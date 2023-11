[ギャップジャパン株式会社]

兄弟&姉妹でお揃いを楽しめるシブリングアイテムとして、ハートなどをモチーフにしたGAPロゴやセーター、ディズニーコラボなどを展開









1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、キッズ&ベビー向けのコレクションとして、ハート柄や赤、白、ネイビーのカラーパレットを基調としたLOVEコレクションが登場します。本コレクションは、ガールズ&ボーイズ(110~160cm)とトドラーガールズ&ボーイズ(80~110cm)、ベビー(50~90cm)で展開し、2023年11月27日(月)より、全国のGapストア及びGap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp)で発売を開始します。LOVEコレクションは、兄弟&姉妹でお揃いを楽しめるシブリングアイテムとしてもお楽しみ頂けます。



ガールズカテゴリーは、ビビットなマルチカラーボーダーのセータートップスや、ハートが描かれたセーター&トップス、ゴールドカラーの小さなハートが散りばめられた赤のクルーネックスウェット、サイドに白ラインが入ったスポーティなトラックパンツなど、キュートなデザインの中に大人っぽいディティールが施されているアイテムがライナップします。



ボーイズカテゴリーは、ネイビー×赤のタータンチェック柄シャツが登場。兄弟でお揃いが楽しめるシブリングアイテムとしてトドラーやベビーサイズでも展開します。トドラーはポプリン素材、ベビーはフランネル素材で成長に合わせた素材を採用しています。他にも、GAPロゴの中にハートをギュッと抱きしめているブラナンベアがデザインされたスウェットなど、クールで愛くるしいアイテムが並びます。



トドラーカテゴリーは、Gapとディズニーのエクスクルーシブなアイテムが登場します。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダックたちがハートを持っているグラフィックTシャツや、両袖にミッキーとミニーがプリントされたミッキーの耳付きGAPロゴフーディー、101匹わんちゃんのラッキーが胸元に描かれたグラフィックTシャツなど、Gapでしか手に入らない限定アイテムをお届けします。



ベビーは、ハート柄がプリントされたボディスーツや、着脱がしやすい前開きスナップボタンのボディオール、胸元に大きくハートが施されたセーターボディオール、ヒップ部分にLOVEDと描かれたボディオールなどが並びます。ブラナンベアがハートから覗いているグラフィックなど、Gapならではの遊び心あるデザインに落とし込まれており、ギフトにもおすすめです。



GAPロゴやセーターなど、兄弟姉妹やお友達ともお揃いが楽しめる、GapのLOVEコレクションにご注目ください。





Gap公式オンラインストア- LOVEコレクション特設ページ

http://www.gap.co.jp/gap/featured/love-collection-3026727





アイテム詳細 ※全て税込み価格、一部のアイテム紹介です。

ガールズ&ボーイズ(110~160cm)



【Girls】 24/7 スプリットヘム セーター 5,990円

【Girls】 クルーネックセーター 6,990円

【Girls】 パフスリーブTシャツ 3,990円



【Girls】 ハート クルーネック トレーナー 4,990円

【Girls】 GAPロゴ パーカー 3,990円

【Girls】 トラックパンツ 3,990円

【Boys】 オーガニックコットン100% フランネルシャツ 4,990円



トドラーガールズ(80~110cm)



【Toddler Girls】 ストライプセーター 5,990円

【Toddler Girls】 ラッフルスリーブセーター 4,990円

【Toddler Girls】 ハート クルーネック トレーナー 4,990円

【Toddler Girls】 ストライプセーター 5,990円



【Toddler Girls】 ディズニー GAPロゴ パーカー 5,990円

【Toddler Girls】 ディズニー グラフィック トレーナー 5,990円

【Toddler Girls】 babyGap ディズニー グラフィックTシャツ 3,990円

【Toddler Girls】 babyGap ディズニー グラフィックTシャツ 3,990円



トドラーボーイズ(80~110cm)



【Toddler Boys】 ポプリンシャツ 3,990円

【Toddler Boys】 GAPロゴ トレーナー 4,990円

【Toddler Boys】 ディズニー グラフィックTシャツ 3,490円



ベビー(50~90cm)



【Baby Girls】 ストライプ ニットワンピース 6,990円

【Baby Girls】 ハート トップス 4,990円

【Baby Girls】 アクティブセット 6,990円

【Baby Boys】 プレイドシャツ 3,990円

【Baby Boys】 ブラナンベア GAPロゴ トレーナー 3,990円



【Newborn】 ボディシャツ 2,990円

【Newborn】 セーター ボディオール 4,990円

【Newborn】 ボディオール 4,990円

【Newborn】 ボディオール 4,990円





”ブラナンベア”のギフトボックスが新登場!





babyGapのマスコット、「Brannan(ブラナンベア)」のキュートなギフトボックスが登場し、ギフトはもちろん、ベビーのメモリアルボックスや小物入れにもおすすめです。







GAPメンバーシップがさらに使いやすく、リニューアル!

1つのアカウントでストア、Gap公式オンラインストアのお買い物をお楽しみいただける新しいサービス“GAPメンバーシップPlus⁺”がスタート!下記URLからGAPメンバーシップに登録して、お得な特典をゲット!

会員登録URL:https://liff.line.me/1657437297-MDmnQv2y

※会員登録にはLINEアプリが必要です



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Yeezy Gap、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-16:16)