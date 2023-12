[株式会社ディ・テクノ]

株式会社ディ・テクノ(本社:東京都中央区 代表取締役社長:市原 高明)は、2023年12月8日(金)より「おそ松さん on STAGE~SIX MEN'S SHOW TIME~2nd SEASON」の販売を開始いたしました。







「おそ松さん on STAGE~SIX MEN'S SHOW TIME~2nd SEASON」は、コレロットだけの限定グッズが当たる、ハズレなしのオンラインくじです。





12名のキャスト全員の直筆サイン入り台本風ノートや、B2タペストリーなど、豪華な賞品が盛りだくさん♪





コレロット限定のグッズが手に入るのはこの機会だけですので、どうぞお見逃しなく!





■賞品ラインナップ

[S賞]直筆サイン入り台本風ノート(全1種)

[A賞]B2タペストリー(全12種)

[B賞]複製サイン入りポスター(全12種)

[C賞]マルチケース(全12種)

[D賞]手書きお名前バッジ(全12種)

[E賞]缶バッジ(全12種)





[購入特典]スクエアカード(全12種 ※ランダム)

※1度の注文で5枚購入ごとにもれなく1枚プレゼント

[抽選特典]くじ購入枚数がそのまま応募数に!くじを購入された方の中から抽選で12名様に「アクリルパネル(全2種 ※ランダム)」をプレゼント!





※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。





■サービス詳細





・サービス名

おそ松さん on STAGE~SIX MEN'S SHOW TIME~2nd SEASON





・サービスサイトURL

https://colle-lot.jp/lotteries/matsustage2nd





・コレロット公式X

https://twitter.com/colle_lot_info





・販売期間

2023/12/8 (金) 18:06 ~ 2024/1/10 (水) 18:06まで

※販売期間は予告なく変更となる場合があります。





・販売価格

くじ1枚:770円(税込)

送料:初回購入時のみ770円(税込)





・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ(ネット専用Visaプリペイドカード)・キャリア決済





・発送時期

2024年3月下旬頃





<著作権表記>

(C)赤塚不二夫/「おそ松さん」on STAGE製作委員会2023



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-18:46)