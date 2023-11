[株式会社A3]

株式会社A3は、「アイカツ!×サンリオキャラクターズ」コラボ第2弾のPOP UP SHOP開催および、新作コラボグッズの販売を実施いたします。







「アイカツ!×サンリオキャラクターズ」コラボ第2弾のPOP UP SHOPが、2024年1月26日から期間限定でサンリオアニメストア池袋P’PARCO店にて開催されます!

開催に先がけ、2023年11月22日よりサンリオアニメストアONLINE(通販)で新作グッズの先行予約を受付中です。



今回は、第1弾にてミニキャラで登場していたペアが続々と新規コラボイラストを使用したグッズに。さらに「神崎美月×マロンクリーム」「北大路さくら×けろけろけろっぴ」「新条ひなき×マイスウィートピアノ」のコラボイラストも新登場です!

新商品と一緒に購入特典ポストカードも用意されているので、ぜひGETしてください♪



【開催情報(通販/店舗)】

<通販>

■先行販売:2023年11月22日(水)~11月30日(木)

■場所:通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」

※POP UP SHOPの開催日(2024年1月26日)以降、通販が再開される予定です。

※POP UP SHOP開催日から再開する通販では一部商品の販売が無い可能性がございますので、確実に手に入れたいお客様は先行予約でのご予約がおすすめです。



<店舗>

■販売期間:2024年1月26日(金)~2月7日(水)

■場所:サンリオアニメストア池袋P’PARCO店(eeo POP-UP STOREスペース使用)



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/165?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt546



“可愛い×可愛い”の最高コラボ第2弾! 新規コラボイラストの新商品は胸キュン必至!!





第2弾コラボの新規コラボイラストを使用したグッズは、「有栖川おとめ×ポムポムプリン」「藤堂ユリカ×シナモロール」「北大路さくら×けろけろけろっぴ」「一ノ瀬かえで×あひるのペックル」「神崎美月×マロンクリーム」「大空あかり×マイメロディ」「氷上スミレ×クロミ」「新条ひなき×マイスウィートピアノ」を中心にラインナップ。



プレミアムレアドレスを着たミニキャラ新商品もとってもキュート!

人気の缶バッジやアクリルキーホルダーのほか、折りたたみコームといった普段使いにぴったりな便利グッズ、飾って楽しめるスタンド型アイテム類など充実のラインナップ。

たくさんの“可愛い”に囲まれて、たっぷり癒されてください♪



【新規コラボイラストのグッズ】



~等身イラスト~

■ホログラム缶バッジ(全8種) ※トレーディング商品

■デカアクリルキーホルダー(全8種)

■アクリルスタンド(全8種)

■A3クリアポスター(全8種)

■プレミアム アクリルジオラマプレート(全4種)

■ダイカットスマホステッカー(全11種)



~ミニキャライラスト~

■缶バッジ(全7種) ※トレーディング商品

■アクリルキーホルダー(全7種) ※トレーディング商品

■アクリルカード(全7種) ※トレーディング商品

■アクリルスタンドプレート(全3種)

■折りたたみコーム(全3種)



新規コラボイラスト(等身)/ホログラム缶バッジ&デカアクリルキーホルダー(各8種)



直径6.5cmのホログラム缶バッジ(※)と縦横最大10cmのデカアクリルキーホルダーは、どちらも「想像以上に大きめで目立つし可愛い!」と満足度の高い人気アイテム。

サンリオキャラクターズを抱っこしたり肩に乗せたり……みんなの愛らしさにメロメロになること間違いなしです♪



(※)トレーディング商品として、単品またはコンプリードBOXで購入可能。



新規コラボイラスト(等身)/アクリルスタンド&A3クリアポスター(各8種)



縦横最大15cmの飾りやすいアクリルスタンド、そして約30cm×42cmの存在感抜群なA3クリアポスターは、どちらも全身コーデを最大限に楽しめます。

サンリオキャラクターズをイメージした色合いのドレス衣装に、リボンや帽子といったお揃いの小物……みんなの仲良しな雰囲気に思わずほっこり♪



A3クリアポスターはそのツヤ感が、トップアイドルたちの放つキラキラオーラを引き立てます。眺めるたびに、ついついニンマリしちゃう眼福アイテムです!



