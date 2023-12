[ギャップジャパン株式会社]

動きやすく型崩れしないブラキャミやレギンス、吸汗速乾機能で着心地の良いトップスなど、ワークアウトに合わせて選べる豊富なラインナップで展開







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapのスポーツウェアライン“GapFit”(ギャップフィット)は、常にトレンドを反映した新鮮なデザインとスポーツに不可欠な機能性を兼ね備えたコレクションで、多様なニーズに応えランニングやヨガ、ジムでのワークアウトなど、あらゆるエクササイズシーンに最適なウェアを提案し続けています。



今季は、動きやすく型崩れしにくいストレッチ素材を採用し、吸汗速乾機能で快適なアメジストカラーのブラキャミと、ボディラインに沿い肌への不快感を無くすフラットロックシームを採用したパワーフルレングスレギンスから、ヘリンボーン柄が新登場。素材はリサイクルポリエステルを使用し、地球環境にも配慮しています。心地よい着心地を実現する吸汗性や、熱を素早く外へ逃がす放熱性に優れたGapオリジナル素材「BREATHE(ブリーズ)」のVネックTシャツは、ホワイト・グレー・ブラックがラインナップします。



GapFitの価格帯は税込み2,990円~9,990円で、スポーツブラやレギンス、Tシャツ、ジョガーパンツなどを展開し、Gap公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp )及び、全国のGapFit取り扱い店舗にて販売しています。



ファッションブランドならではのデザイン性と機能性の高さを兼ね備えたGapFit、アクティブシーンだけでなく様々なシーンでお楽しみください。



アイテム詳細※全て税込みです



ブラキャミ (XXS~L) 3,990円





BREATH VネックTシャツ (XXS~L) 5,990円





パワーフルレングスレギンス (XXS~L) 5,990円



※アイテムは、11~12月に発売の商品になります。



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。 Gapではウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Homeといったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。 Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athletaを傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。さらに詳しい情報はwww.gapinc.comにアクセスしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/23-18:40)