コメントが到着!「更に自分色の個性と華を添えれるよう」



史上最大級のファッションフェスタ『東京ガールズコレクション』は、世界最大級のKカルチャーフェスティバル『KCON』とコラボレーションし、2023年5月12日(金)~14日(日)の3日間、幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2023」内にて、スペシャルコンテンツ「KCON JAPAN 2023×TOKYO GIRLS COLLECTION」を実施いたします。この度、スペシャルゲストが決定したのでお知らせします。なお、当イベントを実施するのは2日目の5月13日(土)となります。





■緊急出演決定!三山凌輝がPRE-SHOWに登場!

「KCON JAPAN 2023×TOKYO GIRLS COLLECTION」に、俳優・アーティストとして活躍する三山凌輝(RYOKI/BE:FIRST)がスペシャルゲストとして緊急出演が決定!SEOUL×TOKYOをテーマに展開するPRE-SHOW内のファッションショーに登場します。豪華出演者が彩るステージにご期待ください!出演に際し、三山凌輝からコメントが届きました。



<コメント>

この度「KCON JAPAN 2023×TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演させて頂くことになりました、三山凌輝です。今回の素敵なステージにお呼び頂きとても光栄です。華やかなステージに、更に自分色の個性と華を添えてステージを盛り上げる事ができたら幸いです。皆さんにお会い出来ることを楽しみにしてます!



SEOUL×TOKYOの最新トレンドを発信するスペシャルコンテンツにご期待ください!



【KCON JAPAN 2023×TOKYO GIRLS COLLECTION実施概要】

名称:KCON JAPAN 2023×TOKYO GIRLS COLLECTION

日時:2023年5月13日(土)

1.KCON STAGE 13:00-15:00(予定)

2.PRE-SHOW 18:20-18:45(予定)

※KCON JAPAN 2023の開催は5月12日(金)~5月14日(日)となります。

会場:幕張メッセ(〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)

1. ホール4~7 2. ホール1~3

特設サイト:https://kconjapan.com/kcontgc/about/

CAST:

<FROM TGC>

安斉星来、池田美優、江野沢愛美、大峰ユリホ、楓、景井ひな、加藤ナナ、川口ゆりな、桜井美悠、せいら、田鍋梨々花、綱啓永、鶴嶋乃愛、出口夏希、Taeri、中町綾、那須ほほみ、新沼凛空、ヒョク、本田仁美、村重杏奈、山下幸輝、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、よしあき&ミチ、吉木千沙都、莉子 ※50音順

三山凌輝(SPECIAL GUEST)

<FROM KCON>

1.CSR、DXTEEN、KINGDOM、PURPLE KISS、STAYC、8TURN

2.iKON、LIMELIGHT

※アルファベット順

MC: 古家正亨、矢吹奈子、YUTO(PENTAGON)

コンテンツ:ファッションショー、トークショー 他

協賛:株式会社しまむら、株式会社エービーシー・マート、MAD PEACH

ブランド:ALAND、AZUL BY MOUSSY、WEGO ※アルファベット順

共同主催:CJ ENM、株式会社W TOKYO



配信先:※すべて無料配信

1.

KCON official YouTube(https://www.youtube.com/c/KCON)

Mnet K-POP YouTube(https://www.youtube.com/@Mnet)

TOKYO GIRLS COLLECTION YouTube(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

TGC公式Twitter(https://twitter.com/TGCnews)

TGC公式TikTok(https://www.tiktok.com/@tgc__official)

2.

KCON official YouTube(https://www.youtube.com/c/KCON)

TGC公式Twitter(https://twitter.com/TGCnews)

TGC公式TikTok(https://www.tiktok.com/@tgc__official)

アーカイブ:KCON official You Tubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/KCON)

TGC公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/girlsTV)



公式SNS:

●KCON

【Twitter】https://twitter.com/kconjapan

【Instagram】https://www.instagram.com/kconjapan/

【YouTube】https://www.youtube.com/c/KCON

●TGC

【LINE】https://page.line.me/tgc_line

【Twitter】https://twitter.com/TGCnews

【Instagram】https://www.instagram.com/tgc_staff/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@tgc__official/

【YouTube】https://www.youtube.com/user/girlsTV





ハッシュタグ:#KCON_TGC



■『KCON』について

KCONはグローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、2012年から136万人以上の観客を集め、Kカルチャーを牽引する役割を果たしてきました。 特に昨年にはパンデミック以降、2年ぶりにオフラインイベントを再開し、韓国、アメリカ、サウジアラビア、日本からオン・オフライン上で合計3,015万人の観客を集め、名実共に世界最大級のKカルチャーフェスティバルとして グローバルファンを迎えています。



■『東京ガールズコレクション』について

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。総勢約100名の日本を代表する人気モデルが出演し、日本のリアルクローズを披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なゲストが多数登場するスペシャルステージ、話題のアイテムがタッチアンドトライできるブースなど、TGCならではのバラエティーに富んだ多彩なコンテンツを展開し国内外から話題となっている。



