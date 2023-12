[にしてつグループ]

西日本鉄道(株)では、12月9日(土)から2024年2月29日(木)までの期間中、グローバルグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)の福岡公演を記念したタイアップ企画「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY NISHITETSU」を開催します。











SEVENTEENは、韓国や日本をはじめ世界中で高い人気を擁する13人組のグローバルグループです。SEVENTEENの日本ツアーに伴い、各コンサート開催都市で様々なイベントを実施する「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」プロジェクト(主催:HYBE JAPAN)とタイアップし、本企画を開催します。12月16日(土)・17日(日)の福岡公演にあわせて、西鉄バスや電車、商業施設にて魅力ある商品・サービスの提供やイベントを実施し、SEVENTEENと一緒に福岡の街を盛り上げます。



〇西鉄バス福岡市内1日フリー乗車券セットの販売:12月15日(金)~2024年2月29日(木)

SEVENTEENのステッカーとポストカード付きの「西鉄バス福岡市内1日フリー乗車券セット」を販売します。ステッカーとポストカードは各メンバーひとりずつがデザインされ、どのメンバーのデザインが当たるかは購入するまでのお楽しみです。1日フリー乗車券を使って「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」をお楽しみください。



〇ラッピングバスの運行:12月9日(土)~2024年2月29日(木)

SEVENTEENの全13名をあしらったフルラッピングバスを福岡市内で3台運行いたします。



〇オリジナル交通系ICカードnimocaの販売:12月16日(土)・17日(日)

当企画限定デザインのオリジナルnimocaを、合計1,000枚限定で販売します。



〇『SEVENTEENが天神をジャック!』企画の実施:12月9日(土)~12月26日(火)

ソラリアプラザ、ソラリアステージ、西鉄福岡(天神)駅の3施設にいずれかのメンバーの等身大シートを設置します。お好きなメンバーとの写真撮影などをお楽しみください。



〇西鉄大橋駅でのデジタルスタンプラリーの設置:12月9日(土)~2023年12月18日(月)

SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY全体の企画の一環として、全国5都市で開催されるデジタルスタンプラリーのスタンプスポットを、西鉄大橋駅に設置します。ぜひ西鉄電車・バスに乗ってスタンプラリーにご参加ください。



各企画の詳細に関しては、特設サイト(https://www.nishitetsu.jp/seventeen.thecity/)にてご案内いたします。当企画を通して、SEVENTEEN福岡公演を一層盛り上げるとともに、まちのにぎわい創出に努めてまいります。この機会にぜひ、SEVENTEEN一色に染まる福岡に足をお運びいただき、素敵な思い出を作りましょう♪



「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY NISHITETSU」について





1. 西鉄バス福岡市内1日フリー乗車券セットの販売

【セット内容】

・オリジナル台紙

・西鉄バス福岡市内1日フリー乗車券引換券

・ステッカー(全13種ランダム)

・ポストカードプリント予約番号(全13種ランダム)

※台紙にポストカードプリント予約番号が印字されており、実物が同封されているわけではございません。ポストカード台紙に印字されたプリント予約番号を使用し、お客さま自身での引換えが必要です。詳しくは以下よりご確認ください。

(URL:https://gallery.conprin.com/SEVENTEEN_FOLLOWTHECITY_FUKUOKA_NISHITETSU/)



【販売期間】

2023年12月15日(金)~2024年2月29日(木)

※後述の販売場所の営業時間に準ずる



【販売価格】

1,800円(税込)



【販売場所】

・西鉄天神高速バスターミナル(福岡市中央区天神2丁目1−1)

乗車券窓口(5:15~23:00)

乗車インフォメーション(9:30~13:00/14:00~18:00)

※12月16日(土)・17日(日)には、7番のりばに臨時販売窓口を設置します。詳細については後日、特設ホームページにてご案内いたします。



・福岡空港バスターミナル(福岡市博多区下臼井778−1)

国内線乗車券窓口(6:20~22:20)

国際線乗車券窓口(8:30~20:30)



・博多バスターミナル(福岡市博多区博多駅中央街2−1)

3階きっぷうりば(6:30~22:00)

※にしてつバスオンラインストア(URL:https://nishitetsubus.stores.jp/)でも販売いたします。



【引換え場所】

福岡市内1日フリー乗車券販売窓口(天神・福岡空港・博多バスターミナル、各定期券発売所など)



【その他】

お一人さま1会計につき20セットまで購入いただけます。本券は払い戻しできません。



【商品イメージ】

〇乗車券台紙、福岡市内1日フリー乗車券引換券

※引換券は台紙から切り離してお使いいただけます。

※乗車券の引換え期限は、2024年3月31日(日)までとなります。







〇ステッカー(全13種ランダム)

※サイズはW54×H85(mm)となります。※乗車券セットに同封されています。





〇ポストカード(全13種ランダム)

※乗車券セットに同封されていません。お客さまご自身での引換えが必要です。

※ポストカードの引換え期限は、2024年3月31日(日)までになります。





2. オリジナルバスの運行

【実施内容】

SEVENTEENのメンバー全13名をあしらったオリジナルバスを3台運行します。



【運行期間】

2023年12月9日(土)~2024年2月29日(木)





