ＆ルカ・カネシロ！お叱りボイスのキービジュアルは、白雪巴＆星川サラ、エナー・アールウェット＆セレン 龍月！
ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」と「NIJISANJI EN」は、「甘やかしボイス＆お叱りボイス」を2023年1月18日(水)11時から、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始いたします。
2023年1月18日(水)11時から2種類のコンセプトボイスを販売開始！
にじさんじライバーとNIJISANJI ENライバーによる、新たなコンセプトボイス「にじさんじ甘やかしボイス＆お叱りボイス」が登場！
2023年1月18日(水)11時から2023年1月31日(火)23時59分までの期間、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）と、NIJISANJI EN Official Store（https://nijisanji-store.com/）にて販売いたします。
キービジュアルセット、キービジュアルの各ライバーボイスには、もれなくPC＆スマートフォン用壁紙付き。ぜひボイスと合わせてお楽しみください。
にじさんじ甘やかしボイス
・ライバーボイス：各1,000円(税込)
・キービジュアルセット (叶、ローレン・イロアス)：2,000円(税込)
・ENキービジュアルセット (闇ノシュウ（Japanese ver.＆English ver.）、ルカ・カネシロ)：3,000円(税込)
※各キービジュアルセットには、 キービジュアルの2名(叶＆ローレン・イロアス、闇ノシュウ＆ルカ・カネシロ)のボイスに加え、 キービジュアルのPC＆スマートフォン用壁紙のおまけ付き！
また、キービジュアルの2名のボイスにも、本人単体の壁紙と集合壁紙の特典付き！
※にじさんじ4月季節ボイス2022より、コンプリートセットは販売しておりません。
■ 参加ライバー
愛園愛美、朝日南アカネ、飛鳥ひな、天ヶ瀬むゆ、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、宇志海いちご、海妹四葉、える、小野町春香、オリバー・エバンス、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、神田笑一、北小路ヒスイ、来栖夏芽、黒井しば、郡道美玲、三枝明那、桜凛月、シェリン・バーガンディ、四季凪アキラ、静凛、シスター・クレア、渋谷ハジメ、白雪巴、周央サンゴ、鈴木勝、鈴谷アキ、瀬戸美夜子、セラフ・ダズルガーデン、空星きらめ、鷹宮リオン、ドーラ、長尾景、奈羅花、成瀬鳴、西園チグサ、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、葉山舞鈴、春崎エアル、樋口楓、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、文野環、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、本間ひまわり、魔界ノりりむ、ましろ爻、町田ちま、魔使マオ、モイラ、矢車りね、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、夜見れな、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、竜胆尊、ルイス・キャミー、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、ローレン・イロアス、渡会雲雀
※五十音順
■ 参加ライバー（EN）
ぽむ れいんぱふ、フィナーナ 竜宮、セレン 龍月、ロゼミ ラブロック、遠藤霊夢（Japanese ver.＆English ver.）、マリア マリオネット（Japanese ver.＆English ver.）、アイア アマレ、スカーレ ヨナグニ、ルカ・カネシロ、闇ノシュウ（Japanese ver.＆English ver.）、サニー・ブリスコー（Japanese ver.＆English ver.）、アルバーン・ノックス（Japanese ver.＆English ver.）、金子 鏡、アスター アルカディア、レン ゾット
※Japanese ver.の表記が無いものはEnglish ver.のみの販売となります。
■ 「にじさんじ甘やかしボイス」 イラストレーター
姐川 様（https://twitter.com/sogawa66）
■ 「NIJISANJI EN甘やかしボイス」 イラストレーター
紗々音シア 様（https://twitter.com/xia_hml）
にじさんじお叱りボイス
・ライバーボイス：各1,000円(税込)
・キービジュアルセット (白雪巴、星川サラ)：2,000円(税込)
・ENキービジュアルセット (セレン 龍月、エナー・アールウェット)：2,000円(税込)
※各キービジュアルセットには、 キービジュアルの2名(白雪巴＆星川サラ、エナー・アールウェット＆セレン 龍月)のボイスに加え、 キービジュアルのPC＆スマートフォン用壁紙のおまけ付き！
また、キービジュアル2名のボイスにも、本人単体の壁紙と集合壁紙の特典付き！
■ 参加ライバー
愛園愛美、朝日南アカネ、飛鳥ひな、天ヶ瀬むゆ、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、宇志海いちご、海妹四葉、える、小野町春香、オリバー・エバンス、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、神田笑一、北小路ヒスイ、来栖夏芽、黒井しば、郡道美玲、三枝明那、桜凛月、シェリン・バーガンディ、四季凪アキラ、静凛、シスター・クレア、渋谷ハジメ、白雪巴、周央サンゴ、鈴木勝、鈴谷アキ、瀬戸美夜子、セラフ・ダズルガーデン、空星きらめ、鷹宮リオン、長尾景、奈羅花、成瀬鳴、西園チグサ、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、葉山舞鈴、春崎エアル、樋口楓、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、本間ひまわり、ましろ爻、町田ちま、魔使マオ、モイラ、矢車りね、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、夜見れな、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、ルイス・キャミー、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、ローレン・イロアス、渡会雲雀
※五十音順
■ 参加ライバー（EN）
ぽむ れいんぱふ、セレン 龍月、ロゼミ ラブロック、遠藤霊夢（Japanese ver.＆English ver.）、エナー・アールウェット、マリア マリオネット（Japanese ver.＆English ver.）、アイア アマレ、スカーレ ヨナグニ、ルカ・カネシロ、サニー・ブリスコー（Japanese ver.＆English ver.）、アルバーン・ノックス（Japanese ver.＆English ver.）、金子 鏡、アスター アルカディア、レン ゾット
