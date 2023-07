[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下当社)は、京都府京都市の大型商業施設『河原町オーパ』7Fに『GiGO 河原町オーパ』をオープンいたします。







当店は、世界的な観光都市、京都の中心地の阪急電鉄『京都河原町駅』3番出口から徒歩1分の『河原町オーパ』7Fに出店いたします。クレーンゲームを中心に構成しており、京都の観光で来訪されるアニメやゲームファンはもちろん、地域の学生や幅広いお客さまに喜んでいただけるお店を目指します。さらに限定のイベントを多数ご用意し、地域全体を盛り上げてまいります。













『GiGO 河原町オーパ』 概要



●住所

京都府京都市中京区河原町通四条上ル米屋町385 河原町オーパ 7F

●アクセス

阪急電鉄「京都河原町」駅3番出口より徒歩1分

地下鉄烏丸線「四条」駅より徒歩15分

●営業時間

11:00~21:00

●営業面積

103.1坪

●設置台数

クレーンゲーム機/74台

●店舗URL

https://tempo.gendagigo.jp/am/kawaramachi

●店舗Twitter:

https://twitter.com/GiGO_kyoto_k

●電子マネーQRコード決済

非対応

●GiGOアプリ

回数券・ケイケンチ非対応(サービス券はスタッフに掲示で利用可能)



GiGO 河原町オーパ オープン記念グッズ



オープンを記念して、オープン日から記念グッズをプレゼントします。ご来店の際は、ぜひご利用ください。

※配布の日時と内容詳細は、お店のツイッターにてお知らせします。ツイッター発信をご確認ください。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。



・「GiGOステッカー」 GiGO ロゴのステッカーです。









フォロー&リツイートキャンペーン



キャンペーン期間中、「GiGO 河原町オーパ」のアカウントをフォローし、該当のキャンペーンツイートをリツイートされた方が抽選対象になります。期間とプレゼントなど、キャンペーン詳細は、店舗公式Twitterアカウントをご確認下さい。

新ブランド「GiGO」開発の背景



世界規模のパンデミックを経験し、非接触を前提とした生活様式が広がる反面、リアルな体験への渇望は、益々高まっています。リアルなエンターテイメントで人々の渇望を満たすオアシスであり続ける、という決意の表れとして、新しいブランドとともに「新創業」をスタートすることにいたしました。



GiGOの意味





Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。セガのゲームセンターから57年の歴史をこれからも大切にし、更に人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。



