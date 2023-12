[株式会社サンリオ]

サンリオによる世界最大級メタバースイベント第3弾実施決定!期間も規模も遊び方もパワーアップ!音楽フェスの域を超えて参加者が繋がる“VRテーマパーク”誕生



ぶいごま(V後藤真希)、ぼっちぼろまる、ぽんぽこ&ピーナッツくんらによるバーチャルアーティストパフォーマンスを楽しめる

パレード等コンテンツ数は前回の3倍!期間も1ヶ月に延長し、ここでしか味わえない最先端のバーチャル体験をお届け

公式サイト:https://sanrio.jp/ZgD7



開催期間:2月19日(月)~3月17日(日)

アーティストパフォーマンス:2月24日(土)、25日(日)、3月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日)

アーティストパフォーマンス一挙上演:3月16日(土)、17日(日)





株式会社サンリオ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:辻 朋邦、以下サンリオ)と株式会社サンリオエンターテイメント(東京都多摩市 代表取締役社長:小巻 亜矢)は、2024年2月19日(月)から3月17日(日)にかけ、毎年好評の世界最大級のメタバースイベント「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」を実施いたします。本イベントは、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」にて開催される、期間中はいつでも楽しめる本格メタバースイベントとなります。

前回、総来場数230万超え(各配信プラットフォーム視聴、ワールドアクセス総数等を元に算出)の「SANRIO Virtual Festival」が、本年はバーチャルテーマパークにパワーアップ。 “バーチャルサンリオピューロランド”内に出現した巨大空間にバーチャルアーティスト、バーチャルクリエイター、サンリオキャラクターらが出演し、サンリオファンからバーチャル上級者までみんなで盛り上がれるバーチャル音楽パフォーマンスのほか、今年はコンテンツ量もボリュームアップし、バーチャル音楽フェスの枠を超えた“VRテーマパーク”に進化します。ますます拡大する「SANRIO Virtual Festival」にぜひご期待ください。





SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Purolandの見どころ&ティザームービー公開





・前回好評を博したバーチャルサンリオピューロランドオリジナルの「パレード」の新作を3本上演!

・前回10日間だった開催期間を1ヶ月に延長!

・2024年2月19日(月)からワールドを開放し、VRChat内の人気コミュニティとコラボしたイベントの数も前回から3倍に増加!

・期間中毎週末に、「バーチャルアーティストパフォーマンス」、「バーチャルクリエイターパフォーマンス」、サンリオキャラクターが登場する「キャラクターグリーティング」、「キャラクターパフォーマンス」等を開催



また、イベントティザームービーを公開しました。 https://youtu.be/9uxTFdutW2c?si=mKjzywqN-1DeP1pT



本イベントはスマートフォンやPCなどのデバイスで気軽に参加いただけます。イベントオリジナルアバターのモチポリに着替えるなど、VR空間のキャラクターになりきることで、まるで本物のサンリオピューロランドでイベントを体験しているかのような没入感を味わうことができます。最先端技術で生み出された“バーチャルサンリオピューロランド”でリアルとバーチャルが融合したメタバース空間を、この機会にぜひご体験ください。



SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland 開催コンテンツ





新作3作品を上演!参加型のサンリオバーチャルパレード

VIRTUAL PURO VILLAGEでは、サンリオピューロランドでも行われているパレードなどにVRならではの表現や参加型の要素を加えた、ここだけでしか体験できないオリジナルバーチャルパレードを上演。今回は、新作3作品を上演します。夢をテーマにした「Dreamin’ a Dream」、完全オリジナルストーリー「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!! キセキかもしれないレゾナンス」、宇宙空間でハローキティやリトルツインスターズといっしょにスペースジャンクをお掃除する「Twinkle Guardians」をお届けします。



バーチャルサンリオピューロランドの各フロアでは、3種類のパフォーマンスが楽しめる!

バーチャルアーティスト、バーチャルクリエイター、VRDJ・VJなど、多種多様な出演者たちによるパフォーマンスを各フロアでお楽しみいただけます。



・バーチャルアーティストパフォーマンス

バーチャルアーティストパフォーマンスでは、多様なバーチャルアーティストが出演。

サンリオキャラクターが刻まれたステンドグラスがアーティストのパフォーマンスを鮮やかに彩り、光と音の演出で訪れた方々の心を魅了します。





・バーチャルクリエイターパフォーマンス

バーチャルクリエイターパフォーマンスでは、個性豊かなクリエイターたちが、従来の枠にとらわれない自由なパフォーマンスを行います。

空間を舞うパーティクルを生かした演出や、ゲーム性の高いインタラクティブな演出、サンリオキャラクターとのコラボレーションなど、バーチャル空間を最大限に生かしたパフォーマンスを体験できます。





・クラブパフォーマンス

VRChatシーンで活躍するDJやアーティスト、VJ達がバーチャルサンリオピューロランドの最深層で大暴れします。

「GHOSTCLUB」を主催する0b4k3がプロデュースするフロアで、他フロアとは明らかに異色なディテールに、光と映像、音が組み合わさり、重厚で荘厳な空間が構成されています。





もちろん、サンリオキャラクターたちとのバーチャルグリーティングやパフォーマンスも!

