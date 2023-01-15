［ANYCOLOR株式会社］

甘やかしボイスのキービジュアルは、叶＆ローレン・イロアス、闇ノシュウ＆ルカ・カネシロ！お叱りボイスのキービジュアルは、白雪巴＆星川サラ、エナー・アールウェット＆セレン 龍月！



ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」と「NIJISANJI EN」は、「甘やかしボイス＆お叱りボイス」を2023年1月18日(水)11時から、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始いたします。













2023年1月18日(水)11時から2種類のコンセプトボイスを販売開始！



にじさんじライバーとNIJISANJI ENライバーによる、新たなコンセプトボイス「にじさんじ甘やかしボイス＆お叱りボイス」が登場！

2023年1月18日(水)11時から2023年1月31日(火)23時59分までの期間、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）と、NIJISANJI EN Official Store（https://nijisanji-store.com/）にて販売いたします。



キービジュアルセット、キービジュアルの各ライバーボイスには、もれなくPC＆スマートフォン用壁紙付き。ぜひボイスと合わせてお楽しみください。





にじさんじ甘やかしボイス









・ライバーボイス：各1,000円(税込)

・キービジュアルセット (叶、ローレン・イロアス)：2,000円(税込)

・ENキービジュアルセット (闇ノシュウ（Japanese ver.＆English ver.）、ルカ・カネシロ)：3,000円(税込)





※各キービジュアルセットには、 キービジュアルの2名(叶＆ローレン・イロアス、闇ノシュウ＆ルカ・カネシロ)のボイスに加え、 キービジュアルのPC＆スマートフォン用壁紙のおまけ付き！

また、キービジュアルの2名のボイスにも、本人単体の壁紙と集合壁紙の特典付き！

※にじさんじ4月季節ボイス2022より、コンプリートセットは販売しておりません。



■ 参加ライバー

愛園愛美、朝日南アカネ、飛鳥ひな、天ヶ瀬むゆ、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、宇志海いちご、海妹四葉、える、小野町春香、オリバー・エバンス、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、神田笑一、北小路ヒスイ、来栖夏芽、黒井しば、郡道美玲、三枝明那、桜凛月、シェリン・バーガンディ、四季凪アキラ、静凛、シスター・クレア、渋谷ハジメ、白雪巴、周央サンゴ、鈴木勝、鈴谷アキ、瀬戸美夜子、セラフ・ダズルガーデン、空星きらめ、鷹宮リオン、ドーラ、長尾景、奈羅花、成瀬鳴、西園チグサ、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、葉山舞鈴、春崎エアル、樋口楓、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、文野環、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、本間ひまわり、魔界ノりりむ、ましろ爻、町田ちま、魔使マオ、モイラ、矢車りね、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、夜見れな、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、竜胆尊、ルイス・キャミー、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、ローレン・イロアス、渡会雲雀

※五十音順



■ 参加ライバー（EN）

ぽむ れいんぱふ、フィナーナ 竜宮、セレン 龍月、ロゼミ ラブロック、遠藤霊夢（Japanese ver.＆English ver.）、マリア マリオネット（Japanese ver.＆English ver.）、アイア アマレ、スカーレ ヨナグニ、ルカ・カネシロ、闇ノシュウ（Japanese ver.＆English ver.）、サニー・ブリスコー（Japanese ver.＆English ver.）、アルバーン・ノックス（Japanese ver.＆English ver.）、金子 鏡、アスター アルカディア、レン ゾット



※Japanese ver.の表記が無いものはEnglish ver.のみの販売となります。



■ 「にじさんじ甘やかしボイス」 イラストレーター

姐川 様（https://twitter.com/sogawa66）



■ 「NIJISANJI EN甘やかしボイス」 イラストレーター

紗々音シア 様（https://twitter.com/xia_hml）





にじさんじお叱りボイス









・ライバーボイス：各1,000円(税込)

・キービジュアルセット (白雪巴、星川サラ)：2,000円(税込)

・ENキービジュアルセット (セレン 龍月、エナー・アールウェット)：2,000円(税込)



※各キービジュアルセットには、 キービジュアルの2名(白雪巴＆星川サラ、エナー・アールウェット＆セレン 龍月)のボイスに加え、 キービジュアルのPC＆スマートフォン用壁紙のおまけ付き！

また、キービジュアル2名のボイスにも、本人単体の壁紙と集合壁紙の特典付き！



■ 参加ライバー

愛園愛美、朝日南アカネ、飛鳥ひな、天ヶ瀬むゆ、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、宇志海いちご、海妹四葉、える、小野町春香、オリバー・エバンス、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、神田笑一、北小路ヒスイ、来栖夏芽、黒井しば、郡道美玲、三枝明那、桜凛月、シェリン・バーガンディ、四季凪アキラ、静凛、シスター・クレア、渋谷ハジメ、白雪巴、周央サンゴ、鈴木勝、鈴谷アキ、瀬戸美夜子、セラフ・ダズルガーデン、空星きらめ、鷹宮リオン、長尾景、奈羅花、成瀬鳴、西園チグサ、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、葉山舞鈴、春崎エアル、樋口楓、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、本間ひまわり、ましろ爻、町田ちま、魔使マオ、モイラ、矢車りね、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、夜見れな、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、ルイス・キャミー、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、ローレン・イロアス、渡会雲雀

※五十音順



■ 参加ライバー（EN）

ぽむ れいんぱふ、セレン 龍月、ロゼミ ラブロック、遠藤霊夢（Japanese ver.＆English ver.）、エナー・アールウェット、マリア マリオネット（Japanese ver.＆English ver.）、アイア アマレ、スカーレ ヨナグニ、ルカ・カネシロ、サニー・ブリスコー（Japanese ver.＆English ver.）、アルバーン・ノックス（Japanese ver.＆English ver.）、金子 鏡、アスター アルカディア、レン ゾット



※Japanese ver.の表記が無いものはEnglish ver.のみの販売となります。



■ 「にじさんじお叱りボイス」 イラストレーター

えく 様（https://twitter.com/m_n_c_r）



■ 「NIJISANJI ENお叱りボイス」 イラストレーター

ぶし 様（https://twitter.com/bshi_edayo）





販売概要



【販売サイト】

・にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/s/niji/

・NIJISANJI EN Official Store：https://nijisanji-store.com/



【販売期間】

2023年1月18日(水)11時 ～ 2023年1月31日(火)23時59分



新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#にじさんじ甘やかしボイス、#にじさんじお叱りボイス



【にじさんじプロジェクトについて】





「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/





【「NIJISANJI EN」について】





2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/15-12:46）