藤巻亮太が、2024年3月9日(土)に東京・日比谷野外音楽堂で行う〈Ryota Fujimaki 「THANK YOU LIVE 2024」〉の詳細を発表いたしました。









自身の代表曲であり、現在では卒業式や合唱コンクールの定番曲として親しまれるレミオロメン“3月9日”のCDリリースから20周年を迎える2024年3月9日(土)。ソロ活動でも、毎年「感謝を伝える日」として大事にしてきたというこの日に行う〈THANK YOU LIVE 2024〉は、バンドセットでの公演となります。チケット代は“サンキュー”になぞらえて、3,900円(税込)。これまで応援していただいたファンのみなさんはもちろん、“3月9日”という楽曲を大切に思い、歌い繋いでいただいた多くの方にご覧いただけるよう、感謝を込めた価格となっています。



チケットは、2023年12月21日(木)12:00より一般発売開始。ファンクラブ限定チケットやプレイガイドの先行販売情報は、随時藤巻亮太オフィシャルサイトで更新いたします。





Ryota Fujimaki 「THANK YOU LIVE 2024」





日時:2024年3月9日(土) 開場 14:00/開演 15:00

会場:東京・日比谷野外音楽堂(東京都千代田区日比谷公園1-3)

出演:藤巻亮太(Band Set)

入場料:全席指定3,900円(税込)

※FC限定チケットにつきましては、FCサイトをご確認ください。

※未就学児入場不可 ※雨天決行・荒天中止

※体調不良などの事情により、やむを得ず出演者の一部が急遽変更になる場合があります。

出演者の変更を理由としたチケットの払い戻しは行いませんのであらかじめご了承ください。

チケット一般発売日:2023年12月21日(木)12:00

チケット受付:・イ-プラスURL:https://eplus.jp/fujimakiryota39/

ファミリーマート店内マルチコピー機、電子チケットスマチケ

・ローソンチケット(Lコード: 75288)URL:https://l-tike.com/fujimakiryota/

ローソン・ミニストップ店内Loppi

・チケットぴあ(Pコード:257-694) URL:https://w.pia.jp/t/fujimakiryota-2024/

セブン-イレブン店内マルチコピー機

主催:藤巻亮太/サンライズプロモーション東京

企画制作:サンライズプロモーション東京

後援:SPEEDSTAR RECORDS

お問合せ:サンライズプロモーション東京 TEL:0570-00-3337(平日12:00~15:00)