期間中毎週末、ランダムで登場するサンリオキャラクターたちとのバーチャルグリーティングを実施。リアルとは一味違ったグリーティング体験をお楽しみいただけます。キャラクターの誕生日には、誕生日グリーティングも開催予定です。また、サンリオキャラクターが登場するキャラクターパフォーマンスも開催します。





※各フロアのイメージはVRChat版での見え方になります。

※各フロアの画像は開発中のものです。

出演バーチャルアーティスト・バーチャルクリエイター26組を発表!





ぶいごま(V後藤真希)、 Mashumairesh!!(SHOW BY ROCK!!)、TeddyLoidなどのバーチャルアーティストがB3のLUMINA STAGE(VRChat上演有料、スマートフォン等配信有料)に出演。ぽんぽこ&ピーナッツくん、キヌをはじめとするバーチャルクリエイターがB4のFUSION STAGE(VRChat上演有料、スマートフォン等配信無料)に出演します。

※B5出演予定のDJ、VJは後日に発表予定。



各対応機種と配信プラットフォームについて





【VRChat】



ヘッドマウントディスプレイとゲーミングPCを接続して本イベントに参加することで高い没入感を体験できます。

バーチャル空間にダイブすることで様々なフロアを自由に動いて遊べ、

バーチャルアーティストのパフォーマンスを目の前で満喫することが可能です。

VRChat版チケット購入者はSPWN版のチケットも付与され、

どのプラットフォームでもお楽しみいただけます。

推奨環境・利用可能デバイス

1.PC接続VR (Meta Quest/Vive/PICO/Index+ゲーミングPC) 2.ゲーミングPC

3.スタンドアローンVR(Meta Quest etc.)

※スタンドアローンVRはB4クリエイターパフォーマンスの一部および無料一部コンテンツ体験可能



【SPWN・YouTube・REALITY・ZEPETO】



B3フロアのアーティストパフォーマンスは、SPWNよりお手持ちのPC/スマートフォンにて動画でご覧いただけます。(SPWNパスのご購入が必要となります。)

B4フロアのクリエイターパフォーマンスやサンリオキャラクターパフォーマンス等は、YouTube・REALITY・ZEPETOより、お手持ちのPC・スマートフォンからライブビューイングにて、無料でご覧いただけます。

利用可能デバイス:1.PC(Windows/Mac) 2.スマートフォン



シーズンパス(チケット)の価格について





◆シーズンパス(期間中何度でも楽しめる、B3・B4のアーティストパフォーマンスチケット)

1ヶ月の開催期間中、毎週日替わりで出演するすべてのアーティスト・クリエイターをお楽しみいただけるよう、「シーズンパス」としてチケットを販売いたします。各出演者とも、2回目とタイムシフト公演があるため、初回はおひとりで・2回目はご友人と、といった楽しみ方も可能です。また、ご友人とお得にご参加いただける「ペアパス」もご活用ください。



(※1) 各パレード、B5、サンリオキャラクターグリーティング及びパフォーマンス等は無料で入場可能。B5はゲーミングPC ・PCVR専用で入場者数制限がございます。

(※2) Quest対応コンテンツはホームページにてご確認ください。

(※3) サンリオピューロランド(東京都多摩市)での貸切ディナーは、2024年3月20日(水・祝)閉館後の18時~20時に「館のレストラン」での開催予定。バーチャルパレードの映像鑑賞や、キャラクターとのふれあいを楽しめる、リアルのサンリオピューロランドで開催されるファン交流イベントです。当日のデイパスポートが含まれており、サンリオピューロランドへのご入場はパークオープン時間から可能です。

(※4) B4 クリエイターパフォーマンスや各パレード等の動画配信はYouTube等で無料でご覧いただけます。



【販売期間】各チケット 2023年12月12日(火)18:00 ~2024年3月25日(月)12:00まで販売。

※VRChat版チケットは、タイムシフトでVR再上演を予定しております。3月16日(土)分は3月24日(日)6:30、3月17日(日)分は3月25日(月)7:00に上演いたします。

