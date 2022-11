[株式会社ビームス]

富士山麓の自然環境で、良質な食事とアクティビティを堪能出来るこの日限りのキャンプイベント「JOYNT CAMP」を12月4日(日)・12月5日(月)に開催。



株式会社ビームス (本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋、以下BEAMS)は、総合エンターテインメント企業、株式会社アミューズ(本社:山梨県南都留郡富士河口湖町、代表取締役 社長執行役員 中西 正樹、以下AMUSE)との第二弾の共同企画として、山梨県に位置する富士すばるランド内の外遊びフィールド「FUN OUT! PARK FUJI」にてキャンプイベント「JOYNT CAMP」を開催します。







山梨県富士すばるランド内「FUN OUT! PARK FUJI」にて、BEAMSとAMUSEによる第二弾の共同企画を実施します。今回は、富士山麓の自然環境下で、良質な食事とアクティビティを堪能できるキャンプイベント「JOYNT CAMP」を12月4日(日)・12月5日(月)に開催します。



JOYNT = JOY<喜び> + JOINT<繋がり>

山梨の豊かな環境と、人と人が繋がる喜びをみんなで感じたい。という想いを込めて、「JOYNT CAMP」と題し、繋がりと富士山麓を活かした環境をコンセプトとした冬のキャンプイベントを開催します。



「JOYNT CAMP」では、この日限りで堪能出来るコンテンツを多数ご用意します。

東京・目黒のレストラン「kabi」のヤングチーム「kokabi」による一夜限りのスペシャルなディナーコースや、山梨の雄大な自然環境を探検するアドベンチャーアクティビティやお芋掘り、キャンドルなどを自ら作成するワークショップに、冬ならではのキャンプ場での外気浴サウナなど、自然の魅力を五感で感じられるコンテンツを提供します。



また、会場では手ぶらでキャンプが体験できるプランから、ご自身のキャンプ道具でも泊まれるプランがあり、それぞれのキャンプスタイルや経験に応じたセットプランをご用意しています。

もちろんキャンプ泊以外の日帰りのお客様もご来場可能です。



AMUSEとBEAMSは、今夏7月には、同会場にて野外マーケットイベント「JOYNT MARKET -HAPPY OUTSIDE BEAMS meets FUN OUT!-」を開催し、多くのお客様にご来場いただきました。(https://www.beams.co.jp/special/happyoutsidebeams/1358/)

本イベントにおいても、ご来場いただくお客様やスタッフ含め、「JOYNT CAMP」に携わる皆様が心地良い体験が出来る企画を目指しています。



是非、会場にご来場いただけますと幸いです。

※キャンプサイト、ディナーコース、アクティビティのお申し込み方法については下記概要をご確認ください。



■「JOYNT CAMP」開催概要

・日時: 2022年12月4日(日)10:00~12月5日(月)11:00終了予定

・会場: 富士すばるランド内「FUN OUT! PARK FUJI」

(〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾 6663-1)https://funout-park.com/

・参加費:下記コンテンツ毎の概要をご確認ください。



■キャンプサイトのご予約について

1.【オートキャンプ】レギュラープラン

価格:18,000円(税込)

<セット内容>

・キャンプ区画

・富士すばるランド入園券2日分(人数分)※ワンデーパスは含まれません

・富士眺望の湯「ゆらり」入泉券(人数分)※車で約15分

・テントサウナ利用

※キャンプギアはご持参をお願いいたします

※夕食・朝食はふくまれませんので、ご自身で手配をお願い致します

※6名様までご利用可能

※追加1名につき4,000円(税込)※大人、こども共通



「レギュラープラン」のご予約はこちらから

https://www.nap-camp.com/yamanashi/14933/plans/20023209



2.【オートキャンプ】手ぶらでお泊まりプラン

価格:24,000円(税込)

<セット内容>

・キャンプ区画

・チェア(人数分)

・ランタン(テント用・屋外用各1つ)

・テント(スノーピーク アメニティドームL)

・タープ(コールマン パーティーシェードライト/360)※サイズ:約W360×D360×H265cm

・シュラフ(人数分)

・テーブル、マット

・富士すばるランド入園券2日分(人数分)※ワンデーパスは含まれません

・富士眺望の湯「ゆらり」入泉券(人数分)※車で約15分

・テントサウナ利用

※初心者向けのテントです。セッティングはご自身で行っていただきます

※夕食・朝食はふくまれませんので、ご自身で手配をお願い致します

※6名様までご利用可能

※追加1名につき5,500円(税込)※大人、こども共通

※テント等セットになっていますが、ご自身のテントをお持込み頂いても結構です(料金は変更ありません)



