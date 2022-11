[株式会社ビームス]

北海道白糠町・岐阜県瑞浪市・岐阜県美濃加茂市・三重県志摩市・兵庫県西脇市の名産品やその土地ならではの魅力を発信 2022年11月22日(火)からビームスジャパン(新宿)で展示・販売開始



株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)が日本の魅力を発信するBEAMS JAPAN(ビームスジャパン)は、今年度、北海道白糠町・岐阜県瑞浪市・岐阜県美濃加茂市・三重県志摩市・兵庫県西脇市、5地域の今年度のふるさと納税返礼品を企画監修しました。計27の事業者と共に取り組んだ、各地の魅力を伝える181品目の商品の一部を、2022年11月22日(火)~12月12日(月)までビームス ジャパン(新宿)の店舗で展示・販売します。なお、全ての商品は各種ふるさと納税オンラインポータルでもお申込みいただけます。







2019年より取り組んでいる「ふるさと納税返礼品監修プロジェクト」は、全国各地の物や文化の魅力を、BEAMS JAPANのディレクターやバイヤーがBEAMS JAPANならではの視点やノウハウで各地の自治体や地元の事業者と商品の企画・開発の監修やサポートを行ない、各産地へ還元することを目指しています。



■商品詳細

※各地域とも一部監修商品の記載

●北海道白糠町(しらぬかちょう)

北海道白糠町のふるさと納税お礼の品の監修は初めての試みです。北海道白糠町の名産品である「いくら」にまつわる食器類をBEAMS JAPANが一から制作し、いくらとセットにしました。また、新宿のビームス ジャパンの店舗では11月30日(水)まで同プロジェクトの特設コーナーを設けて、冷凍のいくら、エンペラーサーモン、地域の産品が並びます。また、毎週日曜には「いくらSUNDAY」と題して生いくらの販売と試食会を開催します。



※左画像から商品名記載

・いくらぼうる 1,430円 (税込)

・いくらすぷーん 3,025円 (税込)

・いくらすてぃっく 2,420 円(税込)



※左画像から商品名記載

・いくらまっと 1,430円 (税込)

・いくらばっぐ 3,300円 (税込)



●岐阜県瑞浪市

岐阜県瑞浪市は日本が誇る焼き物文化・美濃焼の一大産地に数えられています。瑞浪市の8事業者と取り組んだ全70品の返礼品のうち、美濃焼産地ならではの一器多用な仕切り皿や東濃ひのきの産地である瑞浪市ならではの木工品など一部をビームス ジャパン(新宿)で販売します。



・株式会社生活の木







・【BEAMS JAPAN監修】オリジナルブレンドアロマ「おかえりブレンド」 1,980円(税込)

・【BEAMS JAPAN監修】オリジナルブレンドアロマ「古代ジャングルブレンド」 1,980円(税込)

※左:古代ジャングルブレンド 右:おかえりブレンド



・株式会社ミヤマプランニング



・【BEAMS JAPAN監修】「miyama.」isola palette S(ビームス監修カラーのみ) 1,100円(税込)

・【BEAMS JAPAN監修】「miyama.」isola palette M(ビームス監修カラーのみ)1,925円(税込)

・【BEAMS JAPAN監修】「miyama.」isola palette L(ビームス監修カラーのみ) 2,750円(税込)



・ファクトリーカカム





・【BEAMS JAPAN監修】東濃ひのきティッシュケース 11,000円(税込)











・【BEAMS JAPAN監修】東濃ひのきまな板 4,950円(税込)









・【BEAMS JAPAN監修】東濃ひのきブックエンド 6,600円(税込)





●岐阜県美濃加茂市

岐阜県美濃加茂市のふるさと納税返礼品は3度目の監修となり、6事業者と共に取り組んだ全24品です。本年度は、美濃加茂市の里山風景を再生させるプロジェクト「里山千年構想」の中で美濃加茂市に多く自生し、地域産材として挙げられている「アベマキ」を活用した商品を中心に監修しました。アベマキの特徴を活かした「カッティングボード」や、地域の食材を使用した地元ならではの調理方法を記した冊子「おばあちゃんちのおかって」のバンダナとのセットなど岐阜県美濃加茂市にまつわるさまざまな返礼品を監修し、ふるさと納税返礼品監修事業を通て、地域課題解決への貢献も目指します。



