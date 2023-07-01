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K-POP有名トレーナー達によるスペシャルダンスワークショップツアー「K-POP MASTER WORKSHOP : This is K-POP」開催決定!!

［株式会社ストリームメディアコーポレーション］

K-POPの本場、韓国より『Keens Academy』 日本初上陸!全国4都市にて開催！

韓国を拠点に、K-POPアイドルを夢見る全世界の練習生に、オンラインレッスンを主体として独自のトレーニングを提供しているアカデミー 『Keens Academy』がこの夏、日本に初上陸する。



8月19日(土)より東京・名古屋・大阪・福岡と全国4都市を回る、オフラインでのスペシャルダンスワークショップツアー。

講師陣には、『Keens Academy』 主宰であり、SM ENTERTAINMENTのパフォーマンスディレクターやアーティストトレイナーを務め、これまでにSHINee, f(x), EXO, Red Velvetなど数々の有名K-POPアーティストを輩出した「JAE SHIM(シムジェウォン)」。SM ENTERTAINMENTやKep1erのダンストレーナーで、『Keens Academy』で最も好評のある講師「RIYE(リイェ)」。

さらに、各会場ごとに“Special Guest講師” として、東京・名古屋会場には、世界各国の有名ダンススタジオでレッスンを担当し、K-POP歴代初動売上最高を記録したStray Kidsの「★★★★★(5-STAR)」のタイトル曲「S-Class」の振り付けも担当した「KASPER(キャスパー)」。

大阪会場には、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、EXOなど多くの有名K-POPアーティストのダンサーとして活発に活動し、韓国ダンスサバイバル番組「STREET MAN FIGHTER」に1MILLIONのクルーとして出演、人気を集めている「NINO(ニノ)」。

福岡会場にはSM ENTERTAINMENT、BigHit Entertainmentのトレーナーとして多くのアーティストを輩出し、最近ではNCTの作品を多く制作、振付からコンサートディレクターとしても活躍中の「ILL LEE(イル)」といった今をときめくK-POP界の豪華な面々が一堂に介する。

また、『Keens Academy』 のトレーニング内容において特徴のある、「Mentoring class」を無料で行うことも決定。「JAE SHIM」に加え、韓国ロックバンド”TRAX”として、日本デビューをしている現役アーティストであり、 SM ENTERTAINMENTやHYBEの新人ヴォーカルトレーニングも担当している「JAY KIM(ジェイ)」が講師となって、実際にダンス・ボーカル映像を提出し、直接フィードバックとワンポイントレッスンを行う。

K-POPを現在まで作り上げてきた豪華トレーナー達によるダンスワークショップ『K-POP MASTER WORKSHOP: This is K-POP』。K-POPアーティストを目指す人はもちろん、ダンススキルをアップしたいダンサーの方も、本場韓国のレッスンを学べる機会をぜひお見逃しなく!

(K-POP ダンスワークショップ 『K-POP MASTER WORKSHOP : This is K-POP 』は、株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金東佑)が主催・運営をしております。)

■ワークショップ概要■
公式HP:https://k1stshop.jp/news/thisiskpop

【チケット料金】
1レッスン(約90分)につき、￥5,500 (税込)

【お申し込み方法】
下記Googleフォームよりお申込み
https://forms.gle/fpt4agwmmCAfK9aA7

【お申込み受付期間】
2023年6月30日(金) 17:00~2023年7月17日(月・祝) 23:59

【スケジュール】
2023年8月19日(土)
会場:【東京】Noah studio 都立大 <〒152-0031 東京都目黒区中根1-7-23 STビル>
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始12:30/スタート13:00
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始15:00/スタート15:30
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始17:30/スタート18:00
4.Guest Special Workshop (講師:KASPER) 受付開始 20:00/スタート20:30

2023年8月20日(日)
会場:【東京】Noah studio 学芸大 <〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-25-10>
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始12:30/スタート13:00
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始15:00/スタート15:30
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始17:30/スタート18:00
4.Guest Special Workshop (講師:KASPER) 受付開始 20:00/スタート20:30

2023年8月22日(火)
会場:【名古屋】RENTAL STUDIO MAMI <愛知県名古屋市名東区小井堀町506 CMGビル3F>
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始11:00/スタート11:30
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始13:30/スタート14:00
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始16:00/スタート16:30
4.Guest Special Workshop (講師:KASPER) 受付開始 18:30/スタート19:00

2023年8月24日(木)
会場:【名古屋】RENTAL STUDIO MAMI <愛知県名古屋市名東区小井堀町506 CMGビル3F>
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始11:00/スタート11:30
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始13:30/スタート14:00
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始16:00/スタート16:30
4.Guest Special Workshop (講師:KASPER) 受付開始 18:30/スタート19:00

2023年8月26日(土)
会場:【大阪】梅田BLOCK <大阪市北区神山町1-15 トラストビル5階>
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始12:30/スタート13:00
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始15:00/スタート15:30
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始17:30/スタート18:00
4.Guest Special Workshop (講師:NINO) 受付開始 20:00/スタート20:30

2023年8月27日(日) 会場:【大阪】梅田BLOCK <大阪市北区神山町1-15 トラストビル5階>
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始12:30/スタート13:00
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始15:00/スタート15:30
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始17:30/スタート18:00
4.Guest Special Workshop (講師:NINO) 受付開始 20:00/スタート20:30

2023年8月29日(火) 会場:【福岡】CREA+ <福岡市中央区大名1-5-5 月光ビル4F >
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始12:30/スタート13:00
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始15:00/スタート15:30
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始17:30/スタート18:00
4.Guest Special Workshop (講師:ILL LEE) 受付開始 20:00/スタート20:30

2023年8月30日(水) 会場:【福岡】CREA+ <福岡市中央区大名1-5-5 月光ビル4F >
1.Mentoring Class (講師:JAE SHIM + JAY KIM) 受付開始12:30/スタート13:00
2.Special Workshop (講師:JAE SHIM) 受付開始15:00/スタート15:30
3.Idolish Workshop (講師:RIYE) 受付開始17:30/スタート18:00
4.Guest Special Workshop (講師:ILL LEE) 受付開始 20:00/スタート20:30

【イベントに関するお問い合わせ】
info_ws@streammedia.co.jp
■Keens Academy 日本オフィシャル SNS
Instagram:@keens_japan
Twitter:@keens_japan
■Keens Academy OFFICIAL HP
https://keensacademy.com/campaign/kpopnowandfuture_beatbox

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/01-11:16）

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