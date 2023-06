[株式会社ハースト婦人画報社]

全世代のエレガントな女性たちに幅広く支持されるクラスマガジン『25ans(ヴァンサンカン)』(発行:株式会社ハースト婦人画報社、本社:東京都港区、代表取締役社長:ニコラ・フロケ)は、浜辺美波さんが初のカバーヒロインを務める8月号を6月28日に発売します。







海外&国内のバカンスでハッピーをチャージしよう この夏、楽園リゾートへ!







この夏のバカンスは、思いきり解放感を味わいたい! 大自然に身も心もゆだねてハッピーをチャージできる、国内外の極上リゾートを大特集。タヒチ・ボラボラ島で叶える優雅でリラクシーなビーチスタイルの提案から、最新の海外ホテル、国内でゆったり過ごす島旅まで、夏の旅計画を刺激するトピックス満載でお届けします。

Part1:Summer Vacation Story 夢のバカンススタイル@ボラボラ島

Part2:Beach Resort Style ビーチリゾートのための旅支度

Part3:World New Resort 世界の極上リゾート最前線

Part4:Japan New Resort 日本の魅力に出合う個性派ステイ

Part5:Japan Island Resort 今こそ、ワンランク上の“島旅”へ!



Sweet vs. Cool 2大テイスト別に提案します!涼やかに着こなす「エレ派のSummer Black」







さぁ、夏本番! この時期の都会ではビビッドなカラーより、ブラックのコーディネートの方がすっきり涼し気に、洗練されて見えることも。 素材・ディテール・シルエットごとに、クール派&スイート派におすすめのアイテムと着こなし方を紹介します。







【好評連載】表紙を飾るカバーヒロインにフォーカス!女優・浜辺美波さん「新しい“私”」







今月の表紙を飾ってくれたのは、25ansのカバー初登場の浜辺美波さん。現在放映中の朝の連続テレビ小説『らんまん』の撮影で多忙な中、透明感あふれる爽やかな魅力を見せてくれました。ドラマの現場でのエピソードやプライベートの過ごし方から見えてきた彼女の素顔は?

【インタビュー抜粋】

ー幅広い支持層をもつ朝ドラですが、ご年配の方のなかには、特に強い思い入れがある人も多いようですね。

“両祖父母から電話がかかってきて、すごく喜んでいました。おじいちゃんはこの作品のために補聴器を買い替えたといっていました(笑)”

ー実はひとり飲みが好きという意外な一面があるとうがかいました。

“そんなには飲まないけれど焼き鳥とかが好きで。普通のチェーン店にも行きます。(中略)声も小さいので「すみません。」って5回ぐらい言っても気づいてもらえなくて。なのでタッチパネルとかのお店が好きです(笑)”





毎日使うものこそプレフォールから選ぶ!「レディの小物手帖」







季節に合わせておしゃれマインドをチューニングしてくれるプレフォールの小物たち。デイリーユースなシューズ&バッグをレディ目線で厳選!

あなたと毎日を共にする相棒はどれ? いち早くマークして!







目利き読者やプロたちのリアルな“推し”を一挙お届け!エレ派たちの溺愛コスメ







2023年の上半期も、さまざまなコスメが発売されました。新たな成分がデビューしたり機能が加わったり、

うっとりするようなテクスチャーのものが続々と登場するなど…最新のコスメは確実に進化を遂げています。

そこで今回、エレ派が溺愛するコスメを徹底調査、みんなの熱い思いとともにお届けします。

まずは、おなじみのベストコスメ企画、「ビューティ・メダリスト大賞」の2023年上半期編の結果から発表します!







【2号連続企画・後編】チャールズ国王を支える3人のヒロイン 王妹アンと皇太子妃キャサリン







前編のカミラ王妃に続いてご紹介するのは、戴冠式を経て存在感を増すふたりのプリンセス。『TOWN&COUNTRY』の特集からアン王女のストーリーを、そして、25ansの視点から分析したキャサリン皇太子妃の今をご紹介します。

プリンセス・オブ・ウェールズとしての最新ファッション・チェックもお見逃しなく!







