[株式会社ユーグレナ]

まつ毛にハリ・コシ・ツヤ・ボリューム感を与え目元印象を若々しく、生き生きとした印象へと導く



株式会社ユーグレナ(本社:東京都港区、代表取締役社長:出雲充)は、次世代エイジングケア※3のための化粧品ブランド『CONC(コンク)』から、目元印象を若々しく保つためのまつ毛美容液「CONC アイラッシュブーストセラム」を、2024年1月9日(火)より公式通販サイトであるユーグレナ・オンラインショップ(https://online.euglena.jp)にて販売します。

『CONC(コンク)』は、今後も順次ラインアップを拡充していく予定です。







「CONC アイラッシュブーストセラム」は、年齢とともに気になるまつ毛のボリュームダウンやメイクによるダメージからまつ毛を守り、健やかな状態へと導く、まつ毛のために開発した美容液です。『CONC』のキー成分である世界初※1の卵(鶏の有精卵)由来の細胞培養エキス「セラメント※2」をはじめ、「2種のユーグレナエキス※4」を含む、合計10種のまつ毛用保湿・トリートメント成分を配合しました。特に、「セラメント※2」を毛髪に塗布すると、トリートメント効果によりキューティクルがなめらかに整い、ツヤ感をもたらします。「セラメント※2」の毛髪に対する効果を解明し、商品化したのは「CONC アイラッシュブーストセラム」が初となります。

当商品は、まつ毛にハリ・コシ・ツヤ・うるおいを与え、ボリュームある長くつややかなまつ毛印象へと導き、根本的なケアを可能にします。



■開発背景

ここ数年はマスク着用が常態化し、最近でもマスクを着用している人は少なくありません。一般的に人の第一印象は「目元」で判断されていると言われており、また、「目元」の中でも「ナチュラルなまつ毛」が好印象を与える要因であるとされるなど、顔全体の印象をつくる目元ケア需要が高まりを見せています。近年の研究でマスカラの使用頻度や使用年数とまつ毛の抜けやダメージとの関連性も明らかになっている※5ことから、「CONC アイラッシュブーストセラム」は、目元ケア需要にこたえ、自らのまつ毛をすこやかに保ち、若々しく生き生きとした目元印象を作り出すために開発されました。



■商品詳細



商品名:CONC アイラッシュブーストセラム<まつ毛美容液>

価格:4,997円(税込)

容量:4.5ml

使用回数:朝晩1日2回使用で約1ヶ月分

販売サイト:https://online.euglena.jp/shop/pages/conc.aspx

特徴:



1.年齢によるまつ毛のボリュームダウンやダメージまつ毛にハリ・コシ・ツヤ・うるおいを与え、ボリュームのある美しく整えるまつ毛のための美容成分を配合



キューティクルをなめらかに整える『CONC』のキー成分「セラメント※2」

「セラメント※2」は、世界初※1の卵(鶏の有精卵)由来の細胞培養エキスを主としたエイジングケアのための成分です。「セラメント※2」を毛髪に塗布すると、「セラメント※2」のトリートメント効果によりキューティクルがなめらかに整い、ツヤ感をもたらします。



毛髪をハリのある健康的な状態に導く「2種のユーグレナエキス※4」

「CONC アイラッシュブーストセラム」に配合している2種のユーグレナエキス※4(加水分解ユーグレナエキスとユーグレナエキスEX)がアミノ酸を補充することにより、毛髪のキューティクルを整えます。



まつ毛の根本をケアし、健やかさを保つ成分

・アセチルテトラペプチド-3

・アカツメクサ花エキス

・セイヨウアカマツ球果エキス

・チャ葉エキス



まつ毛に浸透して内側から補修することで芯からしなやかなハリ・コシを出してくれる成分

・セラメント※2

・加水分解ユーグレナエキス

・ユーグレナエキスEX

・加水分解コラーゲン



まつ毛表面をコーティングして外側からハリ・コシ・ツヤ・ボリューム感を出す成分

・加水分解シルク

・加水分解ケラチン



2.マスカラのダメージからまつ毛を守るマスカラ下地にも

マスカラ使用前に「CONC アイラッシュブーストセラム」をご使用いただくことによって、マスカラ使用によるまつ毛へのダメージを防ぎつつ、まつ毛のボリュームアップを叶えます。