「手ぶらでお泊まりプラン」のご予約はこちらから

https://www.nap-camp.com/yamanashi/14933/plans/20023215



■「kokabi」スペシャルディナーについて

・内容:ディナーコース7品+ペアリング

・金額:

1.7品+アルコールペアリング:16,500円(税込)

2.7品+ノンアルコールペアリング:14,300円(税込)

※中学生以上からコース料金を頂戴いたします。

・時間:1.17:00-19:00 / 2.20:00-22:0

・定員:各便20名(事前ご予約制)

※キャンプ宿泊泊以外のお客様もお申し込み可能です。



スペシャルディナーのご予約はこちらから

・17:00~19:00

https://www.jalan.net/kankou/spt_19426ah3330044518/activity/l000043D67/?ccnt=planList-in&screenId=OUW2210&dateUndecided=1&asobiKbn=1



・20:00~22:00

https://www.jalan.net/kankou/spt_19426ah3330044518/activity/l000043D68/?ccnt=planList-in&screenId=OUW2210&dateUndecided=1&asobiKbn=1





kokabi







「目黒のrestaurant Kabiで働く若手スタッフ5人によるkokabi。

現在働くKabi、以前いたお店、各々のバックボーンとKabiで学んだ事を重ねて表現している。」

instagram:https://www.instagram.com/p/Cje9dW-pJaF/





■コンテンツ紹介

・アドベンチャーツアー







<DAY>樹海&洞窟探検

樹海にある天然の洞窟を探検し、富士山の中に入るアドベンチャー体験。

富士山の溶岩の上にできた森を探検する中で、多様な生物たちが学びのヒントを与えてくれます。



日時:12月4日(日)11:00~12:00

定員:10名

参加費:

キャンプ宿泊者:1,000円(税込)

キャンプ宿泊者以外:2,000円(税込)

お申し込み方法:当日現地受付(先着順)



<NIGHT>ナイトアニマルウォッチング



夜の遊園地で夜行性の生き物たちを探しに行きます。暗いなかで五感を研ぎ澄ませて、動物たちを探してみましょう。運が良ければモモンガの滑空が見られるかも。



日時:12月4日(日)19:00~20:00

定員:20名

参加費:

キャンプ宿泊者:1,000円(税込)

キャンプ宿泊者以外:2,000円(税込)

お申し込み方法:当日現地受付(先着順)



・晩秋の芋掘り、焚き火、焼き芋体験





寒くなってきた秋の終わり。サツマイモを楽しみませんか。まずは畑で芋掘り、そして次は火を起こし、暖を取り、起こした火で焼き芋をして味わう。楽しくおいしく秋最後の思い出作りを。(芋掘りは2人1株掘っていただきお持ち帰りいただけます。焼き芋用の芋は1人1本別途お渡しいたします。)



日時:12月4日(日)13:30-15:30

定員:24名

参加費:

キャンプ宿泊者:1,500円(税込)

キャンプ宿泊者以外:2,000円(税込)

お申し込み方法:当日現地受け付け(先着順)



・FUJI TOTONOI SAUNA

山梨の自然の中で「整う」を体感!大自然に囲まれ、気持ちのよい外気を浴びながらサウナを堪能いただけます。キャンプ宿泊の方は無料でご利用いただけます。



日時:12月4日(日)10:00~18:00

参加費:1,000円(税込)※キャンプ参加者はセット料金に含まれています。

お申し込み方法:当日現地受付

※水着・バスタオル・サンダル等ご自身でご用意ください



・ワークショップ

子供から大人まで楽しめる、キャンドル作りのワークショップを開催します。

キャンププランをご予約のお客様は、自分だけのスペシャルなキャンドルで夜のJOYNT CAMPを灯しましょう!

