[株式会社ビーズインターナショナル]



ストリートアパレルブランドXLARGE、X-girl、MILKFED.、SILASなどを展開する株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方 雄作)が運営する『calif SHIBUYA(カリフシブヤ)』にて、「サラマンダー(山椒魚)」をモチーフに制作しているアーティスト井上裕起(いのうえ ゆうき)の個展「salaMandala/STREET」を2023年10月13日(金)~10月23日(月)の期間開催いたします。本展は、”STREET”をテーマに新作アート作品を中心として限定フィギュアやXLARGEとのコラボレーションアイテムを発売いたします。この機会にぜひご覧ください。



■概要

タイトル: 井上裕起 個展 salaMandala/STREET

期間 :2023年10月13日(金)~10月23日(月)

入場料:無料

場所 :calif SHIBUYA

住所 :〒150‐0042東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 5F

営業時間:11:00~21:00(最終日のみ18:00)

電話番号:03-6712-7167



■ノベルティーステッカープレゼント





calif SHIBUYAのInstagramをフォロー、ストーリー投稿で

先着50名様にスペシャルステッカーをプレゼントいたします。









■サイン会概要

サイン会日時:2023年10月21日(土)14:00~17:00

10月13日(金)~21日(土)の間にcalif SHIBUYAにて商品お買い上げの方先着50名様にサイン会を実施いたします。ご購入いただいたお客様にイベント参加券をお会計時にお渡しいたします。

イベントに参加される際は必ず「イベント参加券」をお持ちいただくようお願いいたします。



井上裕起より ~今回の個展について~

コロナウィルスの影響で、街から人が消えた時、えも言われぬ不安な気持ちに陥った。

ようやく平穏な日常を取り戻りつつある昨今において、身近にある事が当たり前すぎて、視界に入っていても取り立てて意識しない様な、しかし、捉えようによっては命や生活に関わる様な、ストリートに散らばる、ありふれた風景の中からピックアップした、気になる物を選んで作品への転換を試みた。



アーティスト空山基(HAJIME SORAYAMA)より

サラマンダーを制作している彼は、かれこれ20年以上に渡り、一貫してそれを追い続けていると聞いた。

近年はアパレルブランドなどから精力的にアイテムも発表していて、今回スカジャンをコラボするXLARGEは、私との共通点でもある。 コミカルでシニカルなサラマンダー! 今回は何に変態するのか。

画狂老人 空山基



■一部展示作品紹介



左:

作品名:salamander [T-shirt/STRAY CAT]

サイズ:H11×W9×D13.5cm

価格:165,000円(税込)



右:

作品名:鯢百態[入浴之図]

サイズ:H36.4×W25.7cm

価格:181,500円(税込)



Salamander数量限定フィギュア

2021年7月 VINYL(東京駅構内)で開催された個展「NEXT」にて発表されたアートピース。井上裕起の代名詞とも言える「サンショウウオ」をFRP(繊維強化プラスチック)と同じく、中空構造のスラッシュ成型で製作したもの。株式会社ケンエレファントが、都内で運営する”中空工房” にて製作。それぞれ、各200体の製作が予定されており、今回のカラーリングデザインは、101~150体目にあたる。



(C)︎KENELEPHANT

(C)︎Yuki INOUE



左:

商品名:salamander[ICARUS]

サイズ:H18xW26xD24cm

価格:44,000円(税込)

Eddition:50



右:

商品名:salamander[DEVILLINE]

サイズ:H19xW28xD24cm

価格:44,000円(税込)

Eddition:50



■XLARGE×salamanderコラボレーションアイテム

発売日:2023年10月13日(金)

発売場所:calif SHIBUYA

オンラインストアcalif、ZOZOTOWNにて順次発売予定(スカジャンは除く)



商品名:XLARGE × salamander SOUVENIR JACKET

価格:132,000円(税込)

カラー:BLACK

サイズ:M, L, XL

サンショウウオをモチーフに、現代美術家井上裕起氏とXLARGEの10着限定コラボレーションアイテムです。ブラック×シャンパンゴールドのレーヨンサテン生地にブラックの金属ファスナーと単色リブを使用し、洗練された大人のスーベニアジャケットに仕上げました。 背面の鯉をモチーフとしたサラマンダー刺繍は色鮮やかでインパクトも大。内側には高級シルク・コットンのサテン生地を採用し、コラボ総柄を施した中綿キルティングで上品さを演出しました。



