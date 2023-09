[AndTech]

株式会社FT-Net 取締役 青崎 耕 氏 にご講演をいただきます。



株式会社AndTechは、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せるフッ素樹脂での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「フッ素樹脂」講座を開講いたします。



フッ素樹脂の特長など基礎的な内容から最新のトピックスも含めての応用や表面改質・加工技術について解説!

本講座は、2023年10月24日開講を予定いたします。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要







テーマ:フッ素樹脂の基礎および加工技術と用途展開

開催日時:2023年10月24日(火) 13:00-17:00

参 加 費:39,600円(税込) ※ 電子にて資料配布予定

WEB配信形式:Zoom(お申し込み後、URLを送付)





セミナー講習会内容構成







ープログラム・講師ー

株式会社FT-Net 取締役 青崎 耕 氏





本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題







フッ素樹脂の基礎知識

フッ素樹脂の合成法、表面改質、加工、複合化技術

フッ素樹脂の応用例、および最新のトピックス





本セミナーの受講形式







WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。





下記プログラム全項目(詳細が気になる方は是非ご覧ください)







【講演主旨】

フッ素樹脂は1938年のPTFE発見以来、様々な新規な樹脂が開発され、化学プラント装置や電線被覆などの基幹分野をはじめ、自動車や電子・電気・光学などの先端分野で活用されている。

その優れた性能から、様々な応用が進んでいるが、利用にあたっては、フッ素樹脂の特徴をふまえた上での加工や、その用途・目的に応じた活用が求められる。

本セミナーにおいては、まずフッ素樹脂およびその特長を基礎的に解説し、最新のトピックスも含めての応用や表面改質・加工技術について紹介する。さらに、強みを一層引き出すための非フッ素材料との複合化技術について紹介する。講師の専門である透明フッ素樹脂の電子・光分野へ果たす役割についても紹介する。



【講演ポイント】

講演者は素材開発の立場であるが、お客様の応用分野や技術をウォッチングして素材にフィードバックをかけている。そのような活動を通して、フッ素樹脂やその使い方・応用について分かり易く解説する。



【プログラム】

1.はじめに

2.フッ素樹脂の種類・特徴と合成法

1) 4つのカテゴリーによるフッ素樹脂の分類及びそれぞれの特徴

a) 結晶性と非晶質(アモルファス)

b) 全フッ素樹脂と部分フッ素樹脂

2) フッ素樹脂の合成法

a) フッ素モノマーの合成法

b) フッ素樹脂の合成法

3.フッ素樹脂の特性・機能とその効果・活用のポイント

1) 元素としてのフッ素の特長

2) フッ素樹脂の特性・機能とその効果

a) 電気特性

b) 耐熱性

c) 耐薬品性

d) 耐光性

e) 撥水撥油性

f) 接着(密着)性を制御するには?

3) 透明フッ素樹脂の光学特性

4) フッ素樹脂の設計・活用のポイント

4.フッ素樹脂の加工法

1) PTFEに特徴的な加工法

2) 一般的な加工法とそのポイント

a) 溶融成形

b) 粉体塗装

c) 溶液コーティング

3) 表面改質(接着性の制御)

5.フッ素樹脂の用途展開と適用のポイント

1) 従来からの用途展開

・自動車、化学プラント、電力、建設、農業などの基幹分野、およびエレクトロニクス、二次電池、光、などの先端分野

2) 今後期待される新用途

・ナノインプリント(バイオミメティック)、エネルギーハーベスティング、ディスプレイ、紫外LED など

3) 非フッ素材料との複合化技術

a) 5G対応フレキシブル基板(PIとフッ素樹脂との積層フィルム)

b) LiBのセパレーター(フッ素ゴムとポリエチレンの積層)

c) 幅広い用途のPTFE配合PEEK

d) 精密電子部品(フッ素樹脂とガラス繊維・炭素系充填剤との複合)

e) その他、フッ素樹脂コートや、フッ素樹脂へのナノコンポジット 等の例

4) PFOS・PFOA・PFAS等、有機フッ素化合物規制への対応について

6.おわりに(まとめ)

【質疑応答】