新規コラボイラスト(等身)/ダイカットスマホステッカー&プレミアム アクリルジオラマプレート(全4種)



およそ縦横最大7cmのダイカットスマホステッカーには、第1弾コラボの星宮いちご×ハローキティ、霧矢あおい×タキシードサム、紫吹蘭(&えびポン)×こぎみゅんの3ペアが加わった全11組のコラボペアがラインナップ。

透明なスマホケースに挟んでデコったり、手帳やPCに貼ったり…… “可愛い”に囲まれてハッピーな毎日をお過ごしください!



プレミアム アクリルジオラマプレートは、プレートサイズ縦横約20cm×35cmの見ごたえ十分なサイズ感。有栖川おとめ×ポムポムプリンと北大路さくら×けろけろけろっぴのデザインのみ、少し小さめの縦横約18cm×26cmとなっております。



風船や星が散りばめられたパーツと組み立てると奥行きがでて、アニメのフィッティングルームシーンにも似たワクワクの世界観が楽しめます! 眺めるだけでキラキラふわふわ夢心地……きっと作品との思い出に浸れるはず♪



ミニキャラ/缶バッジ&アクリルキーホルダー(各7種) ※トレーディング商品



ミニキャラが描かれた約6.5cmの缶バッジ&アクリルキーホルダーは、カバンなどをカラフルに彩ってくれるチャーミングなアイテム♪

アイカツ!のプレミアムレアドレスをまとったサンリオキャラクターズのみで構成されたデザインの缶バッジは、さりげな~く推し活したい方にもおすすめです!



ミニキャラ/アクリルカード(全7種) ※トレーディング商品



背景が透ける約7cm×9cmのアクリルカード。

コラボペアたちがお揃いのプレミアムレアドレスを着て登場です♪



ミニキャラ/アクリルスタンドプレート&折りたたみコーム(各3種)



2弾コラボから初登場となる「神崎美月×マロンクリーム」「北大路さくら×けろけろけろっぴ」「新条ひなき×マイスウィートピアノ」の3組が、アクリルスタンドプレートと折りたたみコームに。



アクリルスタンドプレートは縦横最大12cmのほどよい大きさで、他のアイテムと一緒に並べてもとびきりの愛らしさを放ちます!



尊み溢れるミニキャライラストが最高です……。ご自宅や職場のデスクに置いて、キャラクターたちのにっこり笑顔に心ゆくまで癒されましょう♪



通販も対象! 購入特典は限定ポストカード(全11種)



「アイカツ!×サンリオキャラクターズ」新商品を含めて関連商品を1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、特典ポストカード(全11種)をランダムで1枚プレゼント。

新規コラボイラストを使用した限定品なので、ぜひGETしてください!



第1弾コラボメンバーに加え、美月・さくら・ひなきも新たに登場する「アイカツ!×サンリオキャラクターズ」第2弾コラボ。

お気に入りの新作アイテムをお迎えし、毎日に“ときめき”をプラスしてみてはいかがでしょうか?



◆「アイカツ!シリーズ」について

2012年にテレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(=アイカツ!)に励む少女たちを描いた「アイカツ!シリーズ」。これまでに『アイカツ!』『アイカツスターズ!』『アイカツフレンズ!』『アイカツオンパレード!』『アイカツプラネット!』とシリーズ展開を行い、テレビ番組を中心に、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を集めています。

2023年には、「アイカツ!シリーズ」10周年を記念して『アイカツ! 10th STORY ~未来へのSTARWAY~』が全国で劇場公開されるなど、現在も幅広く展開中。



(C)BNP/AIKATSU 10TH STORY (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640124



【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



事業内容

・JoyCreation事業

・MomentumBase事業



各公式サイトURL

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

MomentumBase:https://athree3.com/momentumbase/



【Joy Creation Platform eeoについて】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