商品名:XLARGE × salamander S/S TEE

価格:6,050円(税込)

カラー:WHITE, BLACK

サイズ:S, M, L, XL



商品名:XLARGE × salamander HOODIE SWEATSHIRT

価格:14,300円(税込)

カラー:WHITE, BLACK

サイズ:S, M, L, XL





今後もビーズインターナショナルは、ファッションだけでなく、ミュージックやスポーツ、アートや映画など、ストリートと親和性の高いカルチャーを編集・発信してまいります。





■井上 裕起(YUKI INOUE)



1972年神奈川県生まれ。2003年の初個展から一貫してサラマンダー(山椒魚)をモチーフにした作品を制作し、現代社会における情勢やカルチャーをシニカルかつユーモラスに表現する。根幹となるテーマを「進化」とし、日本の伝統や伝承に現代的な素材を組み合わせた独自のスタイルは国内外から高く評価されている。国内外の画廊や百貨店での個展を中心に活動。近年ではアパレルブランドとのコラボ商品や、アートグッズのデザイン等も展開している。

Web: http://www.yukiinoue.com

Instagram : https://www.instagram.com/yuk.i.noue/



Solo Exhibition:

2023: 「salaMandala/BORDER」(A/D Gallery, Tokyo)

2022: 「salaMandala / Valka s mloky」(Takashimaya Gallery, Osaka,Tokyo)

2020: 「salaMandala / 202020」(Gallery Mumon, Tokyo)

2019:「salaMandala / アイイレナイ」(Takashimaya Art Gallery, Tokyo)

2018:「唯我独尊」(Uspace gallery, Taiwan)

「salaMandala / RIDE」(A/D GALLERY,Tokyo)

2016:「TOY BOX」 (Uspace Gallery, Taiwan)

「salaMandala / CHILDHOOD」(Takashimaya Gallery)

2015: 「浮世栄光」 (Uspace Gallery, Taiwan)

2014: 「EVOLUTION v.s. REGENERATION」(U space Gallery, Taiwan)

2013: 「salaMandala / VECTOR」(TENGAI GALLERY, Tokyo)

「salaMandara / 108」 (Takashimaya, Tokyo)

2011: 「salaMandala / INSIDE THE OUTSIDER」(Wada Gallery, Tokyo)

2010: 「salaMandala / NIPPON-IDOL」(Wada Gallery, Tokyo)

2009: 「salaMandala / NIPPON-ISM」 (Wada Gallery, Tokyo)

「salaMandala / NIPPON-IDEA」 (Gallery Nakai, Kyoto)

2008: 「salaMandala / NIPPON-IDEA」(Wada Gallery, Tokyo)

2007: 「salaMandala / MINES#2」 (Wada Gallery, Tokyo)

「salaMandala / EDEN」(Wada Gallery, Tokyo)

2005: 「salaMandala / CHAIR」(Gallery Natsuka b.p. Tokyo)

2003: 「salamander」(Gallery Natsuka b.p. Tokyo)



calif SHIBUYA(カリフ シブヤ)



XLARGE、X-girl、MILKFED、SILASなどビーズインターナショナルが展開するブランドを中心に取り扱うオンラインストアの実店舗。常にストリートカルチャーを編集、発信し、新たなカスタマーエクスペリエンスを提供し続けるショップ。

住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 5F

電話番号:03-6712-7167

営業時間:11:00~21:00

Instagram:https://www.instagram.com/calif_shibuya/



XLARGE(エクストララージ)



1991年11月、LAのヴァーモント・アヴェニューに誕生。「普段着ではなく、ファッションとして実用なウェアを表現する」というユニークな視点を提示し、MUSIC、ART、SKATEBOARDINGなどのカルチャーを融合することで、オリジナルのファッションスタイルを生み出した。現在も、設立当時の力強さを失うことなく、ストリートウェアの革新者であり、パイオニアであり続けている。

Official HP:http://www.xlarge.jp

Instagram:https://www.instagram.com/xlargejp/

Twitter:http://twitter.com/xlargejp

Facebook:http://www.facebook.com/XLARGE.JP





【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2023年6月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



