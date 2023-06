[合同会社ユー・エス・ジェイ]

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが東京タワーで30m超えの水柱を打ち上げ!綾小路麗華はじめ、パークの人気キャラクターたちも大集結!200名を越える親子がびしょ濡れ大熱狂で“やらかしちゃう”大切さを学習



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、本日6月25日(日)正午に東京タワーにて、「ぶっとび政策・第4弾」とした1日限りのイベント『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン塾@東京タワー』を開催しました。







東京タワー前の屋外会場で開催されたユニバーサル・スタジオ・ジャパン塾には、200名を超える親子が参加。パークの大人気キャラクターに超元気なコミュニケーション術を教えてもらう授業、大熱狂のダンス講義、高さ30メートルを超えるウォーターキャノンでびしょ濡れになりながら思い切り自分を解放する“NO LIMIT!やらかし検定”など、超興奮のエンターテイメントの特別授業を織り交ぜた3つの授業を受講して超熱狂、ひと足早く夏の“やらかしちゃう”体験を学び、大いに盛り上がりを見せました。



ユニバーサル・スタジオ・ジャパン塾@東京タワーは、「塾」をテーマに、自粛や制限が染みついた心と身体に“目覚め”をお届けすることを目的とした当イベントで、参加者は、夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンがすすめる“やらかしちゃう”ほど楽しむことの大切さや、全身を使って本能を解き放ち、自分の限界を超えて“やらかす”方法を学びました。





【参加者のコメント】

「今日の授業を通して、“はっちゃけるってこんなに楽しかったんだ!”ということを思い出すことができました。夏休みには、家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行きたいと話していたので、思い切り“やらかしちゃいたい”と思います。」(40代女性ご家族)





「この3年間我慢が多かったので、久しぶりに子供たち含めみんなが近い距離で楽しむ姿を見て、親としてすごく嬉しかったです。自分自身も身体を動かして、“はっちゃける”ことを子どもと一緒に改め

て学び、すごく楽しかったです。(30代女性ご家族)



「外に出て、コミュニケーションを取りながらみんな一体となって身体を動かすことが久しぶりだったので、今回の授業を通して、いつもの夏が戻ってきたなと感じることができました。この夏は、家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行って、思い切り“やらかします”」(40代男性ご家族)





【授業内容】

■授業1.「超元気コミュニケーション」



1限目となる「超元気コミュニケーション」では、先日新役職SGM(しゃべくり・ゼネラルマ・ネージャー)に就任した綾小路麗華がサプライズで登場。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでお馴染みの「どこから来たの?」という問いかけなど、ゲストとの掛け合いを行いながら、会場を盛り上げました。さらに、いつも超元気でいる秘訣として「自分の限界を自分で決めないこと」と語りながら、子どもたちに思いっきり自分を解放することの大切さを説きました。





■授業2.「ぶっとびダンスレッスン」



2限目の「ぶっとびダンスレッスン」では、全身を動かし、心も身体も解き放つためのエクササイズに挑戦。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで今春スタートし、大好評開催中の『NO LIMIT! パレード』の音楽やダンスで、親子で思いっきりなまった心と身体を解きほぐしました。MCの呼びかけにより、エルモ、クッキーモンスター、スヌーピー、チャーリーブラウン、そしてミニオンたちがサプライズ登場すると、会場からは大歓声が沸き起こり、多くの子どもたちがテンションMAXで楽しみました。





■授業3.「NO LIMIT! やらかし検定」



最後の授業となる「NO LIMIT! やらかし検定」では、全員がウォーターシューターを手に、この夏、4年ぶりに復活となるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏の風物詩「びしょ濡れエンターテイメント」をひと足早く体験。髪や服が濡れてもおかまいなしに、自身の心にブレーキを踏まず、思いっきり水をぶっ放して楽しむことで、“やらかしちゃう”大切さを実感し、そして自粛や我慢でなまった心と身体を思う存分解放しました。 フィナーレには、高さ30メートルを超える水柱が打ちあがり、会場全体はびしょ濡れに。東京タワーでウォーターキャノンを打ち上げるという、まさにやらかしちゃうような内容で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン塾は大盛況となりました。



【マネジメントインタビュー】

合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 副本部長 浅井 行代(あさい ゆきよ)



まもなく約4年ぶりに制限のない夏を迎えますが、これまで長く続いた自粛や我慢の影響で、まだまだ心も身体もなまっている方々が多いのではないかと我々は考えています。特に成長期として、最も貴重な時間に自粛せざるを得なかったお子さまたちには、「やらかしちゃったかな?」と思うくらい、自分にブレーキをかけず、「NO LIMIT!」で楽しむ経験こそが、今最も必要であり、多くのお子様たちがひとつ大人として成長できるきっかけをお届けすることこそが、我々エンターテイメント企業としての社会的役割であると考えています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、今後も、みなさまに新しい気づきや発見を与えられるPRアイディアとイベント企画を通して、心の底からスッキリする、“超元気”を社会に提供できるよう邁進してまいります。





■合同会社ユー・エス・ジェイ SGM(しゃべくり・ゼネラル・マネージャー)綾小路 麗華



この度、新たな役職(SGM:しゃべくり・ゼネラル・マネージャー)に就任しての初のイベントだったから、もう緊張…全然しなかった! すごく楽しかったわ! 今日本に必要なのは、私のように思いっきり全力かつポジティブに自分を解放して、楽しむことなの。今まで長い間、我慢や自粛が続いたせいで無意識にブレーキを踏んでいる人がまだまだ多いから、この夏はユニバーサル・スタジオ・ジャパンでやらかしちゃって、再びみなさまが限界突破して超元気になってもらいたいと思っているわ。





