「USJ Marketing Challenge 2023」 本日2023年6月1日(木)より



合同会社ユー・エス・ジェイは、インターンシップ「USJ Marketing Challenge 2023」の開催を決定、本日2023年6月1日(木)より参加学生のエントリーを開始いたしましたのでお知らせいたします。







本インターンシップでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン社内プログラムを活用し、独自のマーケティング・メソッドを特別に伝授いたします。日経BPコンサルティング「ブランド・ジャパン 2023」一般生活者編で「総合力」“1位”を獲得、常に進化し続けるユニバーサル・スタジオ・ジャパンで実際に起こりうるビジネスを想定しながらマーケティング戦略の策定に挑戦することができます。また、マーケティング部所属社員からダイレクトに受けるフィードバックにより、マーケターの最先端スキルだけでなく、今後のキャリアにも役立つ高い戦略的思考を身につけられる、貴重な機会をご提供しております。



実際に参加した学生の満足度は2年連続で100%※1を記録、さらにONE CAREERの「就活クチコミアワード2023」では、インターンシップ部門※2とエリア部門※3において最高評価の“GOLD”を受賞しており、多くの学生が利用する就活サイトにおいて、非常に高い評価を獲得しております。

最新エンターテイメントが勢ぞろいし、子どもから大人まで誰もが“超元気”になれる超興奮の体験をお届けしているユー・エス・ジェイのマーケティング技術を惜しみなく伝授し「自己成長」できる機会を提供することで、日本経済を牽引する学生を一人でも多く輩出できるよう、社会へ貢献して参ります。





〇「USJ Marketing Challenge 2022」参加学生のコメント

・実例に沿ったインターンシップの内容で、とても刺激的で面白く、多くのことを学ばせていただきました。頭をフル回転させた先にお客様の笑顔が見えることが体感できて、オンラインにせず東京から来て本当に 良かったです。(東京在住/1Day Program参加)



・マーケティング職という抽象度の高い職業をわかりやすく言語化してくださり、新しい魅力に触れることができました。実際に使用しているフレームワークを用いて議論を進められ、プロジェクトの流れを経験できたことで「売れるための必然を作る」メソッドを学ぶことができました。(北海道在住/1Day Program参加)



・短い期間でこれほど1つの大きな課題に向き合って頭を使い本気になる経験は大変貴重でした。また講師である社員の方の学生への向き合い度が大変印象に残りました。本気でアドバイスをして下さるからこそ、マーケターとしての知見を学ぶことができました。(京都在住/3Days Program参加)







■インターンシップ開催日程

1Day Program:対面(大阪)2023年7月17日(月)/7月18日(火)

対面実施場所:合同会社ユー・エス・ジェイ本社もしくは近隣会場

オンライン 2023年8月4日(金)/8月5日(土)

3Days Program:2023年9月4日(月)~9月6日(水)

場所:合同会社ユー・エス・ジェイ本社もしくは近隣会場

※3Days Programは、1Day Program の結果に基づき、選抜された方からご応募いただけます。全日程への参加が必須です。

※実施時期/開催方法変更の可能性があります。





■インターンシップ「USJ Marketing Challenge2023」エントリーサイト

https://usj-hr.snar.jp/jobboard/detail.aspx?id=8dkklwz3sPQ





■合同会社ユー・エス・ジェイ 採用サイト

https://recruit.usj.co.jp/career/





<参照>

※1 「USJ Marketing Challenge 3Days Program」2021年、2022年の参加者アンケートによる当社調べ

※2 ONE CAREER「就活クチコミアワード2023」インターン部門 GOLD 受賞 株式会社ワンキャリア

(https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2023)

※3 ONE CAREER「就活クチコミアワード2023」エリア部門 GOLD 受賞 株式会社ワンキャリア

(https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2023)

