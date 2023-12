[株式会社ヨウジヤマモト]

S’YTEはこの度、チャールズ M.シュルツ氏の手によって1950年に誕生したコミック「ピーナッツ」とのコラボレートコレクションを12月14日(木)より公式オンラインストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、Ground Y 名古屋PARCOにて発売いたします。



今回のコラボレートコレクションは、スヌーピーの友達の小鳥の名前の由来ともなった1969年にアメリカで開催された有名なウッドストック音楽祭からインスピレーションを得て、ヨウジヤマモトとピーナッツのキャラクターアートをコラボレートさせたコレクションです。ヨウジヤマモトのDNAとアンチモードカルチャーを昇華させ、全世界へ提案しつづけているS’YTEが愛と平和の未来を願い、S’YTEのフィルターを通した「ピーナッツ」とのコラボレートアイテムの展開となっています。

ビジュアルモデルには、モデル・インフルエンサーの池田アリスさんと、俳優・モデルの元之介さんを起用しました。



<S’YTE×PEANUT Collaborate Collection>

本コレクションの中枢となっているジョー・クールと、ギターネックに佇む親友のウッドストック ―

「ピーナッツ」のクラシック年代(1980年~2000年)のコミックからスヌーピーをデザインしたロゴ ―



S’YTEのロゴや、ヨウジヤマモトのアイコニックなモチーフである牡丹の花に「ピーナッツ」との様々なオリジナルロゴを組み合わせたワッペンを使用。





ヴァーシティジャケット 58,300円(税込)







レターカーディガン 35,750円(税込)

ウォームアップアウターとして使用されていたヴァーシティジャケットやレターカーディガンは、チームのロゴや学校名をワッペンや刺繍で表現していたアメリカのカレッジ文化が発祥。本アイテムでは「ピーナッツ」とのオリジナルロゴワッペンを各所に配置しました。アーム部分のロゴには、S’YTEの「S」をモチーフに牡丹の花を贅沢にサガラ刺繍で立体的に表現。スタジャンはメルトン生地、レターカーディガンは裏起毛素材を使用したアイテム。







プルオーバースウェット 16,500円(税込)

ジョー・クールとウッドストックのキャッチ―なモチーフにS’YTEオリジナルグラフィックをアーチ状に配置、英語でPLANNING DEPT(企画部)とTOKYO、JAPANの文字を三段で並べることで、カレッジロゴをイメージした裏毛スウェット。







ショルダートートバッグ 6,930円(税込)





ボタニカル柄を背景に、ギターを奏でるジョー・クールと、ギターネックに佇む親友のウッドストックをデザイン ―

明治神宮外苑前の銀杏並木でスヌーピー、チャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスの4人が交差点を歩くシーン ―

スヌーピーの名言、「I climbed over the fence, but I was still in the world!( 塀を乗り越えたけど、そこも世界の外ってわけじゃなかった!)」を「人生は壁の連続」とS’YTE独自の解釈で綴った文字 ―



ヤシの木が生える美しいサンセットビーチに、牡丹の花に寝そべったスヌーピーのグラフィック ―

おもちゃのピアノで演奏をするシュローダーと音符に乗るスヌーピーとウッドストック ―



S’YTEと「ピーナッツ」のオリジナルグラフィックを組み合わせたアイテムとなっています。





ジャカードニット 35,750円(税込)







ジャカードニットパンツ 37,950円(税込)

S’YTEの定番となっているジャカード織りニットとパンツは、セットアップでも着用可能でオムニバスアイテムで、パンツのポケットには、それぞれのロゴを配し細部にまで拘ったアイテム。







グラフィックTシャツ 各7,975円(税込)

Tシャツのアーム部分には、本コラボレートのためにS’YTEロゴ、「ピーナッツ」ロゴ、スヌーピーの足跡をデザインしたロゴを使用。







ニット 31,900円(税込)







オーバーカーディガン 39,600円(税込)

S’YTEオリジナルのノルディック柄のニットとカーディガンには、スヌーピーや王冠を被ったウッドストック、帽子や作中で登場する花、音符を描き入れることで、ノルディック柄と調和のとれたS’YTEのスタイルへとアップデート。





【「ピーナッツ」】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。





【S’YTE×PEANUTS Collaborate Collection】

▼展開日:2023年12月14日(木)

▼展開店舗:THE SHOP YOHJI YAMAMOTO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは日本時間PM12:00より発売開始



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038



Ground Y 名古屋PARCO

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL 052-265-5790



