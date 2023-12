[株式会社アミューズ]



吉高由里子・吉沢亮・仲里依紗・Perfumeらが所属する総合エンターテインメント企業・アミューズが現在開催している、初めて“ボーイズ”に特化した大規模オーディション“アミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」”。

このオーディションの1次審査の応募締め切りを12月17日(日)に控え、オーディションに参加するか迷っている人の背中を後押しできればと、YouTubeライブ番組が12月10日(日)15:30~生配信されることが急遽決定した。





山梨県にあるアミューズ本社・西湖オフィスから配信されるこのYouTubeライブは、「アミューズボーイズオーディション」のキービジュアルを務めるモデル・俳優の鈴木仁、俳優のみならずカメラマンとしてハイブランドなどの映像制作を行うなどジャンルレスに活躍する古屋呂敏、自身もアミューズが主催するオーディション出身である俳優の坂ノ上茜というアミューズ所属アーティスト3名がMCとしてナビゲート。出身地も経歴もアミューズへの所属経緯も異なるこの3名だからこそ聞けるトークが繰り広げられるだろう。

改めて、「アミューズボーイズオーディション」を徹底解説するほか、所属する会社のことを知ってもらおうと、これまであまり公開されてこなかった、そして実際に3次面接の会場とされる予定のアミューズ本社・西湖オフィスの中を少し紹介するコーナーも!





また、事前に視聴者からの質問募集を行い番組中にMCの3名が答えてくれる企画も実施される。質問は本日よりアミューズボーイズオーディション及びMC3名のInstagramアカウントにて募集しているので、「アミューズボーイズオーディション」に参加しようか迷っている人はもちろん、オーディションに関する質問や所属してからの活動のこと、それぞれへの気になることをぜひこの機会に質問してみよう。





ぜひアミューズのことをもっと知ってもらい、アミューズボーイズオーディションへ奮って応募してほしい!

詳細は、アミューズボーイズオーディション公式SNSでぜひ、チェックしてほしい。





番組概要





番組タイトル:アミューズボーイズオーディションプレゼンツ!鈴木仁×古屋呂敏×坂ノ上茜 アミューズ本社・西湖オフィスから冬の特別生配信!

URL:https://youtube.com/live/A0F2u4GVEbk?feature=share

配信日時:12月10日(日)15:30~(予定)

アーカイブ配信あり







プロフィール

鈴木仁(すずき じん)

1999年7月22日生まれ。東京都出身

2014年「アミューズオーディションフェス2014」ファイナリスト。2016年「第31回メンズノンノモデルオーディション」で準グランプリを受賞し、デビュー。2017年、ドラマ「リバース」(TBS)で俳優としてもデビュー。その後、ドラマ「花のち晴れ~花男 Next Season~」(TBS)「お耳に合いましたら。」(TX)「消えた初恋」(EX)、映画「ジオラマボーイ パノラマガール」(主演)「ブレイブ-群青戦記-」など多数の話題作に出演。2024年の公開待機作も多数控えている。





古屋呂敏(ふるや ろびん)

1990年6月6日生まれ。京都府出身

俳優のみならず、カメラマンや映像制作など幅広いフィールドで活躍。父はハワイ島出身の日系アメリカ人、母は日本人。日本の高校を卒業後、ハワイ州立大学、のちにマサチューセッツ州立大学アマースト校に進学。俳優のみならず、カメラマン、映像クリエイターROBIN FURUYAとしても活動中。CHANEL・FENDIなどのハイブランドからISETAN・SK-IIなどの映像制作を手掛ける。2022年には初の写真展「reflection(リフレクション)」、2023年には第2回写真展「Love Wind」を開催。TBS『VIVANT』やNetflix『オオカミちゃんには騙されない』などにも出演。





坂ノ上茜(さかのうえ あかね)

1995年12月5日生まれ。熊本県出身

「アミューズ全国オーディション2009 THE PUSH!マン」で俳優・ルックス部門賞を受賞。2015年、テレビ東京「ウルトラマンX」のヒロイン・山瀬アスナ役で女優デビュー。TBS「チア☆ダン」、CX「監察医 朝顔」、映画 「愛ちゃん物語」(主演)、「BAD CITY」「神回」などに出演。現在、BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」、MBSラジオ「アッパレやってまーす!月曜日」、TOKYO FM「白岳しろ 坂ノ上茜のぎゃんっ!ラジオ」にレギュラー出演中。2023年4月より、熊本市親善大使に就任。2024年は、映画「違う惑星の変な恋人」他3本が公開待機中。





オーディション概要





▼タイトル:

アミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」



▼スケジュール:

2023年10月16日~12月17日 【1次】写真審査 応募期間

2023年11月15日~2024年1月21日 【2次】WEB面談審査 実施期間

2024年2月~3月ごろ 【3次】合宿審査(アミューズ本社[山梨]にて実施予定)

2024年4月ごろ 最終グランプリ発表予定





▼応募条件

・2023年4月2日時点の満年齢で12歳~ 22歳の方

・他事務所・レコード会社などとの契約をされていない方

▼応募方法:

<LINEから応募>

STEP1:アミューズボーイズオーディション LINE公式アカウント( https://line.me/R/ti/p/%40787teozt )を友だち登録

STEP2:トークの内容に沿って、応募要項を送信していけば応募完了です!

後日、【1次】写真審査通過者の方へのみ、【2次】WEB面談審査についてご連絡させていただきます。

※写真や動画はお顔と全身の両方がわかるものをご用意ください。写真の場合は2点、動画の場合は1点の送付が必要です。

※写真や動画の加工は禁止とさせていただきます。





<TikTokから応募>

STEP1:アミューズボーイズオーディション 公式アカウントをフォロー

STEP2:ハッシュタグ「#かっこいい人紹介します」を付けて動画を投稿するだけで応募完了です!

後日アミューズボーイズオーディション 公式アカウントから、DMにてその後の審査についてご案内させていただきます。

※写真や動画の加工は禁止とさせていただきます。

※TikTokは13歳以上の方のみが利用できるサービスです。



▼注意事項:

・当オーディションにご参加いただく方は、合格後、アミューズと所属契約のできる方に限ります。

・オーディション参加者本人・及び推薦者が未成年の場合は、保護者の方の同意を得た上で応募・投稿してください。

・参加者ご本人以外の方からの推薦応募・投稿にはご本人の同意が必要です。

・当オーディション応募による費用は一切発生いたしません(合宿審査・最終審査の交通費・宿泊費は、主催側が負担いたします)。ただし、選考時に発生するインターネット通信費用はお客様のご負担となります。

・審査状況、審査結果に関するお問い合わせについてはお答えいたしかねます。

・最終グランプリ発表の様子は、各メディアで取り扱われる場合がございます。予めご了承ください。





▼アミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」オフィシャルサイト

http://amuse-boysaudition.jp/

▼LINE公式アカウント

https://line.me/R/ti/p/%40787teozt

▼オフィシャルTikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@amuse_audition

▼オフィシャルXアカウント

https://twitter.com/amuse_2023

▼オフィシャルInstagramアカウント

https://www.instagram.com/amuseboysaudition_official/

▼アミューズ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@amuseofficialchannel



ご提供素材

・番組ビジュアル 1枚

・アミューズボーイズオーディションキービジュアル 1枚

・アミューズ所属アーティスト一覧 1枚