※VIPパスは、予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※SPWN版チケットは、2回目パフォーマンス終了後配信準備が整い次第2024年3月25日(月)14:30まで、アーカイブ配信がご視聴いただけます。



詳細は、公式サイト(https://sanrio.jp/ZgD7 )をご確認ください。

デジタルグッズ、オリジナルアバターについて





デジタルグッズは前回のラインナップに加え、今回はカチューシャ、前髪クリップ、ハートライトを追加しました。 今回追加したアイテムは、 3DCGの知識がなくても誰でも簡単にキャラメイクできるスマートフォンアプリ「MakeAvatar」でお手軽に着用できるデータに加えて、 3DCGデータを用意しておりますので、ご自身でお好きなアバターに装着してお楽しみください。追加デジタルグッズ販売開始は2024年2月19日(月)を予定しております。



Mochipoly(モチポリ)用サンリオ衣装 全11種 各種 2,200円(税込)



カチューシャ 全5種(ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ)

各種 2,000円(税込)



前髪クリップ 全5種(ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ)

各種 600円(税込)



ハートライト 1,800円(税込)



本イベントのオリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」で、ぜひバーチャル空間にご参加ください。「MakeAvatar」で頭身のカスタマイズをしたり、サンリオキャラクターのカチューシャや衣装に着替えることもできます。 詳細は公式サイトをご確認ください。さらに、VRChat版の有料エリアではバーチャル空間でアバター同士ハイタッチをすると星のエフェクトが出現するなど、バーチャルならではの演出で、リアルライブに参加しているような感覚を楽しむことができます。※購入したサンリオ衣装は、本イベント終了後もVRChat内で使用可能です。

・デジタルサンリオグッズ販売先:XMarket https://xr-marketplace.com/special/sanrio-vfes/tickets

・「MakeAvatar」 :https://makeavatar.jp/

※デジタルグッズ、オリジナルアバターの使用はVRChatに限ります。



【SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland概要】

・日付:2024年2月19日(月)~3月17日(日)

※バーチャルアーティストパフォーマンスは、2月24日(土)、25日(日)、3月2日(土)、3日(日)、9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日)の8日間で開催

・アーティストパフォーマンス上演時間(予定):18:00~21:00

※3月16日(土)、17日(日)は12:00~21:00、B5フロアは24:00まで

・開催場所:バーチャルサンリオピューロランド

・主催:株式会社サンリオ、株式会社サンリオエンターテイメント

・企画制作:異次元TOKYO、株式会社Gugenka、株式会社CAMBR、 VRChat Inc.

・制作協力:.st(ドットエスティ)、HOLOModels、MakeAvatar

・スポンサー:株式会社アダストリア、INSTAX“チェキ”、SMBC日興証券株式会社、株式会社大分銀行、株式会社きらぼし銀行、GRAVITY、株式会社GENDA GiGO Entertainment、ZEPETO、株式会社バンダイ、株式会社BANDAI SPIRITS、富国生命保険相互会社、フリュー株式会社、株式会社ベルク、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社UI銀行、REALITY株式会社、ロート製薬株式会社(五十音順)

・出演アーティスト:ぶいごま(V後藤真希)、CAPSULE、ぽんぽこ&ピーナッツくん、TeddyLoid、おめがシスターズ、因幡はねる、富士葵、八王子P×YuNi、ぼっちぼろまる、AMOKA、七海うらら、キヌ、Mashumairesh!!(SHOW BY ROCK!!)、DOKONJOFINGER(SHOW BY ROCK!!)、サンリオキャラクターズ and more…!

・チケット[シーズンパス]:

カジュアル(Quest)パス¥500、カジュアルパス¥1,000 、スタンダードパス¥6,000、ペアパス¥10,000、VIPパス¥20,000、SPWNパス¥3,000(すべて税込表記)

PURO ENTRANCE、VIRTUAL PURO VILLAGE、B1、B2、B5は無料で入場可能です。

※B5はゲーミングPC ・PCVR専用、また入場者数制限がございます。※チケット詳細は、公式サイトをご確認ください。

・公式サイト:https://sanrio.jp/ZgD7

・公式SNS:https://twitter.com/SANRIO_Vfes (@SANRIO_VFes)

・参加方法:PC接続VR(Meta Quest/Vive/PICO/Index+ゲーミングPC)、ゲーミングPC、スタンドアローンVR(Meta Quest etc.)、PC(Windows/Mac)、スマートフォンからご参加いただけます。