もっと幸運なあなたへ!2023年下半期占い







当たると話題のLove Me Doさんが12星座別に下半期の運勢や恋愛運、仕事運を占います。

幸運を呼び込むラッキーバッグもリコメンド。年末に向けて運気のボトムアップを!







インタビュー:成田 凌さん







作品ごとに異なる役柄になりきり、キラリとした存在感を残す俳優、成田凌さん。転職を題材にした最新ドラマでは、なんと“魔王”と呼ばれる役に。作品への繊細なアプローチなど、その“仕事観”をうかがいました。

【インタビュー抜粋】

―7月スタートの主演ドラマ『転職の魔王様』では、敏腕キャリアアドバイザー、来栖嵐という役柄を演じていますが、辛辣ながら本質をズバリと突くセリフが本作の魅力の1つですね。

“強い言葉もその人のためを思ってるから、心に刺さるし、響く。その人生を預かる気持ち、責任感があるからこそ。(中略)みんなで来栖という役をつくっていけたらと思っています。”

―成田さんに来栖嵐のような厳しさはありますか?

“(前略)心から信頼し、それこそ[愛が100以上]ある相手には僕も言います。逆にそうじゃなきゃ言わない。傷つけるだけですから。自分に対しては・・・甘いです(笑)「今日も一日がんばりました。素晴らしい。」とよく褒めています。(後略)”





【数量限定】話題のブースター美容液をお得に試せるチャンス!『25ans』8月号+「アンプルール」ルミナスHQブースター特別セット







6月28日発売の8月号は、今春発売で早くも話題をさらう 「アンプルール」のブースター美容液(10ml 2,475円)が数量限定でセットに!

【キメ・ハリ・つや・うるおい・明るさ】にアプローチし、スキンケア効果を高める話題の美容液です。セブンネットショッピング、HMV&BOOKSonline、エルショップにて販売。お見逃しなく!

新発売!「アヴェダ」ニュートリプレニッシュ オーバーナイト セラムが、『25ans』8月号の定期購読セットアイテムで登場!







夏の強い日差しと乾燥でダメージを受けるのは、肌だけではありません。今号は、ドライになりがちな髪を水分と油分で潤す夜用美容液をセットにしてお届けします。「アヴェダ」から7月1日に発売される噂の新作をぜひお試しください。

25ansの定期購読(1年12冊)を新規、または契約延長でお申し込みの方に差し上げます。

★定期購読5つのおすすめポイント!

1)1号ずつの購入より割安

2)送料無料で毎号お届け

3)デジタル版でも読める!

4)定期購読者限定プレゼントやエクスクルーシブな情報をお届け

5)定期購読者限定のECサイトで話題の製品をお得にショッピング





【先着制】メゾンの25周年をお祝い!『25ans』×ピエール・エルメ・パリ“夜茶会”参加者募集







今年はピエール・エルメ・パリの世界1号店がホテルニューオータニにオープンして25年のメモリアルイヤー!そこで、ハイティーと共にメゾンの軌跡と描く未来をたどる“夜茶会”を開催します。特別なハイティー

を味わえるだけでなく、パリから来日するエルメさん、そして開業より共に歩んできた中島総料理長から興味深いエピソードを聞けるまたとない機会。他にも豪華なセットプランをご用意しました。お見逃しなく!

◇25ans(ヴァンサンカン) 毎月28日発売 8月号通常版 900円(税込み)

1980年創刊の『25ans(ヴァンサンカン)』は創刊43周年を迎えました。

ターゲットは一貫して変わることなく、全世代のエレガントな人たち。性別・世代を超え「エレ派」という呼び名で表現し、時代と共にアップデートされるエレガンスを提案し続けています。好感度が高く、華やかなファッションにこだわりの美容、海外ロイヤルなどのセレブリティ情報から『25ans』視点のお出かけ情報まで、盛りだくさんな内容を毎月お届けしています。個性豊かな読者のライフスタイルにも注目が集まるファッション誌です。『25ansデジタル』は、『25ans』の特徴であるエレガントな世界観を誌面とは異なる切り口で展開しています。

