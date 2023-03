[東日本電信電話株式会社]

NTT タウンページ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:村田 和也、以下「NTTタウンページ」)は、SMSを活用した情報配信・認証・決済がワンストップで提供可能となる「Digital Lead for DX SMSソリューション」を2023年3月7日(火)よりお申し込み受付、2023年4月1日(土)より提供開始いたします。





1. 背景と狙い

国内における書類発送数、年間約149億通(2021年度)※1の多くが企業や自治体から消費者へ送付されているものと想定されます。当社は用紙使用量の削減や、業務効率化の観点から企業等における「書類送付業務のDX」に着目し、株式会社リンクス(本社:東京都千代田区 代表取締役:野田 貴、以下「リンクス」)とのパートナーシップ協定※2(2022年12月、以下「本協定」)を締結し、リンクスが提供するSMSマルチサービスプラットフォーム「SMAPS(R)」の取り扱いを行ってきました。



このたび、本協定に基づく「新たなサービス・ソリューションの提供を通じた書類発送業務のDX推進」の具体的な取り組みとして、NTTタウンページオリジナルブランドとして「Digital Lead for DX SMSソリューション」(以下、本サービス)を提供いたします。



NTTタウンページが今まで行ってきた「SMAPS」の取り扱いにおいて、「自社が利用している顧客システムとAPI連携することによりSMSを組み込み、ワークフローを改善したい」「DX推進に向けてSMSの効率的な使い方をコンサルティングしてほしい」といったお客さまからのご要望を多数いただいています。本サービスの提供をきっかけとして、このようなお客さまニーズに沿った機能追加やビジネスパートナーとの連携による新たなサービス・ソリューションの開発等に今後もリンクスと連携して取り組み、さらにNTTグループとして「書類送付業務のDX」の一層の普及拡大に努めてまいります。



また、NTTタウンページは近年デジタルマーケティング分野に注力するなど、デジタル化を通じた顧客企業のビジネスサポートに注力しております。このたび本サービスを皮切りに企業・自治体のDXを推進する「Digital Lead for DX」シリーズを新たに展開することといたしました。NTTタウンページはDX推進のマーケティングパートナーとして今後も本シリーズのラインナップを拡充し、多くの企業・自治体の皆様の業務効率化の実現に取り組んでまいります。



※1 総務省統計資料より算定。

※2 パートナーシップ協定の詳細については2022年12月15日の報道発表資料でご案内しています。

https://www.ntt-tp.co.jp/release/?p=12792





「Digital Lead for DX」ロゴ









「Digital Lead for DX SMSソリューション」デザインイメージ









2. サービス概要









3. 提供プランおよび仕様











※3 本サービスと接続可能な決済サービスについては営業担当者までお問い合わせください。

※4 本サービスでの通知等を確定日付のある証書による通知等とみなす特例(以下URLで公示)

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/saikenjoto.html



各プランの提供料金については、営業担当者へお問い合わせください。





4. お申し込み受付および提供開始日

(1)お申し込み受付開始日

2023年3月7日(火)

(2)提供開始日

2023年4月1日(土)



5. NTTタウンページに「SMAPS」を申し込みいただきご利用中のお客さまへのご対応

本サービスは、NTTタウンページがリンクスより「SMAPS」の提供を受け、NTTタウンページオリジナルブランドとして提供するため、サービス提供主体がリンクスからNTTタウンページに変更となります。「SMAPS」から本サービスへの移行については契約変更が必要なため、詳細につきましては別途担当者からご説明いたします。



6. 本サービスの販売代理店契約をお考えの事業者さま

本サービスは販売代理店契約の締結が可能です。営業担当者から販売代理店スキームをご説明いたしますので、お問い合わせください。



7. 本件に関するお問い合わせ先

【お客さま、事業者さまからのお問い合わせ先】

・NTTタウンページ株式会社 ソリューション営業部 03-6275-6980



※「Digital Lead for DX SMSソリューション」については以下ホームページでもご案内

しています。

https://www.ntttp-sms.com/



