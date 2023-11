[株式会社岡田商会]

リラックマとコリラックマ、キイロイトリが登場する、8種類から選べるかわいいイラスト入り。名前を入れたりメッセージを入れたり、好きな文字を入れて、じぶんだけのマイボトルにカスタマイズできます。





インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は自社オンラインショップにて、子どもとのおでかけ時間にも重宝する、リラックマベビーのかわいいイラスト入りの名入れスリムボトル「リラックマベビー スリムボトル」の販売を開始しました。



リラックマとともに大人になり、パパやママになってもリラックマとすごしたい、子どもと一緒に使えるものが欲しいという方のために“リラックマベビー”がはじまりました。ベビーグッズならではの優しい色づかい、大人が持っていても癒されるやわらかさをデザインで表現しました。



「リラックマベビー スリムボトル」は、やさしいタッチで描かれた、リラックマとコリラックマ、キイロイトリが登場する、8種類から選べるかわいいイラスト入り。風船やガラガラ、ベッドメリーやほ乳瓶など、リラックマたちと一緒に描かれた、赤ちゃんにとっておなじみのモチーフもとってもかわいいですね。



名入れ部分には、名前を入れたりメッセージを入れたり、好きな文字を入れて、じぶんだけのマイボトルにカスタマイズしましょう。ご注文時に「イラストのみ」と記入すれば、イラストのみ(文字入れなし)でもつくることができます。





ボトルのボディカラーはおしゃれなこちらの8色からえらべます。



サイズは直径45ミリ×高さ144ミリ。小さめのかばんやマザーズバッグにもすっぽり入る大きさです。



赤ちゃんを抱っこしていても片手でらくに持ち運べます。



ボトルの容量は130ml。外で一回分のミルクづくりもできます。



オフィスデスクに置くだけで、仕事中もかわいいリラックマがほっこり癒してくれます。



「リラックマベビー スリムボトル」は、とってもかわいいオリジナルパッケージでお届け。名入れ部分にメッセージを入れたりして、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。





<参考URL>

リラックマベビー スリムボトル

https://item.rakuten.co.jp/hankos/rilakkumababy-botle/ (楽天店)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/rilakkumababy-botle.html (ヤフー店)



リラックマ ごゆるりはんこ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/rilakkuma/(楽天店)

https://shopping.geocities.jp/hankos/rilakkuma/index.html(ヤフー店)

https://san-x.shop-pro.jp/(本店サイト)



<著作権情報>

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-15:16)