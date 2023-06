[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、ビジネス動画プラットフォーム「チラヨミ」にHELP YOU広報・小澤美佳が登壇しました。動画では、立場や世代を超えた上手なチャットの使い方として、テキストコミュニケーション力の基本についてお伝えしています。







動画について





▼概要



◆配信場所:チラヨミ

https://biz-play.com/seminar/1728?utm_source=author&utm_medium=pr



▼趣旨

2023年2月発売の小澤の書籍「テキストコミュニケーション力の基本 誤解なくニュアンスまで伝わる77のルール」より、メールやチャットでのコミュニケーションに自信がないと感じているビジネスパーソンへ向け、テキストコミュニケーションのポイントや、気持ちまでちゃんと伝えるコツをお話しています。



▼構成

・テキストコミュニケーション 3つの厳禁

・Z世代とのテキストコミュニケーション

・たった0.3秒の工数で士気は上がる

・言葉の定義は人それぞれ 相手に伝える時は具体的に



取材当日の様子





■テキストコミュニケーションにおける3つの厳禁



テキストでのコミュニケーションでは対面とは違い、相手の顔が見えません。それゆえに誤解を招くこともあります。そうならないため、以下の3つの場面では、テキストではなく、電話や対面、ビデオ通話などを利用することが望ましいことをお話ししました。







■Z世代とのテキストコミュニケーション

生まれた時から携帯電話などのツールが身近にあった20代と、50~60代の世代とでは、テキストコミュニケーションに対する感覚にギャップがあることも理解する必要があります。たとえば、若い世代では当たり前に使うスタンプや絵文字を、上の世代の人たちは「仕事のチャットで使用するなんてとんでもない」と思うこともあるでしょう。しかし、それぞれの感覚をお互いが理解しながら、感情やねぎらいを表すスタンプなども積極的に使っていくことが、円滑なコミュニケーションにつながると説明しました。





■たった0.3秒の工数で士気は上がる

受け取る相手を想像し、一言を付け加える手間を意識することもお話しました。相手を褒めるときにも、「おめでとう」の一言より「おめでとう!頑張っている姿を見ていたので私も嬉しいです!!」と、少し大げさなぐらいに言葉を足してあげるだけで、相手のやる気も引き出せると思うからです。



「会うといい人なのに、テキストになると冷たいな…」と感じる人はいませんか?そうならないため、気持ち・ニュアンスまで伝え、相手のエンゲージメント向上まで叶えるコツを動画ではお伝えしました。さらに詳しいテキストコミュニケーションのノウハウを学びたい方は、ぜひこちらの書籍をお手に取っていただけましたら幸いです。







参考:「チャットやメールだと言葉足らずで誤解を招く」リモートワーク時代の悩みを解決する書籍を全国書店で発売開始!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000490.000059127.html



講師紹介







株式会社ニット広報・株式会社令和PR代表 / 小澤美佳



2008年に(株)リクルートへ入社。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年、中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。2019年、(株)ニットに入社し、営業・人事を経験後、広報部署の立ち上げ。2021年はテレワーク先駆者百選の総務大臣賞やTOKYOテレワークアワードなど数々の受賞を実現。立ち上げ2年でメディア露出数1004件にのぼる。Twitter(@mica823)のフォロワー数は3.9万人。HRや広報ノウハウを発信中!



「チラヨミ」失敗しない本選び by bizplay











bizplay(ビズプレイ)とは?

bizplay(ビズプレイ)は、「いまの仕事を、もっと面白く。」をコンセプトとした、ビジネス動画プラットフォームです。仕事の課題を解決する動画や、ビジネスパーソンとしてのスキルアップにつながる動画、ビジネス書籍をテーマにした動画など、様々なオリジナルコンテンツをご提供しております。bizplayに掲載されている動画は、「いつでも」「どこでも」「すべて無料」で視聴いただけます。

https://biz-play.com/chirayomi?utm_source=author&utm_medium=pr



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/











