[Foot Locker atmos Japan合同会社]

発売を記念し、5月20日(土)~28日(日) atmos 千駄ヶ谷にてART SHOWを開催





この度、原宿から世界に発信するスニーカーショップ「atmos」より、アーティスト「TM paint」、「FILA」とのコラボレーションモデル「FILA GRANT HILL 2 x TM Paint x atmos」を発売致します。



NBAの歴史に名を刻むプレイヤー、グラントヒル。1996年シーズン の彼のプレーを支えたFILAを代表するバスケットボールシューズをベースに、国内外のアーティスト、レーベルのアートワーク、ライブポスターでの活動で著名な TM Paintとatmosによるトリプルコラボレーションが実現。



USAのバスケット/ストリートカルチャーをクリエイティブのルーツに持つPOPなグラフィックが、伝説的なシューズシルエットの上で、引き立つデザインとなっている。









また、今回のコラボレーションを記念して、 5月20日(土)~28日(日)の9日間、atmos 千駄ヶ谷店にて全て原画で制作した「“I LOVE NBA ~MY DREAM TEAM~” TM paint ART SHOW」を開催致します。





〈TM paint コメント〉

--僕が大好きなNBAの世界を、好きなように描きました(ハート)️

TM paint 久々のアートショーが開催決定しました!

今回は90年代バスケッターの憧れだったバッシュ『FILA・GRANT HILL2』とのコラボ発売記念イベントとなります。

人生初のNBAをテーマに絞ったALL原画でのアートショーになります。

NBAにハマった中学時代に戻り、絵の具やペンですべて制作した原画展になります。

僕が影響を受けまくった90sのバスケの”あの”ノリを詰め込ませていただきました。



本商品は2023年5月20日(土)よりatmos 千駄ヶ谷、その他atmos 店舗(一部店舗除く)、atmos オンライン、FILA原宿店にて発売致します。



“I LOVE NBA ~MY DREAM TEAM~” TM paint ART SHOW @atmos 千駄ヶ谷

開催日程 : 2023年5月20日(土)~28日(日)

開催場所 : atmos 千駄ヶ谷(東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-9 )

営業時間 : 11:00-19:00

特集ページ〈5月19日(金)公開予定〉 : https://www.atmos-tokyo.com/lp/fila-tmpaint-atmos







【PRODUCT】







ITEM : FILA GRANT HILL 2 x TM Paint x atmos

STYLE : MFW23052-124

SIZE : 25cm~29cm,30cm

PRICE : ¥20,900(税込)











ITEM : FILA GRANT HILL 2 x TM Paint x atmos

STYLE : MFW23052-125

SIZE : 25cm~29cm,30cm

PRICE : ¥20,900(税込)







【ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/】

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



【ABOUT TM paint / OFFICIAL URL :http://www.tm-paint.com/】

アーティスト、イラストレーター、デザイナー。 国内外のアーティストの音源のカバーアート、ライブポスター、Tシャツなどを手がけ、ROOK フェス、アパレルブランドへのグ ラフィック提供などなど… たまにオリジナルアートも製作しつつ、絶賛活動中!2017年にTHE B MARTをぶち上げた。



【ABOUT FILA / OFFICIAL URL :https://www.fila.jp/】

過去半世紀にわたり、フィラはスポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち限界に挑戦し、力と優雅さのシームレスな組み合 わせを通して周りの期待を超える人々、にとって象徴的な瞬間を共にしてきました。1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始 まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきまし た。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けています。



読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲customer/ 和文 : アトモス▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-tokyo.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/15-17:16)