ストリートのファンが多いNIKEの隠れた逸品ADJUST FORCE から、ウィメンズ仕様にアップデートされた “ADJUST FORCE SANDAL”が6月3日(土)に登場します!! 美脚効果も期待できる厚底ミッドソールを備えたボリューム感のあるシルエットに、取り外し可能なストラップパーツを搭載。ストラップパーツは2色付属されており、その日の気分やコーデに合わせて付け替えたり、取り外してスライドサンダルとしても使えるという3つの表情を楽しめる魅惑的なデザイン!この夏、自分らしくキメたい間違いなしの一足です。ヴィジュアルイメージには、近年人気を博している次世代型イベントきゅんですのディレクターでもあり数々の東京トップナイトクラブなどでもDJとして活躍しているN2さん、きゅんですのレギュラー出演をしているMANONさんをはじめ”GROOVY(イケてる)”なメンバーで、atmos pinkらしいY2Kを彷彿させる世界観を表現。



【PRODUCT】







STYLE NAME : W NIKE ADJUST FORCE SANDAL



STYLE NO’ : DV2136-100, 900, 101 BEIGEカラーのみ6/20(Tue)発売

SIZE : 23.0cm - 29.0cmハーフサイズ無し



PRICE : ¥13,200(in tax)



展開店舗 : atmos pink、atmos各店 / atmos pink、atmos Online store













ABOUT atmos pink / SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>をコンセプトに、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。





読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos pink customer

アトモス ピンク カスタマー

TEL : 03-6419-7170

URL : http://www.atmos-pink.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-17:16)