※Japanese ver.の表記が無いものはEnglish ver.のみの販売となります。
■ 「にじさんじお叱りボイス」 イラストレーター
えく 様（https://twitter.com/m_n_c_r）
■ 「NIJISANJI ENお叱りボイス」 イラストレーター
ぶし 様（https://twitter.com/bshi_edayo）
販売概要
【販売サイト】
・にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/s/niji/
・NIJISANJI EN Official Store：https://nijisanji-store.com/
【販売期間】
2023年1月18日(水)11時 ～ 2023年1月31日(火)23時59分
新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
・ハッシュタグ：#にじさんじ甘やかしボイス、#にじさんじお叱りボイス
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/
にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/
【「NIJISANJI EN」について】
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World
Website：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en
Tiktok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/15-12:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(01/15 17:46)
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(01/15 17:46)
【岡山大学】農学部 国費外国人留学生の優先配置特別プログラム（2023年10月予備教育、2024年4月正規入学）の募集案内(01/15 17:46)
京都の文化とウェルネスを享受する、ホテル「GION ELITE TERRACE」が誕生(01/15 17:46)
24時間365日受付可能な飲食店向けAI電話予約応対サービス「AIレセプション」の対応件数が100万件を突破(01/15 16:16)
中村俊輔がWOWOWサッカーの専属コメンテーターに就任！2月からは新番組の放送も決定！(01/15 15:46)
渋谷で再現された「うる星やつら」ラムのお部屋に、遂にラムが入居！MAISONdesオリジナルのクリアカードも期間限定で無料配布中！(01/15 15:46)
【2023年の開運を願う】上質なカットが輝くお守りジュエリー「Ko‘olau（コオラウ）～雄大～」♪ ハワイ発「マルラニハワイ」より、パワーストーンブレスレットが新登場！(01/15 15:46)
【岡山大学】令和4（2022）年度 岡山大学教育学部美術教育講座「卒業制作展＋学生展」開催〔2/14～2/19, 岡山県天神山文化プラザ〕(01/15 15:46)
世界初！TradFitとHellohas Roboticsは、宿泊・ヘルスケア・飲食・海事・農業業界向けの自律走行サービス・産業用ロボティクス連携、音声データ連携、販売代理店業務等で戦略的業務提携締結(01/15 15:46)
【ナチュラル CBDオイル】＆wellbeing 高濃度CBDオイル２１％ ＆４２％新発売(01/15 15:46)
東麻布のストレッチ＆パーソナルジム CoCoDakara Body Design 麻布十番店が、パーソナルトレーニング通い放題プランをスタート！(01/15 15:46)
見て 食べて ときめく 味わい深いショコラ！(01/15 15:46)
世界初！Hellohas RoboticsとTradFitは、宿泊・ヘルスケア・飲食・海事・農業業界向けの自律走行サービス・産業用ロボティクス連携、音声データ連携、販売代理店業務等で戦略的業務提携締結(01/15 15:46)
～世界初！手ぶらで解錠ダブル×オートロック～クラウドファンディングで先行リリース！「アミュレットスマートキー」(01/15 14:40)
「インフルエンサー インキュベーション事業」スタートのお知らせ(01/15 14:16)
ブシモ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会中須かすみ誕生日記念キャンペーン開催のお知らせ(01/15 12:46)
『映画「五等分の花嫁」 × Snow festival 2023』第73回さっぽろ雪まつり出展決定！(01/15 12:46)
ぶっつけ本番・台本ナシの即興舞台『スジナシシアターVol.16 in 浅草公会堂』【ゲスト：宮野真守、片寄涼太、磯村勇斗】3公演を2月8日(水)～10日(金)にParaviでLIVE配信決定！(01/15 12:46)
「にじさんじ甘やかしボイス＆お叱りボイス」2023年1月18日(水)11時より販売決定！(01/15 12:46)
【FC大阪】DF 山田祐樹選手 加入決定のお知らせ(01/15 12:46)
2023年1月「2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP）」試験の講評を試験当日に公開(01/15 12:46)
ホリプロ所属の期待の若手俳優らの描き下ろし限定グッズ販売開始！「HORIPRO ACTORS LIVE EPISODE2 開催記念オリジナルグッズショップ」(01/15 12:46)
東京オートサロン2023東京国際カスタムカーコンテスト2023においてNOVITEC-Roma AK-69が「インポートカー部門・優秀賞」を受賞いたしました。(01/15 12:46)
【第2弾は阿部敦さん】オタク女子ジム「Clara」人気男性声優によるイケボトレーニング企画、大反響によりシリーズ化決定！(01/15 12:46)
【楽天注目ピックアップ商品】【peipai 多機能美顔器】おうちでサロン級のスキンケアが可能に！50％OFFクーポン配布中～(01/15 11:46)
ワタシのための新習慣、はじめませんか？女性のインナーケアプログラム『膣トレビューティーヨガ』(01/15 11:46)
福田悠太（ふぉ～ゆ～）主演！オフ・ブロードウェイ・ミュージカル「悪魔の毒毒モンスターREBORN」パワーアップして開幕！(01/15 11:16)
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より『レム-和バニー- 1/7スケールフィギュア』ホビーECサイト『F:NEX』にて1月15日より予約開始！(01/15 11:16)
『ひろがるスカイ！プリキュア』主題歌シングルジャケット＆OP音源解禁！更に、購入者限定リリース記念ライブ開催決定！！／2023年3月22日発売！(01/15 11:16)