[株式会社ビーズインターナショナル]

アメリカで開催される世界大会への出場権を獲得





ストリートアパレルブランドXLARGE、X-girl、MILKFED.、SILASなどを運営する株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方 雄作)がスポンサーを務めるブレイクダンサーのBboy TSUKKIこと、飯沼月光(いいぬまつき)選手が所属するチーム『BROTHERGREEN』が2023年10月15日(日)に韓国で行われたFreestyle Session韓国予選にて優勝いたしました。



Freestyle Session とは

1997年アメリカで始まった世界一のCREWを決める伝説のブレイキンバトル。20年以上の歴史を誇り世界で最もリスペクトを集め、日本人のみならず多くのBboy,Bgirl達に多大な影響を与えてきました。元々はアメリカのみで開催されていたFreestyle Sessionでしたが、毎年バトル形式を変化させながら現在では世界大会へと発展し、地域予選大会が行われるほどの盛り上がりを見せています。





Bboy TSUKKI選手コメント

FreeStyle Session Korea予選で無事に優勝できました。

アメリカ行きが決定しましたのでそれまでに練習頑張ってFINALでも優勝できるように頑張ります。





優勝したBROTHERGREENには、11月にアメリカで開催予定のFreestyle Session World FinalへTOP16としての出場権とが進呈されました。

パリ2024にて初めてオリンピック種目に加わったブレイキンにぜひご注目ください。







今後もビーズインターナショナルは『ストリートカルチャーを編集・発信し、ファッションの垣根と世代を超えて進化し続ける企業になる』という企業理念のもと、ファッションのみならず、スポーツやアート、映画などの様々な分野において、ストリートカルチャーの楽しみ方を提案していきます。







飯沼月光(いいぬまつき)プロフィール

Bboy TSUKKI

2006年9月11日生まれ 大阪府出身

ブレイキン要素の一つ”パワームーブ”を得意とし、難易度の高い技を繰り出す。

2020年JDSF第二回全日本ブレイキン選手権にて見事優勝しYOUTH日本一の称号を手に入れた。2021,2022年とDance Alive Hero’s Kids部門を2連覇。2022年Battle Of The Year Japanで優勝と飛ぶ鳥を落とす勢いで成長している。 2021年度よりオリンピック強化指定選手にも選出された。今後のブレイキン界を担う次世代Bboy。





2020年JDSF第二回全日本ブレイキン選手権 Youth部門 優勝

2021/2022年マイナビDance Alive Hero’s kids 2連覇

2022年Red Bull BC One Japan Final Top4

2022年DPC JAM 2022 優勝

2022年Battle Of The Year 2022 Japan優勝

2022年Red Bull BC One World Final Break The Game優勝





【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2023年6月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-14:46)