[株式会社RAVIPA]

株式会社RAVIPA飲食事業部(本社:東京都豊島区 代表取締役:新井亨)の運営するラーメンあらいイオンスタイル板橋前野町店では、GoToEatキャンペーンTokyo加盟店となりました。







Go To Eatとは「感染予防対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援し、食材を供給する農林漁業者を応援するものです。」地域の飲食店で使える、食事券は、販売額の25%又は20%を国が負担します。



例えば、12,500円の食事券を10,000円で購入することができます。お得に食事ができ、飲食店そして食材を供給する農林漁業者を応援できる、GoTo Eatを利用してみてはいかがでしょうか。





デジタル食事券の利用方法とは?





東京都の場合では、抽選申込みを行い当選するとプレミアム付食事券を購入できる仕組みになっています。価格は1セット8,000円で、10,000円分の食事券を購入可能。

また東京都のGo To Eatは、来年の1月下旬頃まで行われる予定です。(Go To Eat Tokyo 食事券発行共同事業体HPより)





ラーメンあらい 店舗情報





アクセス 都営三田線 志村坂上駅 徒歩8分

営業時間 11:00~21:00

定休日 年中無休

店舗名 焼きあご醤油ラーメンあらい イオンスタイル板橋前野町店

店舗住所 東京都板橋区前野町4-21-22 イオンスタイル板橋前野町1F



人気の焼きあご醤油ラーメンをはじめとして、背脂醤油ラーメン、貝出汁香るゆず塩ラーメンや担々麺をご用意しております。連日来店しても昨日とは違った楽しみ方が出来るようにニンニク・生姜・ラー油・一味唐辛子・ホワイトペッパー・ブラックペッパー・酢など好みのに合わせて味を変えて楽しめます。

「幅広い方々に愛され、また明日も食べたくなるラーメン作り」を心がけてます。



【営業時間】

11:00~20:00ラストオーダー



【アクセス】

東京都板橋区前野町4-21-22イオンスタイル板橋前野町



都営三田線 志村坂上駅

都営三田線 本蓮沼駅

都営三田線 志村三丁目駅

東武東上線 ときわ台駅

東武東上線 上板橋駅





会社概要





株式会社RAVIPA飲食事業部

東京都豊島区池袋2丁目43−1池袋青柳ビル

代表取締役 新井亨

https://ramen-arai.com/





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-17:16)