※当日現地にてご参加いただけます。





■ご来場に際しての注意事項



◆安眠タイムについて

・22:30~翌朝6:00までを「安眠タイム」として設定しております。22:30以降は静かにお過ごしください。

・会話や BGM等、就寝中のお客さまへのご迷惑となる全ての音が対象です。

・キャンプ場において一番多い苦情は騒音問題です。テントの中では外の音がより近くに感じます。

・トラブルの原因にもなりかねませんので利用者皆様に厳守していただいております。

・夜遅くはランタンの光も控えめにお願い致します。



◆火の取り扱いについて

・安眠タイム(22:30~6:00)では、火の扱いを禁止させていただきます。

・場内では、芝生エリアでの火の取り扱いを禁止しています。

・焚火等は、砂利のエリアで必ず足付きの焚火台をお使いください。

・焚火の炭灰は必ず消火を確認してから灰捨て場への始末をお願い致します。

・花火は禁止です。

・ストーブ、ランタンをお持ち込みの方は、火器燃料の取り扱いには十分ご注意ください。

・喫煙は所定の場所でお願いします。歩きタバコはご遠慮ください。



◆車両について

・キャンプ場内への車両の乗り入れは、宿泊キャンプのお客様に限ります。

・各サイトへの横付け、または所定の駐車区画にお停めください。

・キャンプ車場内では最徐行をお願いします。特に歩行者の動きに十分気をつけてください。

・小さいお子様の保護者の方は、常にお子様から目を離さないようご注意ください。

・安眠タイム(22:30~翌朝6:00)中は、車両の通行はご遠慮ください。



◆ペットについて

・宿泊キャンプの「レギュラー・プラン」では、ペット連れでご利用可能です。

・必ずキャンプ区画内でリード等での管理の上、糞尿の処理をはじめ全ての管理とマナーをお守りください。なお、芝生エリアでの排泄はご遠慮ください。芝が枯れてしまうので、芝生の上はご遠慮ください。

・宿泊キャンプの「手ぶらでお泊まりプラン」では、ペットの宿泊をご遠慮頂いております。

・他のお客様にむやみに吠えるなど、周りの迷惑となるペットの入場はお断りいたします。

・入場に際し、当規定内であればペットの種類は問いませんが、こちらは国立公園内です。

くれぐれも逃げ出さないようにご注意ください。

・ペットにおける事故、他のお客様とのトラブルは全て飼主様の責任となります。



◆受付棟について

・キャンプ受付棟は富士すばるランド「チケット発券所」横にございます。

・受付棟は9:30~17:00の間オープンしています。

・販売品、レンタル品等の受付はその時間内にお願いします。

・17:00~翌朝9:30の間は、スタッフ不在となります。

・スタッフ不在時のお問い合わせ等は、受付時にお渡ししたファイルをご参照ください。



◆チェックイン・チェックアウトについて

チェックイン:10:00よりチェックインしていただくことができます。

チェックアウト:翌日11:00までにチェックアウトをお願いいたします。



◆ゴミについて

・原則、ゴミは全てお持ち帰りをお願い致します。

・キャンプ場で処分をご希望のお客様は、受付にて販売しております「キャンプ場指定のゴミ袋」をご購入の上、チェックアウト時にスタッフへお渡しください。

・サイトにゴミ、ペグ等を残さないよう、撤収時によく確認してください。



◆その他注意事項

・持込物の置去りや損害については実費を申し受け、内容により以後のご利用をお断りする場合がございます。

・マスク不所持、有症者、37.5℃以上の方は利用をお断りさせて頂きます。(3歳児以下はマスク着用の対象外)

・各テントに1名以上の成人(保護者か指導者)が同宿、または滞在してください。

・1区画のご利用人数は、お子様(4歳以上)も含め、最大6名様までご予約可能です。

・7名以上でご利用の際には、もう1サイトご予約をお願い致します。

・宿泊のチェックインは17時までとなります。間に合わない場合は、事前に連絡をお願い致します。

連絡なき場合はキャンセルとみなし、全額請求いたします。

・予約後に来場が無かった場合、以後の利用をお断りさせて頂く場合がございます。

・来場後の宿泊日数の短縮やキャンセルについては返金致しかねます。

・強風時や、消防からの指導が入った場合には、火気の使用を禁止させて頂く場合がございます。

・キャンプ場内では、充電スポットはございませんので、ご注意ください。



◆その他の禁止事項

・カラオケ、ステレオ等で音楽をかける行為。

・大声で騒ぐ行為。

・過度の飲酒、薬物摂取による迷惑行為。

・自然環境保護のため不整地への立入りはご遠慮ください。

・迷惑行為や野生動物への危害、施設や備品への損傷等、不適切行為、周辺環境を脅かす行為全般が

確認された場合はご退場いただきます。

・上記の他に、スタッフによる注意・指示に従えない場合は退場いただく事があります。

・ご退場いただいた場合でも、返金は致しかねますので、ご了承ください。

・上記並びに法令、公序良俗に反する行為については警察協力の下に解決を図る場合がございます。



◆免責事項

・お客様同士のトラブル、駐車場、お車のトラブルには介入致しません。

・遊具、建造物、自然植物を用いた遊びの際の事故・怪我等。

・自然災害や虫・動物・獣に関しての事故や怪我等。

・あらゆる盗難や紛失等。

・突風等自然災害によるテント等の破損等。



『本イベントに関してのお問い合わせ先』

JOYNT CAMP事務局:adventure@amuse.co.jp



