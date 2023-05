[Foot Locker atmos Japan合同会社]



「NIKE SPORTSWEAR」の歴史を彩る6つのモデルのカラーリングを織り交ぜた“NIKE ICON FLIP COLLECTION”を6月3日(土)から発売致します。



AIR MAXシリーズの3代目とされるAIR MAX 90には、AIR MAX 97のシルバーバレットをプラスしたインフラレッドとのコントラストで仕上げ、



スニーカーシーンの礎を築いたAIR MAX 95は、AIR PRESTOのOGカラーであるストリークイエローをAIR MAX 95らしいグラデーションでアレンジ。



フューチャーリスティックな見た目からサイバーマックスと呼ばれるAIR MAX 97は、AIR MAX 95の象徴的なイエローグラデを踏まえたブラックボルトとネオンカラーをイメージしたカラーをイン、





マップラの愛称で親しまれているチューンドエアを搭載したAIR MAX PLUSは、AIR HUARACHEのスクリームグリーンのカラーをオマージュ。





1999年の”NIKE ALPHA PROJECT”で登場したAIR PRESTOは、AIR MAX PLUSのハイバーブルーをグラデーションで鮮やかに表現。



メキシコの伝統的なサンダル・ワラチから着想を得たシュータン一体型のAIR HUARACHEは、AIR MAX 90のインフラレッドカラーをベースに、2020年にリリースされたAIR MAX 1 & AIR HURACHE DNA PACKを彷彿とさせる多彩なデザインでまとめあげました。



6つそれぞれのアイコニックなカラーリングを落とし込んだコレクションは、スペシャルエディションなラインナップとなっております。



本コレクションは6月3日(土)よりatmos 各店(一部店舗除く)、atmos オンラインにて発売致します。

※AIR MAX 95のみ5月27日(土)よりatmos-tokyo.comにて抽選受付開始



【NIKE AIR MAX 95】抽選詳細

受付期間 : 2023年5月27日(土) 9:00~2023年6月2日(金) 8:59

特集ページ : https://www.atmos-tokyo.com/lp/nike-icon-flip-collection







【PRODUCT】



NIKE AIR MAX 90

(ナイキ エア マックス 90)

No: DX4233-001

Price: 14,300円 (税込)

Size: 24.0-29.0,30.0cm

Release: 2023年6月3日(土) 発売予定







NIKE AIR MAX 95

(ナイキ エア マックス 95)

No: DX4236-100

Price: 19,800円 (税込)

Size: 24.0-29.0,30.0cm

Release: 2023年6月3日(土) 発売予定







NIKE AIR MAX 97

(ナイキ エア マックス 97)

No: DX4235-001

Price: 20,900円 (税込)

Size: 24.0-29.0,30.0,31.0cm

Release: 2023年6月3日(土) 発売予定







NIKE AIR MAX PLUS

(ナイキ エア マックス プラス)

No: DX4326-001

Price: 19,800円 (税込)

Size: 24.0-29.0,30.0cm

Release: 2023年6月3日(土) 発売予定







NIKE AIR PRESTO

(ナイキ エア プレスト)

No: DX4258-400

Price: 16,500円 (税込)

Size: 25.0-30.0cm(ハーフサイズなし)

Release: 2023年6月3日(土) 発売予定







NIKE AIR HUARACHE

(ナイキ エア ハラチ)

No: DX4259-100

Price: 15,400円 (税込)

Size: 25.5-29.0,30.0cm

Release: 2023年6月3日(土) 発売予定