3.塗りやすく、液垂れしにくいフロッキー(起毛タイプ)チップ

目元という繊細な部位に使用する美容液だからこそ、チップ部分には塗りやすさを配慮した起毛タイプを採用。チップが美容液をしっかり保持することで、まつ毛の1本1本に均一に塗布することが可能です。また、目の中に美容液が流れ込みにくく、簡単にご使用いただけます。



4.まつ毛エクステ、まつ毛パーマの方もご使用可能



■こんな方におすすめ

・まつ毛のボリューム感やハリ・コシの低下にお悩みの方

・目元の若々しい印象を保ちたい方

・マスカラのダメージからまつ毛を守りたい方



■使用方法

朝晩2回、スキンケアの後にご使用ください。

1.チップの平らな面を上まつ毛の上側の根本(生え際)に当て、まつ毛一本一本に美容液を行き渡らせるようにして毛先に向かって数回塗ります。

2.チップの平らな面を上まつ毛の下側の根本(生え際)に当て、まつ毛を持ち上げるようにして毛先に向かって数回塗ります。

3.下まつ毛は、チップの先端を使用し、横にスライドするようにして塗ります。

4.使用後は、チップ先端部をティッシュで優しくふき取ります。



マスカラを使用する場合は、マスカラの直前に使用し、まつ毛美容液が完全に乾いてからマスカラを塗ってください。アイラッシュカーラーをご使用の方はアイラッシュカーラーをしてからまつ毛美容液を使用し、完全に乾いてからマスカラを塗ってください。



■次世代エイジングケア※3の化粧品ブランド『CONC(コンク)』について



『CONC(コンク)』は、ナチュラル×サイエンスが生み出す価値を最大限に発揮するための次世代エイジングケア※1ブランドです。細胞培養研究や遺伝子研究に着目し、先端技術や研究成果による、本質的で新しい美へのアプローチを提供するために立ち上げられました。



■サステナビリティを高めるための取り組み

当社は、2020年にユーグレナ・フィロソフィー「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」を掲げ、持続可能な循環型社会の実現に向けて、各商品ブランドをはじめとする企業活動全体においてサステナビリティの実装を進めています。『CONC(コンク)』も以下の点でサステナビリティを追及することで、人と地球にとってのサステナブルな選択の提供を目指しています。



1.パッケージ素材もサステナブルに

環境負荷低減に寄与するため、商品パッケージの材質にサトウキビの残渣から製造したバガス紙を採用。印刷には生分解性があり、VOC※6排出がほぼない植物油インキを使用しています。



2.メール便での配送可能な商品サイズ

商品パッケージを小型にすることで、メール便での商品発送を可能としています。これによって配送にかかる環境負荷を低減するだけでなく、お客さまの受取り時の利便性も向上しています。



3.ユーグレナGENKIプログラム

商品をご購入いただいた売上の一部で、バングラデシュの子どもたちに栄養豊富なユーグレナクッキーを届けます。





※1 世界初:INCI(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 化粧品原料国際命名法)に2020年7月23日に新規原料の登録された「ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液」を配合した化粧品として

※2 セラメント:【整肌成分】ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液、BG、ペンチレングリコール。セラメントは汎用大規模細胞培養を行うインテグリカルチャー株式会社が開発しました。セラメントはインテグリカルチャー株式会社の登録商標です

※3 エイジングケア:年齢に応じた美しさを支えるケア

※4 加水分解ユーグレナエキス:【整肌成分】、ユーグレナエキスEX:【整肌成分】ユーグレナエキス

※5 参考文献:Rajani Kadri et al. Int J Trichology 2013, Ken-Ichi Fukami et al. J Cosmet Sci 2014

※6 VOC:揮発性有機化合物(Volatile Organic Compoundsの略)で、大気中で気体となる有機化合物(化学物質)の総称



<株式会社ユーグレナについて>

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」をユーグレナ・フィロソフィーと定義し、微細藻類ユーグレナ、クロレラなどを活用した食品、化粧品等の開発・販売、バイオ燃料の製造開発、遺伝子解析サービスの提供、未利用資源等を活用したサステナブルアグリテック領域などの事業を展開。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な素栄養を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を、継続的に実施している。 https://euglena.jp



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/06-18:46)