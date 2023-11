[アイ・ネクストジーイー株式会社]

アイ・ネクストジーイー株式会社は、デンマークウォッチブランドBERING(ベーリング)の最新作「TIME IS LIFE」を2023年11月24日(金)よりBERING SHOP SHINJUKU、全国のBERINGコンセプトコーナー、NORDIC FEELING各店とオンラインストアにて発売します。







【URL: https://bering.jp/lp/time-is-life/】

乳がんに対する意識と知識を高め、早期発見を促す時計TIME IS LIFE。

売上の15ドルが乳がんの早期発見を目指すチャリティ団体Know Your Lemons Foundationに寄付されます。

一緒に乳がんの早期発見を促進し、命を救うことに貢献しましょう。





特徴的なピンクのカラーを用いることで、乳がん啓発キャンペーンの支援に積極的に貢献。

素材は傷のつきにくいサファイアガラス、高品質のステンレススチール、最高級のミラネーゼブレスレットなど、使い心地と耐久性に優れた素材を使用しています。

同色のピアスがボックスにセットされてギフトにも最適です。

Know Your Lemons







Know Your Lemons Foundationは、祖母と親友を乳がんで亡くしたデザイナー、コリーヌ・エルズワース=ボーモント博士によって2014年に設立されました。症状や検診の教育を通じて乳がんの早期発見を改善するための取り組み#knowyourlemonsキャンペーンを創設しました。

ビジョンは、女性も男性も症状を自覚して報告しやすくなり、自覚症状がない場合も乳がん検診を受けることで、乳がんの末期診断されることが少なくなる世界をつくることです。

TIME IS LIFE







乳がんの早期発見を促進し、命を救うことに貢献する「TIME IS LIFE」シリーズ。

BERINGはこれまでKnow Your Lemonsに約20,000ドルを寄付しています。これにより、乳がん早期発見をするための兆候について、世界中の約2万人の女性に情報を届けることが可能になりました。

Know Your Lemonsによれば、1米ドルの寄付につき1人の女性にこのキャンペーンが届き、教育がされています。







仕様一覧







シリーズ名:TIME IS LIFE

品番:14134-999-GWP

配色:シルバー×ピンク

価格:26,400円(税込)

ケースサイズ:径34mm

ケース厚:6mm

ケース素材:ステンレススチール

ストラップ素材:ステンレススチール

ムーブメント:クオーツ

防水:3気圧

付属品:保証書、取り扱い説明書、化粧箱

保証期間:3年間

※製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります

BERING/ベーリング





2010 年にデンマークの冒険家Rene Kaerskov(レネ・ケルスコフ)によって創設。神秘的で儚くも力強い氷の世界「北極」の地と、デンマーク独自のミニマルなデザインを融合させた革新的なアイテムの数々が特徴です。北極の大空を悠然と浮遊するオーロラの流線的なフォルムと光彩、永久凍土の強大無比の頑強さ、全てを包み込む壮大な癒しの力。それらすべてからインスパイアされたベーリングのものづくりは「常に流れつづける時の中でも、壮大な北極の自然と同じように変わる事なく永遠に輝き続ける」という哲学がこめられています。さらに、ベーリング独自のチャリティー活動「time to care」の取り組みを通し、シロクマの保護活動を行う「Polar Bears International」をブランド創立当初より支援しています。寄付金は特にアラスカやノルウェーにいるシロクマの研究や保護に使われます。



▼ブランドストア

BERING SHOP SHINJUKU

▼コンセプトストア

NORDIC FEELING(表参道ギャラリー/有楽町/オンラインサイト https://www.nordicfeeling.jp/)

▼コンセプトコーナー

・TiCTAC系列12店舗(札幌ステラプレイス/仙台パルコ/新潟ビルボードプレイス/柏高島屋ステーションモール店/グランデュオ立川店/横浜トルク/金沢フォーラス/名古屋タカシマヤゲートタワーモール/ジャンクスルクア大阪/ミント神戸店/アミュプラザ博多/福岡パルコ店)

・オンタイム系列8店舗(渋谷/池袋/京都/梅田/神戸/天神/ムーヴマークイズみなとみらい/ムーヴ上野マルイ)

コンセプトコーナー店舗一覧 https://bering.jp/shoplist/



Instagram:@bering_japan(https://www.instagram.com/bering_japan)

BERING日本総輸入代理店:リズムグループ アイ・ネクストジーイー株式会社

オフィシャルブランドサイト:http://bering.jp/



