[株式会社ストリームメディアコーポレーション]

『SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅~長崎編』未公開SP&ダイジェスト!





株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、今年韓国で開催したBoAの20周年記念ソロコンサート、そして、オリジナル番組『SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅~長崎編』のダイジェスト&未公開SPをTV初放送いたします。また、人気物件紹介バラエティ『助けて!ホームズ』にチョグォン(2AM)&ボナ(宇宙少女)、WINNERのメンバーが出演した回をピックアップして日本初放送することを決定いたしました!



KNTVの8月はBoAの20周年記念ソロコンサート『BoA 20th Anniversary Live - THE BoA:Musicality』の模様をTV初放送いたします。 今年の3月12日に韓国・オリンピック公園オリンピックホールで開催されたソロコンサートは圧倒的なパフォーマンスと高い音楽性でファンを魅了し続けるBoAの20年を振り返るスペシャルステージが盛りだくさん。「Forgive Me」でエレキギターを演奏したり、大ヒット曲「メリクリ」は日本語で披露。 多彩な魅力が詰まったメモリアルコンサートは必見。 8月13日(日)放送です。







続いて、オリジナル番組『SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅~長崎編』のダイジェスト&未公開SPを8月12日(土)にTV初放送。イトゥクの長崎の旅に密着した本編の見どころがぎゅっとつまったダイジェストと本編では入り切らなかった貴重な未公開映像!表情豊かなイトゥクをたっぷりお届けします。



その他、注目番組として、物件紹介バラエティ『助けて!ホームズ』にチョグォン(2AM)&ボナ(宇宙少女)、WINNERのメンバーがインターンコーディネーターとして出演した回をピックアップして日本初放送。









そして、初代MCのカン&イ・スンギコンビが12年ぶりに集結、装いも新たに『強心臓リーグ』として復活します!鋭い突っ込みや無茶ぶり、爆笑エピソードまで見どころ満載。8月4日(金)から日本初放送スタートです。



KNTVで日本初放送中の『楽しいゴルフ 072』のシーズン5が8月31日(木)から日本初放送スタート。今回もゴルフ好きメンバーが集結し、新メンバーを加えて白熱します。



また、チャン・グンソク主演の超話題作『餌<ミッキ>(原題)』のパート1 ダイジェストを7月6日(木)に日本初放送いたします。こちらにもご注目ください。



暑い夏の8月もKNTVと共にお過ごしください♪



■『BoA 20th Anniversary Live - THE BoA:Musicality』

放送日時 8月13日(日)午後8:00~10:30 TV初放送

出演者 BoA

話数 全1回

(C)SM ent

■『SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅~長崎編 ダイジェスト』

放送日時 8月12日(土)午後9:30~10:00ほか TV初放送

出演者 イトゥク(SUPER JUNIOR)

話数 全1回

(C)Stream Media Corporation

■『SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅~長崎編 未公開SP』

放送日時 8月12日(土)午後10:00~10:30ほか TV初放送

出演者 イトゥク(SUPER JUNIOR)

話数 全1回

(C)Stream Media Corporation

■『助けて!ホームズ』

放送日時

●チョグォン(2AM)&ボナ(宇宙少女)出演回 8月1日(火)午後10:30~深夜0:10ほか 日本初放送

●WINNER出演回 8月8・15・22・29日(火)午後10:30~深夜0:10ほか 日本初放送

(C)MBC

■『強心臓リーグ』

放送日時 8月4日(金)スタート 毎週(金)深夜0:00~2:00ほか 日本初放送

出演者

●MC:カン・ホドン、イ・スンギ

●アシスタント:ヨンタク、イ・ジヘ、ソン・ドンピョ(MIRAE)、キム・ドンヒョン、キム・ホヨン、オム・ジユン

話数 全12回

(C)SBS

■『楽しいゴルフ 072 シーズン5』

放送日時 8月31日(木)スタート 毎週(木)深夜0:10~2:00ほか 日本初放送

出演者

●MC:パク・ミソン、ユ・ヒョンジュ

●イ・ギョンギュ、カン・ホドン、ホン・ギョンミン、チャ・テヒョン、ウン・ジウォン、シン・スンファン、キム・ジョンミン、イ・デホ、ヨンタク、ヤン・セチャン、イ・ジョンシン(CNBLUE)、エリック(THE BOYZ)

話数 全10回

(C)SBS

■『「餌<ミッキ>」パート1 ダイジェスト』

放送日時 7月6日(木)午後10:15~10:30ほか 日本初放送

出演者 チャン・グンソク、ホ・ソンテ、イ・エリヤ

話数 全1回

(C) 2023 Coupang Play All Rights Reserved



【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-18:46)