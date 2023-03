[東日本電信電話株式会社]

東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本)および西日本電信電話株式会社(以下、NTT西日本)は、IOWN構想※1の実現に向けた初めての商用サービスとして、通信ネットワークの全区間で光波長を専有するオールフォトニクス・ネットワーク(All-Photonics Network、以下、APN) IOWN1.0を 2023年3月16日(木)に提供開始いたします。また、APN IOWN1.0上での遅延の可視化と遅延調整機能を備えた端末装置「OTN Anywhere」も販売開始いたします。





※1 IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想とは、あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、光を中心とした革新的技術を活用し、高速大容量通信ならびに膨大な計算リソースなどを提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想です。詳しくは以下ホームページをご覧ください。

■IOWN構想とは?

https://www.rd.ntt/iown/index.html



1. 提供背景

昨今、IoT(Internet of Things)の広がりやサービスの多様化により、データに基づいた分析やアクションを行うデータドリブンの社会へと急速に変貌しつつあり、将来的にはデータ容量・電力容量の大幅な増加や通信遅延などの課題に直面することが想定されます。



未来のデータ社会の実現に向けて、NTTグループではフォトニクス(光)ベースの技術を活用し、従来のエレクトロニクス(電子)ベースの通信ネットワークと比較して、伝送容量を125倍、エンドエンドの遅延を1/200※2、電力効率を100倍にするAPNの実現を目標にさまざまな研究開発に取り組んでいます。※3



お客さまとともに新たなユースケース創出・価値の創造を図っていく観点から、今回、「高速・大容量」「低遅延・ゆらぎゼロ」を実現するAPNサービスの第一弾として、NTT東日本およびNTT西日本はAPN IOWN1.0の提供を開始いたします。



※2 同一県内で圧縮処理が不要となる映像トラヒックでの遅延の目標値

※3 APNに関する詳細は以下ホームページをご覧ください。

■オールフォトニクス・ネットワークとはなにか

https://www.rd.ntt/iown/0002.html



2. APN IOWN1.0の特徴

通信ネットワークの全区間で光波長を専有、インターフェースに光伝送網の多重収容を実現するOTU4※4を採用することで「高速・大容量」「低遅延・ゆらぎゼロ」を実現いたします。また、端末装置であるOTN Anywhereと組み合わせることで、「遅延の可視化・調整」を実現いたします。



(1) 高速・大容量

・Point to Pointの専有型100Gbps回線

(2) 低遅延・ゆらぎゼロ

・従来比1/200の低遅延※5、ゆらぎゼロ※6

・光波長専有により、他ユーザーのトラヒックの影響ゼロ

(3) 遅延の可視化・調整( OTN Anywhere の機能)

・拠点の遅延測定結果を「OTN Anywhere」のログとして出力し可視化

・1 マイクロ秒単位での遅延調整



※4 ITU-Tで国際標準化された光伝送網規格。高速広帯域アクセスサービスのインターフェースとして提供

※5 同一県内で圧縮処理が不要となる映像トラフィックでの遅延※6 時分割多重方式(送信する時間を固定化して

情報を区別)を採用することで、トラヒック状況による遅延やパケットロスを抑制



3. 提供内容

提供イメージ



(1)ネットワークサービス(高速広帯域アクセスサービス powered by IOWN)

・APN IOWN1.0のネットワークサービスとして、「高速広帯域アクセスサービス powered by IOWN」を新

たに提供いたします。

・このサービスは、現在提供中の高速広帯域アクセスサービス100Gbps(タイプ1)にOTU4のインターフェー

スを追加したものとなります。





・提供開始日:2023年3月16日(木)

*2023年3月2日(木)より事前受付を開始いたします。

高速広帯域アクセスサービスの詳細は下記URLからもご確認いただけます。

NTT東日本:https://business.ntt-east.co.jp/service/koutaiikiaccess/

NTT西日本:https://www.ntt-west.co.jp/business/solution/broadband/



(2)端末装置(OTN Anywhere powered by IOWN)

・APN IOWN1.0のネットワークサービスにおける遅延の可視化と遅延調整機能を備えた端末装置として

OTN Anywhereを販売開始いたします。





・機能概要

a) 光信号の受信・変換機能

-お客さま装置等から10GbE、100GbEの光信号を受信し、OTU4に変換し出力

b) 遅延の可視化・調整

-拠点の遅延測定結果をOTN Anywhereのログとして出力し可視化

-1 マイクロ秒単位での遅延調整



・販売開始時期:

-NTT東日本は2023年3月2日(木)より事前受付、3月16日(木)より販売開始します。

-NTT西日本は準備が整い次第、順次サービスホームページにてご案内させていただきます。



4. 提供エリア

NTT東日本およびNTT西日本のサービス提供エリア

*一部エリアについては、提供をお待ちいただく場合や提供できない場合がございます。



5. 今後の展開

APN IOWN1.0は遠隔合奏や遠隔レッスン、eスポーツ、リモートプロダクション※7や実験計測機など機器の遠隔操作、データセンター間の緊密な連携などでの活用に加え今後お客さまとともに、ご利用シーンの創出を進めてまいります。



また2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)においては世界の皆さまにIOWNを体感していただけるよう、APN関連技術の高度化に向けた研究開発を進めていきます。

なお、APN IOWN1.0の提供開始にあたり、eスポーツ分野・ライブ・エンターテインメント分野においてイベントを実施いたします。



・東日本イベント: Open New Gate for esports 2023 ~IOWNが創るeスポーツのミライ~

https://www.ntte-sports.co.jp/newsrelease_20230302.html



・西日本イベント: NTT西日本 presents 未来のお笑イブ!! supported by よしもと

https://www.ntt-west.co.jp/news/2303/230302b.html



※7 中継現場と編集スタジオなどをネットワークで接続しリモートで映像制作を行うこと



