[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

男性育休が一般的になりつつある今、組織はその対応力が求められています。このたび、令和5年6月19日(月)に、男性育休を取得する企業が抱える問題や、男性育休取得時に組織に必要な対応、人が抜けても業務を滞らせないような組織の作り方について、パネルディスカッションを行います。このオンラインセミナーで、男性育休を取得する組織に必要な知識を身につけ、成功に導くためのヒントをお届けします。



セミナーについて





▼開催概要



開催日時:2023年6月19日(月)12:00~13:00

開催場所:オンライン(Zoomミーティング)

参加料:無料(事前登録制)

所要時間:60分

▼開催趣旨

男性育休取得が一般的になりつつある現代において、組織としての対応が求められます。男性育休を取得する企業が抱える問題や、男性育休取得時に組織に必要な対応、人が抜けても業務を滞らせないような組織の作り方について、パネルディスカッションを行います。このセミナーで、男性育休を取得する組織に必要な知識を身につけ、成功に導くためのヒントをお届けします。



▼こんな人におすすめ

・育休制度の導入を考えている、経営者や人事担当者の方

・産休育休の取得や復帰後の立ち上がりをスムーズに実現したいと考えている方

・育休制度の導入と運用についてのノウハウを学びたい方



▼セミナーの内容

・イントロダクション

・人事担当が徹底対談!パネルディスカッション

・質疑応答

・クロージング



登壇者





<ピクスタ株式会社コーポレート本部 人事総務部 部長 竹内 大介 氏>



新卒で大手通信会社に入社。営業担当としてパートナー企業のサポートを担い、販売力に限らない育成・環境整備力が評価され、その後営業部の部門人事を任される。2009年、大手EC事業会社に人事担当として入社。採用、労務、組織開発などあらゆる人事スキルを経験・習得後、2017年、フリーの人事コンサルタントとして独立。

2020年コロナ禍で、大手SIer事業会社の人事リーダーとして入社。顧客・勤怠・派遣各種管理や評価制度の構築、システム導入などに携わり、2022年9月、ピクスタ株式会社の人事総務部長として入社。組織戦略の再構築をミッションにピクスタの変革の一翼を担う。





<株式会社ニット コーポレート戦略部 人事 リーダー 桒田 里紗>



ラグジュアリーブランドの業界で接客・販売・店舗マネージメントを行いながら、西日本エリアの採用担当にも従事。その後、採用のみならず、研修などの育成業務も担い、50名以上のオンボーディングの実現。

2017年に大手メーカーに入社。人事総務部では新卒採用、研修、労務、総務業務と幅広く担当。組織のコンディションサーベイを行い、組織における人材配置の最適化に貢献。

現在は株式会社ニットでHRチームのリーダーとして採用をメインミッションに持ち、経営戦略に紐付く採用戦略を考案・実行。また組織活性を通じて、事業やサービスを加速度的に成長させる役割も担う。「未来を自分で選択できる社会をつくる」このビジョンを人事から創るべく、日々奔走中。







ピクスタ株式会社







<社名>

ピクスタ株式会社



<本社所在地>

東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号 NBF渋谷イースト7階



<事業内容>

・デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営(https://pixta.jp/)

・家族・子ども向け出張撮影プラットフォーム「fotowa」の運営(https://fotowa.com/)

・法人向け出張撮影サービス「PIXTAオンデマンド」の運営(https://od.pixta.jp/)



<代表者>

代表取締役社長 古俣 大介



<企業HP>

https://pixta.co.jp/



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/















