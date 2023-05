[株式会社やる気スイッチグループ]

株式会社やる気スイッチグループ



https://www.puroland.jp/information/summer_school_2023/





昨年、初開催し参加者アンケートで「また参加したい!」と多数の声が寄せられた夏限定プログラムの

第2回目の開催が決定!明日6月1日(木)より申込み受付開始



サンリオ社への協力により、夏のお子さまの成長をサポート









(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1505296



総合教育サービス事業の株式会社やる気スイッチグループ(東京・中央区、代表取締役社長:高橋 直司 以下、やる気スイッチグループ)は、株式会社サンリオエンターテイメント(東京・多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)で開催されるサマースクール「Sanrio Puroland SUMMER SCHOOL」に「プログラミング」と「英語」のプログラムを提供することを発表いたしました。

昨年初開催し大好評だったピューロランドならではのプログラムを取り入れたサマースクール「Sanrio Puroland SUMMER SCHOOL」が2023年夏にも開催が決定。楽しく「学ぶ」、真剣に「話す」&「聞く」、「体験」&「体感」することを通して、【考える力】を身につけて【考える子】を育みたい、という想いに賛同し、プログラムを提供します。



セッション1は2023年7月31日(月)~8月5日(土)、セッション2は2023年8月14日(月)~8月19日(土)の期間に開催し、各セッション16名(計32名)定員。月曜日から金曜日まではSDGs、プログラミングや英語、今年新たに加わった暮らしと歌など計10のプログラムを学び、土曜日にはピューロランド内で自由に遊んだ後、発表会を行います。プログラムはピューロランド内だけでなく多摩市の施設をはじめ、さまざまな場所で実施。学校と違った環境で展開する学びの体験が可能です。



【「Sanrio Puroland SUMMER SCHOOL」 概要】

■日程:

セッション1:2023年7月31日(月)~8月 5日(土) ※8月 5日(土)は発表会

セッション2:2023年8月14日(月)~8月19日(土) ※8月19日(土)は発表会

■会場:

ピューロランド館内(東京都多摩市落合1-31)&館外施設(多摩センターエリア内)

■対象:

小学3、4、5、6年生

■定員:

各セッション16名 計32名

■参加料:

1名様 66,000円(税込)

※参加料には教材費、プログラム内の移動にかかる交通費、保険料が含まれております。

※最終日の発表会の前には、ご自由にピューロランドをお楽しみいただけます。

こちらの参加料には、ご本人様およびお連れ様合計3名様までのパスポートチケットも含まれております。

※多摩市在住の方向けの割引価格がございます。詳細はホームページよりご確認ください。

■お申込み期間:

2023年6月1日(木)13:00~6月30日(金)23:59まで

■詳細ページ:

https://www.puroland.jp/information/summer_school_2023/





【やる気スイッチグループ 提供プログラム詳細】



■プログラミング「プログラミング教育 HALLO」 (提供:株式会社YPスイッチ*1)

全国700教室以上*2を展開する「プログラミング教育 HALLO」の特別体験レッスンとして、ゲーム感覚で楽しみながらプログラミングの基礎を学びます。HALLOは、人工知能(AI)技術の研究開発で日本を代表する株式会社Preferred Networksが開発したプログラミング教材『Playgram(TM)(プレイグラム)』とやる気スイッチグループによる「やる気スイッチ」の入る指導メソッドを組み合わせた本格的なプログラミング教室です。

◇実施日時:

セッション1:2023年8月3日(木)10:00~12:00

セッション2:2023年8月17日(木)10:00~12:00



*1 株式会社やる気スイッチグループと株式会社Preferred Networksの合弁会社

*2 プログラミング教育 HALLOの専門教室、プログラミング教育 HALLOをコンテンツとして導入している教室数の合計







■英語「グローバル LIVE 英会話」

教室とオーストラリアにいるネイティブの先生とをLIVEでつなげ、本格的な英会話レッスンが展開される「グローバル LIVE 英会話」を体験。英語を初めて学ぶお子様も安心して楽しく参加でき、英語でコミュニケーションがとれる喜びを体験します。

◇実施日時:

セッション1:2023年8月1日(火)・4日(金)10:00~12:00

セッション2:2023年8月15日(火)・18日(金)10:00~12:00





【「Sanrio Puroland SUMMER SCHOOL」 プログラム】



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1505296





【「Sanrio Puroland SUMMER SCHOOL」 プログラムスケジュール】



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1505296



※本リリースの掲載内容は画像を含め、5月31日(水)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。



◇◇◇





株式会社やる気スイッチグループ

やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成(知育)と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)(ウィンビー)」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)(キッズデュオ)」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「キッズデュオインターナショナル(KDI: Kids Duo International(R))」「アイキッズスター(i Kids Star(R))」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス会社として、現在国内外でおよそ2,000以上の教室を展開し、12万人以上の子どもたちの学びをサポートしています。2020年には「英語みらいラボ 能見台」「思考力ラボ」といった新しい学びのサービスも立ち上げました。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL:https://www.yarukiswitch.jp/

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL: https://www.yarukiswitch.jp/fc/





企業プレスリリース詳細へ (2023/05/31-20:16)