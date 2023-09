[株式会社TSIホールディングス]

1990年に北イタリアで創業したブランド



株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD(ローズ バッド)】は9月12日(火)~25日(月)の期間、仙台の店舗にてダウンブランド【CAPE HORN(ケープホーン)】のPOP UP STOREを開催します。











About CAPE HORN

CAPE HORN(ケープホーン)は、南アメリカ大陸の南端にあるティエラ・デル・フエゴ諸島の最も南に位置する太平洋に面した岬の名。1990年、冒険家ジルベルト・フェラーリがケープホーンを訪れたことで、ダウンブランド「CAPE HORN」が始まる。



「今を生きる世界の旅人」「WORLD'S TRAVELLERS」をコンセプトに、自然・冒険の経験から培われた機能性をファッションやライフスタイルに反映させ、高品質・エコフレンドリーなアイテムを提供。



CAPE HORNの強み

1.現役冒険家が手掛ける歴史あるダウンブランド

2.徹底した品質テストと高い機能性

3.環境にやさしいものづくり

4.シルエットの美しさ



Instagram : @capehorn_jp

https://www.instagram.com/capehorn_jp/

















■開催期間

2023.9.12(火)~ 2023.9.25(月)



■開催店舗

ROSE BUD 仙台店

宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 本館2F

022-752-6018





About ROSE BUD

トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSE BUD”と、

独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、 女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。

ROSE BUD=バラのつぼみ

常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。

HP: https://www.rosebud-web.com

instagram: @rosebud_official_

https://www.instagram.com/rosebud_official_?utm_medium=referral







<商品に関するお問い合わせ>

ROSE BUD ルミネエスト新宿店 03-5368-2767

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

株式会社TSI

デジタルジェネレーション事業Div. ROSE BUD事業部

Directionセクション Press 阿部 希美

080-4183-5357

n_abe_yg@rosebud.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27住友不動産青山ビル東館2階



