羊文学、Creepy Nutsを擁する(株)次世代が開催した初のオーディション“Go Toオーディション”にて1,000組を超える応募者のなかでグランプリを獲得し話題騒然!NIRVANAからNOT WONK、Arctic MonkeysやDYGL、カネコアヤノまで、洋邦問わずさまざまな音楽からの影響を吸収したオルタナティヴなサウンド、どこか懐かしさを感じさせながらも強烈な新しさと個性が炸裂するポップネス、まさに現代を生きる東京ローカルな若者による等身大のロックを鳴らすインディー・ロックバンド、Apes(エイプス)。12 月23 日に発表された以前より活動停止状態にあったMorikazu(Dr.)脱退という悲しいニュースを経て、3人体制となってから、初の音源となる『Hesitate』をいよいよリリース!





『Hesitate』は突然のメンバー脱退という状況の中、敢えてマイナスをプラスに変えていくかのような強い決意を感じさせるポジティヴなメッセージ・ソングだ。

硬質なギターのカッテイング、ドラム、ベースのスリリングなアンサンブルから始まる圧倒歴な疾走感とポップネスを有したまさに新生Apesのキラーチューン!歪んだ 2本のギターがせめぎ合いながら紡ぎだす聴くものの心に入り込むグッドメロディ。Hesitate=躊躇と名付けられたこの楽曲にVo> 坂井玲音が込めた思い、それは誰もが感じる現代社会の閉塞感の中から生まれたと言う。





“ SNSで評価が見やすくなったことにより、気にしないように生きていてもどうしても劣等感(周りとの比較、相対評価)を感じてしまうことは誰にでもあると思う、気にしすぎても虚しいだけでまるで迷路を彷徨っているかのような感覚に陥ってしまうこともあるのだけれど、そもそも誰かの為に音楽をやってるわけでもないし、人の目を気にしてウダウダ考えてる余裕なんて俺たちにはないから、そんな不安なんてぶっ飛ばして楽しくやっていこう!そんなポジティヴなイメージで書いた曲 “(坂井玲音)



Morikazu在籍時の最後のレコーディングセッションから生まれた音源ではあるが、メンバー脱退という一つの絶望を越えた先のがむしゃらさ、新たなる衝動が結実したまさに前を向き続けるポジテイヴな意思に支配された3人体制の新生Apesの今後のライヴで重要な存在になるであろう名曲がここに誕生したのである。

Apesのギタリストであり、数々のアーティストのMVを手がけるアラユの手により、ガレージでアグレッシヴに演奏する3人のメンバーに襲い掛かる謎の刺客と対峙するストーリーが突然のメンバー脱退という逆境の中、前へ進もうという決意を感じさせる荒々しくもポジティヴな力強い映像に仕上がっている。

3人体制でいよいよ始動しはじめた2023年最重要インディー・ロックバンド、新生Apesの動向から一瞬たりとも目が離せない!



■Apes Digital single『Hesitate』(ヘジテイト)



配信:https://orcd.co/apes_hesitate



■Apes『Hesitate』 (Official Music Video)



director:Yusuke Arai

camera:Koutaro Sakane



■Apes1stEP『Catchall』(キャッチウォール)



配信:https://orcd.co/apescatchall



■LIVE INFO

・1月19日(火) Rendezvous LIVE -vol.2- at新宿ロフト

・1月21日(土) Liz is Mine. "Going to meet you Tour" at寺田町Fireloop

・1月22日(日) Liz is Mine. "Going to meet you Tour" at 福島2nd LINE

・1月27日(金) "超感覚" at下北沢ERA

・1月30日(月) "periwinkle" at渋谷La mama

・2月4日(土) でらロックフェスティバル2023 powered by FM AICHI

・2月9日(木) スペースシャワー列伝 第153巻 ~咲音福寿(しょうおんふくじゅ)の宴 at新宿LOFT

・3月4日(土) 見放題東京

・3月27日(月) Grasshopper vol.11 supported by チケットぴあ at下北沢CLUB Que



<Apes>プロフィール



東京発 "I’m lonely but I’m not alone.” を掲げる現在進行形のオルタナティヴ・ロック・バンド。

バンド名は進化し続けるという意味合いで類人猿の意味のApesから命名。

当初はVo>.坂井玲音を中心に3ピース編成のバンドであったがメンバー脱退、サポート編成を経て2020年にGt.アラユの加入、2021年にDr.Morikazuの加入とBass. 村尾ケイトが正式メンバーとして加入。

2021年、(株)次世代が開催した初のオーディション”Go Toオーディション"で1,000組を超える応募者のなかでグランプリを獲得し、各所で話題を呼ぶ。

2022年、待望の1st EP『Catchall』(キャッチオール)を、バンド自身で発足した主宰レーベルWakusei diskより3月23日にデジタル・リリース!

フジテレビ【Love music】にて、番組スタッフがメジャーデビュー前のイチオシしたいアーティストを先取りで紹介するコーナー「Come music」で取り上げられ各地のイベント、サーキットフェス等でも、その熱いパフォーマンスが噂を呼び、早耳のリスナーたちがその存在に気付きはじめている。

あらゆる方面でDIYなスタンスで活動を行い、楽曲はもちろんMV制作までメンバー自身が手がけ、ライブでは現在も自主企画を継続中。

NIRVANAからNOT WONK、Arctic MonkeysやDYGL、カネコアヤノまで、洋邦問わずさまざまな音楽からの影響を吸収したオルタナティヴなサウンド、どこか懐かしさを感じさせながらも強烈な新しさと個性が炸裂するポップネス、まさに現代を生きる若者による等身大のロックを鳴らす2023年最重要インディーズ・ロックバンド!

12月23日以前より活動停止状態にあったMorikazu(Dr.)脱退。

2023年1月18日、坂井玲音、アラユ、村尾ケイトの3人体制となって初の音源となる『Hesitate』をいよいよリリース!



Apes:

Vo> 坂井玲音

Gt アラユ

Ba 村尾ケイト



Web Site https://apes-band.jimdofree.com/

Twitter https://twitter.com/apes_band

Instagram https://www.instagram.com/apes_band/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC36GUluFLQxcxIwLa2yK4Mg



