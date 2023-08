[株式会社イオンファンタジー]

~「なかよしプレミアムティッシュボックスカバー」が当たるTwitter・Instagramキャンペーンも開催~



株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、当社)は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:辻朋邦)のクロミ、ハンギョドン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、シナモロールの海をモチーフにした描き下ろしデザインの当社限定プライズゲーム用景品『サンリオキャラクターズ Marine☆Marine』4アイテムを「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」において8月10日(木)より順次展開いたします。

◆詳細はこちら:https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2308

限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式 Twitter・Instagramで「Marine☆Marineキャンペーン限定なかよしプレミアムティッシュボックスカバー」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。







クロミ、ハンギョドン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、シナモロールが海をモチーフにした描き下ろしデザインのマスコットやクッションになってプライズに登場!





海をモチーフにしたサンリオキャラクターズのマスコットやクッションがプライズゲーム用景品になって大集合。クロミ、ハンギョドン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、シナモロールが夏を感じられる涼しげなデザインの「プレミアムジャンボクッション」「マスコット」「プレミアムティッシュボックスカバー」「三面鏡」4アイテム12種類でモーリーファンタジー・PALOに登場します。



「サンリオキャラクターズ Marine☆Marine」プライズゲーム用景品 概要

景品:

プレミアムジャンボクッション 全2種

マスコット 全6種

プレミアムティッシュボックスカバー 全2種

三面鏡 全2種

展開期間:2023年8月10日(木) ~ 無くなり次第終了

店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン



『サンリオキャラクターズ Marine☆Marine』 プライズゲーム用景品



『サンリオキャラクターズ Marine☆Marine』プレミアムジャンボクッション 全2種

サイズ:たて約30cm×よこ約55cm×厚み約12cm



クロミ、ハンギョドン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、シナモロールが大集合したイラストに夏らしさを感じられるライトグリーンとスカイブルーのクッション。





『サンリオキャラクターズ Marine☆Marine』 マスコット 全6種

サイズ:たて約10cm×よこ約8cm×奥行約5cm



貝殻の髪飾りを付けたクロミ、ハンギョドン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、シナモロールのマスコット。





『サンリオキャラクターズ Marine☆Marine』プレミアムティッシュボックスカバー 全2種

たて約20cm×よこ約25 cm×奥行14cm



海の中をイメージしたデザインにクロミ、ハンギョドンのマスコットが付いたティッシュボックスカバー。





『サンリオキャラクターズ Marine☆Marine』 三面鏡 全2種

たて約15.5cm×よこ約12 cm×奥行約1.2cm



海をイメージしたデザインにクロミ、ハンギョドン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、シナモロールのイラストが描かれた三面鏡。



「Marine☆Marineキャンペーン限定なかよしプレミアムティッシュボックスカバー」が当たるTwitter・Instagramキャンペーンを開催!







モーリーファンタジー公式Twitter・Instagramをフォローし、指定ツイートをリツイートまたはいいねをしていただいた方の中から抽選で各3名さまに、「Marine☆Marineキャンペーン限定なかよしプレミアムティッシュボックスカバー」をプレゼントいたします。



詳細は公式Twitter・Instagramをご確認ください。



応募期間:2023年8月7日(月) 17時30分~2023年9月10日(日) 23時59分

モーリーファンタジー公式Twitter:https://twitter.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram:https://instagram.com/mollyfantasy_jp



●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってモーリーファンタジーのクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップしています。獲得した景品は送料無料でお客さまへ直接お届けいたします。



公式サイト:https://www.molly.online/

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/online-crane-game-molly-online/id1339554243

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fantasy.mollyonline&hl=ja&gl=US

モーリーオンラインお友だち登録はこちら:https://lin.ee/mKiwcMd



※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L641991



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-11:46)