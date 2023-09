[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『月姫 -A piece of blue glass moon-』より新グッズを発表した。











『月姫 -A piece of blue glass moon-』より、

「アルクェイド」の姿を圧倒的密度の高品質な刺繍で表現した、【限定品】のジップパーカーとM-51ジャケットが二次元コスパから登場。



これらの商品は2023年9月21日(木)~24日(日)に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2023(TOKYO GAME SHOW 2023)〉コスパブース[物販コーナー Hall 9 09-W01]にて先行販売いたします。









★限定★アルクェイド・ブリュンスタッド 刺繍ジップパーカー

発売日:2023年12月中旬

サイズ:M/L/XL

カラー:BLACK

価格:15,400円(税込)



工芸品を着る満足感をあなたに。

“アルクェイド・ブリュンスタッド”を10万ステッチもの緻密な桐生刺繍で再現!



・10万ステッチ以上の密度で『アルクェイド・ブリュンスタッド』を再現。着た時の満足感がプリントとは一味違う刺繍ジップパーカー。

・伝統的な刺繍の名産地「群馬県桐生市産」の高品質、高密度な仕上がり。

・糸の方向による光沢の差や、糸による立体感も利用した高度な刺繍表現。

・胸元には作品をイメージした織りネームを縫い付け、高級感のある仕上がり。

・10万ステッチ以上もの密度で、キャラクターを精密に再現。

・厚手で丈夫なジップタイプのパーカーは、肌寒い季節のアウターとしてはもちろん、ジャケットやブルゾンを上に重ね着することもでき、3シーズン対応

・イベントでも日常でも、ずっしりとキャラの存在感を背中に感じながら身に纏えるパーカーは、あなたにとって特別な一着になります。

・生地厚:10.0オンス













★限定★アルクェイド・ブリュンスタッド 刺繍M-51ジャケット

発売日:2023年12月中旬

サイズ:M/XL

カラー:BLACK

価格:17,600円(税込)



工芸品を着る満足感をあなたに。

“アルクェイド・ブリュンスタッド”を10万ステッチもの緻密な桐生刺繍で再現!



・伝統的な刺繍の名産地「群馬県桐生市産」の高品質、高密度な仕上がり。

・糸の方向による光沢の差や、糸による立体感も利用した高度な刺繍表現。

・胸元には作品をイメージした織りネームを縫い付け、高級感のある仕上がり。

・10万ステッチ以上もの密度で、キャラクターを精密に再現。



・現代的でスタイリッシュなシルエットにこだわったコスパオリジナルのM-51ジャケットの背に刺繍で表現された『アルクェイド・ブリュンスタッド』が降臨。

・フードとウエストには、シルエットを自在に調整する事が可能なドローコード付き。

・フラップ付きのポケットは入り口を折り畳むタイプなので、砂などの進入を防ぎ、中の物が飛び出さない構造になっています。

・右胸には、コスパのオリジナル脱着式ワッペンを取り付けられるマジックテープ付き。

・マジックテープ付きであれば市販の脱着式ワッペンも取り付けられます。

・「モッズコート」とも呼ばれるジャケットは、ミリタリージャケットとしてはもちろん、コーディネートしやすくカジュアルな着こなしにも対応出来る優れたアイテムです!









(C)TYPE-MOON

発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-20:16)