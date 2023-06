[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび7月5日(水)に、広島県福山市『福山ビジネスサポートセンター Fuku-Biz』主催のオンラインセミナー「今さら聞けない!ChatGPTで業務が変わる!?活用法とリスクも学ぶ1時間」に、HELP YOU AIラボの森 勝宣が講師として登壇します。2月にHELP YOU AIラボを立ち上げた弊社が、AIを使って業務効率化・生産性向上を実現する際の、ChatGPT活用法やリスクを事例とともにお伝えします。







セミナーについて





▼開催概要



◆開催日時:2023 年7月5日(水)14:00~15:00

◆開催場所:オンライン開催(Zoom)

◆参加費:無料

◆定員:先着30名

◆対象:ChatGPTに興味のある個人事業主・経営者の方、ChatGPTを事業に導入予定の方

◆申し込みフォーム:https://fuku-biz.jp/all/12246/

*締め切り:7月1日(土)12時まで



▼開催趣旨

今、人工知能チャットボットChatGPTが世界中で注目を集めています。今回のセミナーでは、「ChatGPT とは一体何なのか」「なぜ話題になっているのか」といった基本から、ChatGPT がビジネスに与える可能性や活用事例、導入のポイントとリスクをオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の森 勝宣がお話しします。

業務効率化や生産性向上に悩む組織の管理職の方や、導入を検討されている企業・個人事業主の方は、ぜひご参加ください。









講師紹介







<森 勝宣:HELP YOU AIラボ>

早稲田大学卒業後、マーケティング会社でリサーチツールの法人営業や海外調査案件に従事。

ニットにジョイン後は、マーケティングと新規事業開発を担当。HELP YOUのマーケ戦略策定、オウンドメディア編集長、広告運用、セミナー企画など、マーケティング部門の責任者を担当。

その後、海外事業部を立ち上げ、日本企業の海外進出を支援するHELP YOU+海外進出の事業責任者。

2023年2月よりHELP YOU AIラボのメンバーとして、ChatGPTをはじめとするAIツールの研究を行う。





福山ビジネスサポートセンター Fuku-Biz







「きく」「みつける」「ささえる」をテーマに備後地域(福山市・三原市・尾道市・府中市・世羅町・神石高原町・笠岡市・井原市)の中小企業や創業を考える方をサポートします。

業種に関わらず、あらゆる事業の悩みにお応えし、何度でもご利用無料です。

相談、課題の発見、解決策の提案から形にするまで、寄り添いながら結果にこだわりサポートします。



▼センター長 / 高村 亨

2016年9月、フクビズのセンター長に就任。開設5年9カ月での相談実績15,000件突破は、Bizモデル史上最速。

*よろず支援拠点全国本部サポーター(2017年~)

*中国財務局 金融行政アドバイザリー(2019年4月~)



▼HP:https://fuku-biz.jp/



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/













<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-17:16)