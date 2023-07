[大王製紙株式会社]

インテリアになじむやさしい色合いのクラフトカラーで、お部屋をナチュラルに演出



衛生用紙製品No.1ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社(本社:東京都千代田区)は、『くまのプーさん』のキャラクターをパッケージデザインに起用した『エリエール i:na(イーナ)ティシュー ディズニーデザイン』を“はちみつの日”に向けて2023年8月1日(火)から北海道を除く全国で数量限定発売します。







エリエール i:na(イーナ)ティシュー ディズニーデザイン(150組5箱パック)



■発売の狙い

ティシュー市場で国内トップシェアの「エリエール」ブランドが展開するファミリー向け商品「i:na(イーナ)ティシュー」では、毎年、ディズニーデザインのパッケージを数量限定で展開しています。昨年夏に『トイ・ストーリー』デザインを発売したところ、発売直前と比較して「i:na(イーナ)ティシュー」の販売金額が113.5%※2に伸長し、多くの反響をいただきました。

当社調べ※3では、ティシューを選ぶ際に重視するポイントとして「インテリアになじむこと」と回答した方が全体の約25%、特に20代では33.1%に上ることから、毎日の暮らしに溶け込むナチュラルな商品を求める生活者ニーズがうかがえます。

そこで今年は、人気の『くまのプーさん』デザインを初めて採用した「i:na(イーナ)ティシュー」を数量限定で発売。8月3日の“はちみつの日”に向けて、インテリアになじむナチュラルなクラフトデザインの限定品としてお届けします。



■商品について

『エリエール i:na(イーナ)ティシュー ディズニーデザイン』は、小さなお子さまから大人まで世代を超えて愛されている『くまのプーさん』をモチーフにした5種類のパッケージデザインをご用意しました。従来の「i:na(イーナ)ティシュー」のカラフルな印象を残しつつ、やさしい色合いのクラフトカラーを採用することで、インテリアにさりげなくなじむデザインに仕上げています。5色のパッケージには『くまのプーさん』に登場するプーさんと森の仲間たち(ピグレット・ティガー・イーヨー)が描かれており、眺めているだけで明るく幸せな気分になるデザインです。



※1:インテージSRI+ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算(2022年度メーカー別売上金額)

※2:インテージSRI+販売金額データ (2022年5~6月と7~8月の比較)

※3:当社調べ n=2,064人



― 『エリエール i:na(イーナ)ティシュー ディズニーデザイン』 商品概要 ―

【商 品 名】 エリエール i:na(イーナ)ティシュー ディズニーデザイン

【発 売 日】 2023年8月1日(火)から全国で数量限定発売 ※北海道を除く

【商品内容】 150組5箱パック/オープン価格、パルプ100%、日本製

【公式HP】 https://www.elleair.jp/disneyseries

【お問い合わせ】 エリエールお客様相談室 フリーダイヤル:0120-205205(受付9:30~16:30/土日祝日を除く)MAIL:https://www.elleair.jp/inquiry/rules



― 商品特長 ―

■『くまのプーさん』デザインが数量限定で「i:na(イーナ)」に初登場!【NEW】

・プーさんと森の仲間たち(ピグレット・ティガー・イーヨー)がにこやかな表情で描かれ、眺めているだけで明るく幸せな気分になるデザインです。

・インテリアになじむやさしい色合いのクラフトカラー。

・5色展開(イエロー、ピンク、オレンジ、ブルー、グリーン)でお部屋を彩ります。







◎普段使いに適した、やわらかな肌触り

・ピュアパルプ100%で普段使いに嬉しいやわらかい肌触りです。



◎使いやすさにこだわったコンパクトサイズ

・置き場所を選ばず、さまざまな生活シーンに合わせてお使いいただけるコンパクトサイズ。

(個装サイズ225×229×110mm)



(C)DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.