・セブン工業株式会社(住宅建材メーカー)



※左画像から商品名記載

・【BEAMS JAPAN監修】ABEMAKI カッティングボード ハンドル

・【BEAMS JAPAN監修】ABEMAKI カッティングボード スクエア

・【BEAMS JAPAN監修】ABEMAKI カッティングボード ベーシック



※左画像から商品名記載

・【BEAMS JAPAN監修】ABEMAKI カッティングボード for バゲット

・【BEAMS JAPAN監修】ABEMAKI カッティングボード for ピザ

・【BEAMS JAPAN監修】ABEMAKI カッティングボード for カフェ



・みのかも文化の森/美濃加茂市民ミュージアム(地域博物館)



・【BEAMS JAPAN監修】「おばあちゃんちのおかって」※左図

もってってちょセ ット“おばあちゃん”

・【BEAMS JAPAN監修】「おばあちゃんちのおかって」

もってってちょセット“お祝い”

・【BEAMS JAPAN監修】「おばあちゃんちのおかって」

もってってちょセット“漬け物”



●三重県志摩市

三重県志摩市は、世界で初めて養殖真珠に成功した真珠養殖発祥の地です。今回、名産品である「真珠」を中心とした地域産品のグッズを志摩市内の6事業者とBEAMS JAPANが監修・開発を行いました。自然が生み出した個性的な形が特徴的な「バロック真珠」を活用したアクセサリーやDIYキットや真珠加工の副産物を使った石鹸、養殖時に使ういかだの木材「ナル」を利用したイヤーカフといったサステナブルな監修品も展開します。新宿のビームス ジャパンの店舗で12月13日(火)から特設コーナーを設けて販売します。



・I2N





・【BEAMS JAPAN監修】 志摩乙女 -Shimaotome- (大)

2,200円(税込)





・有限会社 アイ・ジェイ・エフ







・【BEAMS JAPAN監修】Knitting pearl お月さまロングネックレス

48,000円(税込)







・【BEAMS JAPAN監修】Knitting pearl 月あかりネックレス

30,000円(税込)





・有限会社ムツミ商会



・【BEAMS JAPAN監修】shizukuI

アコヤ真珠ピアス 50,600円(税込)





●兵庫県西脇市

兵庫県西脇市のふるさと納税返礼品の開発・監修は昨年に続き2度目となります。7事業者と共に企画したふるさと納税返礼品には、地域資源の播州織を使い、サステナブルな視点から生まれた新型のウェアやバッグや栽培品種が年々増えている西脇市産のいちごを使用した商品などが揃い、ビームス ジャパン(新宿)においても販売し、西脇市の地域産品を取り上げています。



・戸田虎織布株式会社







・【BEAMS JAPAN監修】SQUARE BOX 各6色 4,620円(税込)





・佐藤果実工房





・【BEAMS JAPAN監修】いちごジャム 972円(税込)











・【BEAMS JAPAN監修】いちごシロップ 972円(税込)





■展開店舗

・ビームスジャパン(新宿) 2022年11月22日(火)~12月12日(月)

住所:東京都新宿区新宿3-32-6 1F

TEL:03-5368-7314



・ビームス公式オンラインショップ 2022年11月22日(火)~12月12日(月)

URL:https://www.beams.co.jp/tag/221122_BJ_01/



■BEAMS JAPANについて

BEAMSが日本の良さや面白さを世界へ発信するプロジェクトとして2016年にスタート。新宿、渋谷、京都のBEAMS JAPAN 3店舗を拠点に、日本の技術が光るプロダクト、伝統に裏付けされた各地の名品、モダンカルチャーやアートに加え、こだわりの日本ブランドやオリジナルウェアなどファッションアイテムも集積し、日本のモノやコトの魅力を国内外に発信しています。これまでに兵庫県神戸市、大分県別府市、愛知県名古屋市、福島県などの地方自治体や、異業種との企業ともコラボレーションを行い、店舗イベントに加えて商品開発やガイドブックの発行など、数多くのプロジェクトに取り組んでいます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-14:16)