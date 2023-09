[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、〈「ひらやすみ」 真造圭伍作品 POP UP SHOP〉の開催を発表した。









マンガ大賞2022第3位「ひらやすみ」を連載中の真造圭伍(しんぞう けいご)作品のPOP UP SHOP開催決定!





「ひらやすみ」の大型フォトスポットや先生のコメント付き原画パネル展示等盛りだくさん。

コスパより発売される「ひらやすみ」グッズの先行販売や会場購入限定特典【真造圭伍先生描き下ろしイラストポストカード】もご用意しております!

ぜひ遊びにきてください!!



■展示情報

☆フォトスポット

☆各作品原画パネル(先生のコメント付き)

☆直筆サイン色紙 など



■入場料:無料



■開催期間・場所

2023年9月23日(土)~10月1日(日)オノデン1F(ジーストア・アキバビル1F)

2023年10月7日(土)~10月15日(日)ジーストア名古屋

2023年10月21日(土)~10月29日(日)ジーストア大阪

2023年11月3日(金・祝)~11月12日(日)ジーストア仙台

2023年11月18日(土)~11月26日(日)ジーストア小倉





■キャンペーン

各会場・会期中に「ひらやすみ」他、真造圭伍作品関連商品を2,000円(税込)ご購入・ご予約ごとに、【真造圭伍先生描き下ろしイラストポストカード】を1枚プレゼント!

※注意事項※イラストカードはなくなり次第終了です。





◆物販情報 <すべて先行販売/ブランド:コスパ>

ひらやすみ MIKAN プルオーバーパーカー¥7,040-(税込)

ひらやすみ FISH Tシャツ¥3,300-(税込)

ひらやすみ Tシャツ¥3,300-(税込)

ひらやすみ 名場面Tシャツ¥3,300-(税込)

ひらやすみ ラージトート¥1,980-(税込)

ひらやすみ 記念写真 アクリルスタンド¥1,650-(税込))















■会場案内

[秋葉原会場]オノデン

住所 東京都千代田区外神田1-2-7 オノデン本店1F

電話番号 03-3253-3911

営業時間 10:00~20:00



[名古屋会場]ジーストア名古屋

住所 愛知県名古屋市中区大須3-11-34

電話番号 052-242-3181

営業時間 平日/11:00~20:00 土日祝/10:00~20:00



[大阪会場]ジーストア大阪

住所 大阪府大阪市中央区難波千日前7-7

電話番号 06-6630-7655

営業時間 11:00~20:00

定休日なし(年始・棚卸し(年2回)休業)



[仙台会場]ジーストア仙台

住所 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ6F

電話番号 022-722-5220

営業時間 10:00~20:00

定休日なし(年始・棚卸し(年2回)休業)



[小倉会場]ジーストア小倉

住所福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCITY 5F

電話番号093-533-0660

営業時間11:00~20:00

定休日なし(棚卸し(年2回)休業)





■主催:株式会社コスパ

■協力:株式会社小学館

■運営:タブリエ・マーケティング株式会社



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-20:46)