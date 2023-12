[株式会社 ヤマダホールディングス]

株式会社ヤマダデンキ(本社:群馬県高崎市、代表取締役社長:上野善紀)は、TSUKUMO(ツクモ)ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において、Crucial製メモリとSSDを搭載したゲーミングPCシリーズ「G-GEAR Powered by Crucial」の新モデルを12月1日(金)に発売いたしました。







TSUKUMOとCrucialのタッグにより誕生したゲーミングPC「G-GEAR Powered by Crucial」





ヒートシンク搭載DDR5メモリ『Crucial Pro』 + Gen4接続 SSD『Crucial P5 Plus』搭載



メモリは マイクロン製の高品質DRAMを搭載したCrucial製DDR5メモリ『Crucial Pro』を採用。マットブラック仕上げの一体型アルミニウム製ヒートシンクが効率よく放熱し、安定した高速性を実現しています。

SSDはNVMe Gen4 接続の『Crucial P5 Plus』を搭載。最大6,600MB/秒を誇る読み込み速度で、大容量のソフトウェアも素早い起動・読み込みに貢献します。



LEDファン搭載のヒートパイプ式CPUクーラー



6本のヒートパイプにより優れた冷却機能を備えた、サイドフロー型のヒートパイプ式CPUクーラーを採用。ステルスブラックにコーティングされたヒートシンクと、高品質なARGBライティングPWMファンを備え、デザイン性と冷却性を両立しています。



ケース上部にスイッチ・ポート類を設置



本体を机の下に設置した際にアクセスしやすいよう、ケース上面にスイッチやUSB Type-A、USB Type-C、オーディオポートをレイアウトしています。また、パワーLEDは電源ボタンのまわりに白く光るよう配置、電源を切る際にボタンの位置が分かりやすく、またスタイリッシュに仕上げています。



お客様一人ひとりのニーズに対応

G-GEARシリーズは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制を実現、これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。



モデル構成(完成品モデル)





G-GEAR Powered by Crucial GC7J-G233BN/R/CP1

税込価格: 289,800円





ツクモネットショップ販売ページ

https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0406656292019/



販売店舗と販売開始日





今回発表する新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、12月1日(金)より販売開始いたしました。



ツクモ店舗(https://tenpo.tsukumo.co.jp/)

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモ日本橋店

ツクモ福岡店



ツクモネットショップ(https://shop.tsukumo.co.jp/)



法人営業部(https://houjin.tsukumo.co.jp/)



本製品に関する詳細情報





TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/



G-GEAR Powered by Crucial 製品ページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/crucial/



TSUKUMO (ツクモ)について





ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO(ツクモ)ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。

前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国8店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

「日本初の女性スタッフのみで運営するパソコン専門店」「日本初のロボット専門店」等、「日本初」に積極的にチャレンジしてきたTSUKUMOスピリットを忘れず、初音ミクやホロライブ、デス・ストランディングとのコラボ商品の企画・販売などさまざまな企業様と提携し、常に「お客様の期待の先を提案するプロ」として歩んでいきます。



また、TSUKUMOオリジナルブランドとして、ゲーミングPC「G-GEAR」、スタンダードPC「eXcomputer」の2モデルのBTOパソコンをご用意し、ユーザーにあった幅広いモデルの企画・製造・販売をおこなっています。

高品質・高性能なPCとしてゲームをプレイする方だけでなく、プロカメラマンやCGクリエイターの他、動画配信機材として著名VTuberの皆様からも多くの支持をいただいております。



ツクモ案内URL:https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ:https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報:https://tenpo.tsukumo.co.jp/