【運行概要】

福岡市内を運行する以下3台の車両にて運行します。

1. 桧原6179:行き先番号151番・152番 柏原営業所 ~ 野間四角 ~ 渡辺通 ~ 天神北などを運行

2. 柏原6163:行き先番号151番・152番 柏原営業所 ~ 野間四角 ~ 渡辺通 ~ 天神北などを運行

3. 金武5989:行き先番号2番・306番 金武営業所 ~ 藤崎 ~ 福岡タワー ~ 博多駅などを運行

※車両点検等で運行しない日もあります。

※「西鉄バスナビ」アプリ内の「ついせき」機能で4桁の車号を入力すると、現在の運行情報をご確認いただけます。

(URL:https://www.nishitetsu.jp/bus/app/busnavi/)



【車両イメージ】



※3台全て同じデザインとなります。



3. オリジナルnimocaの販売

【実施内容】

本企画デザインのオリジナルnimocaを1,000枚限定で販売します。



【販売期間】

2023年12月16日(土)・17日(日)



【販売価格】

2,500円(税込) ※チャージ・デポジットなし



【販売場所】

西鉄天神高速バスターミナル臨時販売窓口(7番のりば付近)



【その他】

ご購入方法や販売時間などの詳細につきましては、後日「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY NISHITETSU」特設サイトにてご案内いたします。



【商品イメージ】



※このカードは記名式カード(スターnimoca等)への変更および定期券を搭載することはできません。



4.『SEVENTEENが天神をジャック!』

【実施内容】

ソラリアプラザ、ソラリアステージ、西鉄福岡(天神)駅の3施設にて、SEVENTEENメンバーの装飾を設置いたします。



【概要】

1.西鉄福岡(天神)大画面前 装飾

期間:2023年12月9日(土)~12月19日(火)



※画像はイメージです。



2.メンバーの等身大キャラクターシートを、ソラリアプラザ、ソラリアステージ、西鉄福岡(天神)駅に設置

期間:2023年12月9日(土)~12月26日(火)



3.全長約9メートル!ソラリアプラザ大型ボード

期間:2023年12月15日(金)~12月18日(月)



【営業時間】

・ソラリアプラザ

B2F~5F (物販店舗) 平日 11:00~20:00 土日祝 10:00~20:00

B2F(ディーン&デルーカ物販) 全日 10:00~22:00

B2F・6F・7F(飲食店舗) 全日 11:00~22:00



・ソラリアステージ

B2F 11:00~22:00、B1F~5F 10:00~20:30



5. 西鉄大橋駅にて「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」デジタルスタンプラリースポット設置

【実施内容】

SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY全体の企画の一環として、全国5都市で開催中のデジタルスタンプラリーのスタンプスポットを、西鉄大橋駅に設置します。



【実施期間】

2023年12月9日(土)~12月18日(月)



【場所】

西鉄大橋駅 中央口側外コンコース(福岡市南区大橋1丁目5番1号)



※SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY デジタルスタンプラリー詳細はこちら(URL:https://www.seventeen-17.jp/posts/information/uwegwf)



「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY NISHITETSU」特設サイトについて





タイアップ企画の詳細は以下の特設サイトよりご確認いただけます。特設サイトは12月5日(火)から開設いたします。

(URL:https://www.nishitetsu.jp/seventeen.thecity/)



※なお、企画について変更になる可能性がございます。詳細につきましては、随時特設サイトにてお知らせいたします。



(参考)『THE CITY』プロジェクトとは





『THE CITY』は、HYBEが提供するコンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催し、顧客体験を拡大して提供する「都市型コンサートプレイパーク」です。これまで、2022年4月に行われたBTSの米ラスベガス公演、10月の2030釜山万博誘致祈願コンサートに合わせて行われました。これに加えて2022年10月からはSEVENTEENの日本ドームツアーに合わせて史上最大規模となる「SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY」が3都市連続で行われ、大阪・東京・名古屋それぞれの都市を象徴するランドマークや中心地がSEVENTEENのビジュアルやイメージカラーに染まり、大盛況を収めました。今年はそれがさらにパワーアップし、埼玉公演に合わせて同時開催される東京を含めた5都市にて、自ら史上最大規模を更新する形でSEVENTEENの『THE CITY』が再び開催されます。



(参考)SEVENTEENとは







グローバルに活躍する13人組グループSEVENTEEN(S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON, DINO)は、2015年にデビューした13人組グループ。グローバルな活動を通して着実に人気を獲得し、2022年11月・12月には待望の日本ドームツアーを開催。東名阪3都市6公演で合計約27万人を動員し大成功を収めました。ドームツアー前後には東名阪3都市で「SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY」を開催。今年はSEVENTEEN史上最大規模のドームツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」を9月6日、7日(東京ドーム)、11月23日、24日(西武ベルーナドーム)、11月30日、12月2日、3日(バンテリンドーム ナゴヤ)、12月7日、9日、10日(京セラドーム大阪)、12月16日、17日(福岡PayPayドーム)にて開催。それぞれの都市らしさとSEVENTEENの魅力を融合させた様々なイベントを通して、ファンの方々に新しい体験を提供します。



